Adrian Teampău
23 feb. 2026, 23:55
Patru ani de război în Ucraina. Sesiune extraordinară organizată în Parlamentul European
Foto: Hepta - DPA Images / Philippe Stirnweiss
Parlamentul European organizează o sesiune extraordinară, marți, 24 februarie, dedicată împlinirii a patru ani de la izbucnirea războiului în Ucraina. Cu acest prilej va fi transmis un semnal important cu privire la angajamentul Uniunii Europene de a rămâne alături de Ucraina.

Eurodeputații vor participa la o sesiune extraordinară, în contextul împlinirii a patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina. Cu acest prilej, președintele Volodimir Zelenski se va adresa în Parlamentul Euripean, informează legislativul european într-un comunicat difuzat pe website-ul său. Președinta Roberta Metsola a declarat că sesiunea va transmite un „semnal important” cu privire la angajamentul UE de a rămâne alături de Ucraina.

După intervenţia preşedintelui Zelenski, eurodeputaţii vor dezbate ultimele evoluţii în războiul de agresiune al Rusiei şi contribuţiile europene pentru o pace justă şi asigurarea securităţii Ucrainei. Va fi supusă la vot o rezoluţie, după încheierea dezbaterii.

Începând din februarie 2022, Uniunea Europeană au sprijinit Kievul, condamnând agresiunea Rusiei. De asemenea, au fost impuse Moscovei și a fost acordată asistenţă financiară, politică, militară şi umanitară. La 11 februarie, Parlamentul de la Bruxelles a aprobat un împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

Notă discordantă față de statele Uniunii face Ungaria, al cărei ministru de Externe, Peter Szijjarto a anunţat că va bloca acest împrumut dacă Ucraina nu permite redeschiderea conductei prin care este livrat petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia.

Uniunea Europeană a impus Rusiei 19 pachete de sancţiuni individuale şi economice pentru declanșarea războiului din Ucraina. De asemenea, au fost adoptate o serie de măsuri diplomatice şi restricţii în materie de vize. Acestea au fost concepute pentru a atinge obiectivul european de a pune capăt războiului prin creşterea presiunii asupra Moscovei.

Sancţiunile UE sunt temporare şi direcţionate, concepute astfel încât să fie proporţionale. Ele sunt analizate periodic și pot fi recalibrate, diminuate sau oprite dacă sunt îndeplinite obiectivele ori se fac paşi semnificativi în direcţia acestora.

Parlamentul European şi-a reafirmat solidaritatea şi parteneriatul cu Ucraina, se menţionează în comunicatul difuzat de legislativul european. Între acțiuni se numără și inaugurarea unei prezenţe permanente la Kiev, în septembrie 2025. De asemenea, au fost vizite ale preşedintei Roberta Metsola la Kiev şi discursuri adresate Parlamentului European de preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Legislativul european susține eforturile Ucrainei de a adera la UE, având în vedere circumstanțele dificile. Eurodeputații au încurajat autorităţile ucrainene să continue reformele şi au solicitat Comisiei Europene să deschidă capitole de negociere în vederea aderării.

