La patru ani de la declanșarea invaziei ruse, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, transmite un mesaj direct către Washington. Liderul de la Kiev susține că Statele Unite nu fac suficient pentru a opri agresiunea Moscovei și îi solicită lui Donald Trump să își reafirme public susținerea pentru Ucraina.

Mesaj direct pentru Washington

Într-un context marcat de incertitudini geopolitice și dezbateri interne în SUA privind sprijinul acordat Kievului, Volodimir Zelenski a făcut apel la unitatea Occidentului și la continuarea ajutorului american, scrie Adevărul.

„Statele Unite trebuie să rămână alături de o țară democratică care luptă împotriva unei singure persoane”, a declarat liderul ucrainean, făcând referire directă la Vladimir Putin.

Zelenski a subliniat că, în opinia sa, Rusia funcționează exclusiv în jurul voinței liderului de la Kremlin. „Putin este un război. Totul se învârte în jurul lui. Țara lui întreagă este într-o închisoare”, a afirmat președintele ucrainean, potrivit AFP.

„Nu este suficientă presiune asupra Moscovei”

Întrebat dacă Donald Trump exercită suficientă presiune asupra Moscovei pentru a opri conflictul, Zelenski a răspuns tranșant: „Nu”.

Președintele Ucrainei a atras atenția că Statele Unite sunt „mult prea mari și importante” pentru a face un pas înapoi din acest conflict și a spus că speră ca liderul american să reafirme sprijinul pentru Kiev în discursul privind Starea Națiunii.

Declarațiile vin într-un moment delicat, în care sprijinul financiar și militar pentru Ucraina este intens dezbătut pe scena politică americană, iar evoluția războiului rămâne incertă.

Kievul respinge concesiile majore

Zelenski a exclus categoric posibilitatea unor concesii majore către Moscova pentru a obține pacea.

„Nu putem să-i dăm pur și simplu tot ce își dorește. Pentru că vrea să ne ocupe. Dacă îi vom da tot ce vrea, vom pierde totul – oamenii vor trebui să fugă sau să devină ruși”, a avertizat el.

Mesajul transmis de la Kiev este unul ferm: Ucraina nu este dispusă să accepte o pace care ar presupune pierderi teritoriale sau renunțarea la suveranitate. În viziunea autorităților ucrainene, sprijinul internațional, în special cel american, rămâne esențial pentru continuarea rezistenței în fața agresiunii ruse.