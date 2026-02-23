B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Românii resimt tot mai puternic austeritatea. Semnele crizei apar peste tot, de la supermarket la restaurant: „Simt că am mai puţini bani”

Românii resimt tot mai puternic austeritatea. Semnele crizei apar peste tot, de la supermarket la restaurant: „Simt că am mai puţini bani”

Ana Beatrice
23 feb. 2026, 22:05
Românii resimt tot mai puternic austeritatea. Semnele crizei apar peste tot, de la supermarket la restaurant: „Simt că am mai puţini bani”
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Austeritatea salvează economia sau golește buzunarele românilor
  2. La ce au început românii să renunțe când banii nu mai ajung
  3. De ce au ajuns restaurantele să rămână fără clienți

Românii resimt tot mai puternic efectele austerității, iar datele arată clar presiunea asupra fiecărui buget de familie. La șase luni de la primele măsuri fiscale, impactul este deja vizibil în economie. Consumul a coborât la cel mai redus nivel din ultimii zece ani, semn că oamenii sunt tot mai prudenți cu banii. Această scădere afectează direct companiile și reduce încasările la bugetul de stat. Specialiștii avertizează că, dacă tendința continuă, riscul unei recesiuni devine tot mai real.

Austeritatea salvează economia sau golește buzunarele românilor

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că măsurile fiscale au fost necesare. Potrivit acestuia, fără ele, economia României ar fi suferit consecințe devastatoare.

În realitate, efectele se văd deja în magazine, acolo unde consumul scade de la o lună la alta. Datele arată că în octombrie și noiembrie vânzările au fost cu 4% mai mici decât în aceeași perioadă a anului trecut.

„Simt că am mai puţini bani, cheltui mai mult pe mâncare. Sunt mai cumpătat, mă forţează chitanţa de la casă”, a declarat un cetăţean, notează observatornews.ro.

Specialiștii explică declinul prin scăderea puterii de cumpărare, pe fondul scumpirilor generate de taxe mai mari, accize și creșterea TVA. „Creşterea TVA-ului a lovit puternic în populaţie şi în puterea de cumpărare. Această creştere clar că loveşte, în primul rând, în pătura mai săracă a populaţiei. Partea de consum reprezintă partea mai mare din cheltuielile familiei. Din păcate pentru un stat e măsura cea mai uşoară, să lovească în cetăţean şi contribuabil, că e mult mai uşor să colectezi de acolo”, a precizat un expert în fiscalitate.

La ce au început românii să renunțe când banii nu mai ajung

Românii taie, pe rând, tot ce nu este esențial pentru traiul zilnic. Ieșirile în oraș și vacanțele au devenit, pentru mulți, cheltuieli de lux. La fel se întâmplă și cu telefoanele noi, electrocasnicele sau serviciile de înfrumusețare, care sunt tot mai des amânate pe termen nedefinit.

Oamenii sunt mai prudenți ca niciodată și nu mai cheltuie peste posibilități, iar schimbarea se vede chiar și în coșul de cumpărături. Produsele considerate de răsfăț, precum brânzeturile fine, salamurile crud-uscate sau untul de import, au înregistrat scăderi dramatice. Acestea aproape au dispărut de pe bonurile clienților.

Comercianții spun că situația este gravă. „Lucrurile nu arată bine deloc. Dacă am măsura tot volumul de marfă vândut în 2024 şi l-am compara cu cel vândut în 2025 vom descoperi o pierdere de 7,6%. Ăsta e un lucru foarte grav. De data asta au scăzut alimentele, un lucru fără precedent de la criza din 2008”, a spus patronul unui lanţ de supermarketuri.

Chiar și produse precum carnea de vită, fructele de mare sau gustările au început să fie evitate, semn clar că românii își restrâng consumul la strictul necesar.

De ce au ajuns restaurantele să rămână fără clienți

Scăderea consumului nu se vede doar în magazine. Ea este tot mai vizibilă și în restaurante, unde mesele au rămas adesea goale. Localuri care altădată aveau chiar și 100 de clienți pe zi abia mai primesc acum câteva zeci, uneori chiar mai puțin.

„Clienții care altădată ieșeau de două, trei ori pe săptămână la restaurant, acum ies de două ori sau poate niciodată. La fel și consumul în locație, cei care făceau o notă de 500-600 de lei, acum se limitează la o notă de 200-300 de lei”, a transmis patronul unui restaurant.

