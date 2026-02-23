Începând cu vara anului viitor, costul asigurării sociale voluntare va crește pentru românii care contribuie direct la sistemul public de pensii. Majorarea nu vine printr-o decizie separată, ci ca efect automat al creșterii salariului minim brut stabilite pentru a doua jumătate a anului 2026.

Cât vor plăti în plus românii din iulie 2026

De la 1 iulie 2026, contribuția minimă de asigurări sociale pentru contractele încheiate voluntar va urca odată cu brut, fixat la 4.325 de lei. Astfel, suma lunară datorată va ajunge la 1.081 de lei, față de 1.013 lei în prezent. Diferența de 68 de lei pare redusă, însă raportată la un an întreg, impactul financiar devine mai clar.

La nivel anual, costul asigurării sociale voluntare va crește cu 816 lei, de la 12.156 de lei la 12.972 de lei. Pentru persoanele care aleg pragul minim de contribuție, această majorare se adaugă unui context deja marcat de scumpiri și presiuni asupra bugetului personal. Chiar dacă suma lunară nu este spectaculoasă, acumularea ei pe termen lung contează semnificativ, relatează stiripesurse.ro.

Legislația stabilește că nivelul contribuției este de 25% din venitul lunar asigurat ales de persoană, însă acest venit nu poate fi sub salariul minim brut. Prin urmare, orice creștere a salariului minim atrage automat majorarea contribuției minime la . Modificarea se aplică direct, fără a fi necesară o intervenție legislativă suplimentară sau o ordonanță dedicată.

Cine poate încheia un contract de asigurare socială

Posibilitatea de a contribui voluntar este prevăzută de Legea nr. 360/2023, noua lege a pensiilor, aplicabilă din 1 septembrie 2024. Aceasta permite oricărei persoane să contribuie pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă, completarea stagiului minim sau majorarea punctajului. Contractul se încheie la casa teritorială de pensii, în coordonarea , inclusiv pentru românii din afara țării, în anumite condiții administrative.

Contribuția se stabilește în funcție de venitul ales, iar cei care optează pentru un nivel superior salariului minim vor plăti mai mult, beneficiind de un punctaj mai bun. Pentru mulți români, însă, contribuția minimă este singura variantă accesibilă. Plata trebuie făcută lunar, până la data de 25, iar neplata timp de trei luni consecutive poate duce la rezilierea contractului.