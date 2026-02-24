B1 Inregistrari!
Zelenski îi cere lui Trump să reafirme sprijinul pentru Ucraina: „Statele Unite trebuie să rămână alături de noi"

Selen Osmanoglu
24 feb. 2026, 08:15
Zelenski îi cere lui Trump să reafirme sprijinul pentru Ucraina: „Statele Unite trebuie să rămână alături de noi”
Sursă Foto: Captură Video/ Facebook - Володимир Зеленський
La patru ani de la declanșarea invaziei ruse, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, transmite un mesaj direct către Washington. Liderul de la Kiev susține că Statele Unite nu fac suficient pentru a opri agresiunea Moscovei și îi solicită lui Donald Trump să își reafirme public susținerea pentru Ucraina.

Mesaj direct pentru Washington

Într-un context marcat de incertitudini geopolitice și dezbateri interne în SUA privind sprijinul acordat Kievului, Volodimir Zelenski a făcut apel la unitatea Occidentului și la continuarea ajutorului american, scrie Adevărul.

„Statele Unite trebuie să rămână alături de o țară democratică care luptă împotriva unei singure persoane”, a declarat liderul ucrainean, făcând referire directă la Vladimir Putin.

Zelenski a subliniat că, în opinia sa, Rusia funcționează exclusiv în jurul voinței liderului de la Kremlin. „Putin este un război. Totul se învârte în jurul lui. Țara lui întreagă este într-o închisoare”, a afirmat președintele ucrainean, potrivit AFP.

„Nu este suficientă presiune asupra Moscovei”

Întrebat dacă Donald Trump exercită suficientă presiune asupra Moscovei pentru a opri conflictul, Zelenski a răspuns tranșant: „Nu”.

Președintele Ucrainei a atras atenția că Statele Unite sunt „mult prea mari și importante” pentru a face un pas înapoi din acest conflict și a spus că speră ca liderul american să reafirme sprijinul pentru Kiev în discursul privind Starea Națiunii.

Declarațiile vin într-un moment delicat, în care sprijinul financiar și militar pentru Ucraina este intens dezbătut pe scena politică americană, iar evoluția războiului rămâne incertă.

Kievul respinge concesiile majore

Zelenski a exclus categoric posibilitatea unor concesii majore către Moscova pentru a obține pacea.

„Nu putem să-i dăm pur și simplu tot ce își dorește. Pentru că vrea să ne ocupe. Dacă îi vom da tot ce vrea, vom pierde totul – oamenii vor trebui să fugă sau să devină ruși”, a avertizat el.

Mesajul transmis de la Kiev este unul ferm: Ucraina nu este dispusă să accepte o pace care ar presupune pierderi teritoriale sau renunțarea la suveranitate. În viziunea autorităților ucrainene, sprijinul internațional, în special cel american, rămâne esențial pentru continuarea rezistenței în fața agresiunii ruse.