Mai mult, proprietarii spun că încasările au scăzut cu 20 până la 30%, iar efectele se adună de la o afacere la alta.

Tags:
Citește și...
Contribuția minimă la pensia voluntară crește din 2026. Ce sume vor plăti românii
Economic
Contribuția minimă la pensia voluntară crește din 2026. Ce sume vor plăti românii
Lucrările care pot fi executate fără autorizația de construire. Situațiile reglementate de legislația în vigoare
Economic
Lucrările care pot fi executate fără autorizația de construire. Situațiile reglementate de legislația în vigoare
Universitățile cresc taxele din toamnă. Facultatea unde taxa de școlarizare va fi aproape dublă
Economic
Universitățile cresc taxele din toamnă. Facultatea unde taxa de școlarizare va fi aproape dublă
Uber atrage tot mai mulți români, dar cât se câștigă în realitate? Suma care rămâne în buzunar i-a surprins chiar și pe șoferi
Economic
Uber atrage tot mai mulți români, dar cât se câștigă în realitate? Suma care rămâne în buzunar i-a surprins chiar și pe șoferi
Postul Paştelui vine cu preţuri record la legume şi fructe. Mulţi români nu şi le mai permit
Economic
Postul Paştelui vine cu preţuri record la legume şi fructe. Mulţi români nu şi le mai permit
Carburanții lovesc din nou buzunarele șoferilor. În ce țară este mai ieftin să alimentezi, România, Bulgaria sau Ungaria
Economic
Carburanții lovesc din nou buzunarele șoferilor. În ce țară este mai ieftin să alimentezi, România, Bulgaria sau Ungaria
Taxa Temu stârnește tensiuni între ANAF și firmele de curierat. Fiscul anunță controale după ce încasările au fost sub așteptări
Economic
Taxa Temu stârnește tensiuni între ANAF și firmele de curierat. Fiscul anunță controale după ce încasările au fost sub așteptări
Ce spune șeful ANRE despre noua schemă pentru prețul gazelor. Vom plăti mai mult? (VIDEO)
Economic
Ce spune șeful ANRE despre noua schemă pentru prețul gazelor. Vom plăti mai mult? (VIDEO)
Peste 500 de lei în plus la pensie pentru o categorie de vârstnici. Ce condiții trebuie să îndeplinească
Economic
Peste 500 de lei în plus la pensie pentru o categorie de vârstnici. Ce condiții trebuie să îndeplinească
Primul efect al deciziei CCR privind pensiile speciale: Anunțul făcut de ministul Finanţelor: „Cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani”
Economic
Primul efect al deciziei CCR privind pensiile speciale: Anunțul făcut de ministul Finanţelor: „Cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani”
Ultima oră
23:22 - Laura Codruța Kovesi, înlocuită de un german la conducerea Parchetului European. Schimbarea se va produce la finalul lui octombrie
23:19 - Caz cutremurător în SUA.  Două persoane au rămas blocate într-un autoturism și au murit din cauza frigului
23:18 - Romgaz dă semnalul înainte de liberalizarea pieței: Neptun Deep va influența puternic piața gazelor din România
22:59 - Conflict diplomatic între Franța și SUA. Cuscrul lui Trump a refuzat să dea curs unei convocări a Ministerului de Externe din Paris
22:54 - Iarna continuă și în luna martie. Ce spun datele meteorologilor despre începutul sezonului de primăvară și cum sunt afectați agricultorii
22:44 - Fiul lui Rob Reiner este acuzat oficial de moartea părinților săi. Ce pedeapsă riscă tânărul pentru dubla crimă
22:39 - Șefa OMV intervine peste planul Guvernului. Avertisment privind intervenția în prețul gazelor: „Trebuie să ai o imagine de ansamblu asupra pieței”
22:36 - Accident tragic într-o comună din Vrancea. Bărbat împușcat mortal de un vecin care-și verifica arma
22:17 - Tensiuni majore la Bruxelles după ce Ungaria a blocat împrumutul pentru Ucraina. Cum răspunde conducerea UE
22:05 - Merele din Europa, pline de substanțe cancerigene. Ce au descoperit experții în supermarketuri