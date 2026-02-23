Românii resimt tot mai puternic efectele austerității, iar datele arată clar presiunea asupra fiecărui buget de familie. La șase luni de la primele măsuri fiscale, impactul este deja vizibil în . Consumul a coborât la cel mai redus nivel din ultimii zece ani, semn că oamenii sunt tot mai prudenți cu banii. Această scădere afectează direct companiile și reduce încasările la bugetul de stat. Specialiștii avertizează că, dacă tendința continuă, riscul unei recesiuni devine tot mai real.

Austeritatea salvează economia sau golește buzunarele românilor

Ministrul Finanțelor, , susține că măsurile fiscale au fost necesare. Potrivit acestuia, fără ele, economia României ar fi suferit consecințe devastatoare.

În realitate, efectele se văd deja în magazine, acolo unde consumul scade de la o lună la alta. Datele arată că în octombrie și noiembrie vânzările au fost cu 4% mai mici decât în aceeași perioadă a anului trecut.

„Simt că am mai puţini bani, cheltui mai mult pe mâncare. Sunt mai cumpătat, mă forţează chitanţa de la casă”, a declarat un cetăţean, notează observatornews.ro.

Specialiștii explică declinul prin scăderea puterii de cumpărare, pe fondul generate de taxe mai mari, accize și creșterea TVA. „Creşterea TVA-ului a lovit puternic în populaţie şi în puterea de cumpărare. Această creştere clar că loveşte, în primul rând, în pătura mai săracă a populaţiei. Partea de consum reprezintă partea mai mare din cheltuielile familiei. Din păcate pentru un stat e măsura cea mai uşoară, să lovească în cetăţean şi contribuabil, că e mult mai uşor să colectezi de acolo”, a precizat un expert în fiscalitate.

La ce au început românii să renunțe când banii nu mai ajung

Românii taie, pe rând, tot ce nu este esențial pentru . Ieșirile în oraș și vacanțele au devenit, pentru mulți, cheltuieli de lux. La fel se întâmplă și cu telefoanele noi, electrocasnicele sau serviciile de înfrumusețare, care sunt tot mai des amânate pe termen nedefinit.

Oamenii sunt mai prudenți ca niciodată și nu mai cheltuie peste posibilități, iar schimbarea se vede chiar și în coșul de cumpărături. Produsele considerate de răsfăț, precum brânzeturile fine, salamurile crud-uscate sau untul de import, au înregistrat scăderi dramatice. Acestea aproape au dispărut de pe bonurile clienților.

Comercianții spun că situația este gravă. „Lucrurile nu arată bine deloc. Dacă am măsura tot volumul de marfă vândut în 2024 şi l-am compara cu cel vândut în 2025 vom descoperi o pierdere de 7,6%. Ăsta e un lucru foarte grav. De data asta au scăzut alimentele, un lucru fără precedent de la criza din 2008”, a spus patronul unui lanţ de supermarketuri.

Chiar și produse precum carnea de vită, sau gustările au început să fie evitate, semn clar că românii își restrâng consumul la strictul necesar.

De ce au ajuns restaurantele să rămână fără clienți

Scăderea consumului nu se vede doar în magazine. Ea este tot mai vizibilă și în restaurante, unde mesele au rămas adesea goale. Localuri care altădată aveau chiar și 100 de clienți pe zi abia mai primesc acum câteva zeci, uneori chiar mai puțin.

„Clienții care altădată ieșeau de două, trei ori pe săptămână la restaurant, acum ies de două ori sau poate niciodată. La fel și consumul în locație, cei care făceau o notă de 500-600 de lei, acum se limitează la o notă de 200-300 de lei”, a transmis patronul unui restaurant.

Mai mult, proprietarii spun că încasările au scăzut cu 20 până la 30%, iar efectele se adună de la o afacere la alta.