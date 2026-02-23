B1 Inregistrari!
Iulia Petcu
23 feb. 2026, 23:59
sursa foto: IMAGO/Zoonar
Cuprins
  1. De ce a început Turcia o investigație asupra platformelor de socializare
  2. Ce schimbări legislative sunt analizate pentru protejarea copiilor
  3. Cum se aliniază România acestui curent de reglementare

Autoritățile din Turcia intensifică presiunea asupra marilor platforme digitale, pe fondul îngrijorărilor legate de siguranța copiilor în mediul online. Inițiative similare capătă contur și în alte state europene, inclusiv în România.

De ce a început Turcia o investigație asupra platformelor de socializare

Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Turcia a demarat o anchetă care vizează șase platforme majore (TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X și Discord), pentru a verifica modul în care sunt gestionate datele copiilor. Investigația urmărește atât practicile de colectare, cât și mecanismele de protecție aplicate în cazul minorilor, relatează Reuters.

„Ancheta va evalua practicile de procesare a datelor și măsurile de siguranță implementate de aceste platforme”, a transmis instituția, subliniind accentul pus pe prevenirea riscurilor digitale. Demersul se înscrie într-o strategie mai largă de adaptare a cadrului legal la realitățile mediului online, scrie Libertatea.

Ce schimbări legislative sunt analizate pentru protejarea copiilor

Pe lângă investigația în curs, autoritățile turce lucrează la un pachet de legi mai stricte privind accesul copiilor la rețelele sociale. Printre propuneri se află verificarea obligatorie a vârstei și filtre de conținut adaptate nivelului de risc.

Un raport parlamentar recent recomandă inclusiv interzicerea accesului sub o anumită vârstă și limitarea utilizării platformelor pe timpul nopții. Aceste idei reflectă o tendință globală de înăsprire a regulilor, pe fondul creșterii expunerii minorilor la conținut nociv.

Cum se aliniază România acestui curent de reglementare

Și în România, dezbaterea privind protecția copiilor în mediul digital capătă o dimensiune legislativă concretă. Un proiect de lege depus în Parlament propune interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Inițiativa prevede suspendarea conturilor deja existente până la atingerea vârstei legale, dar și obligații suplimentare pentru furnizorii de platforme online. Scopul declarat este reducerea riscurilor asociate utilizării excesive a rețelelor sociale și consolidarea responsabilității operatorilor digitali.

