Salariul minim în România acoperă doar jumătate din valoarea coşului minim de consum. „E doar un trai de supravieţuire”

Salariul minim în România acoperă doar jumătate din valoarea coşului de consum. De altfel, noi, bulgarii și letonii avem cele mai mici salarii minime pe economie din Uniunea Europeană. La polul opus, foarte bine stau cei din Luxemburg, Irlanda sau Olanda. În aceste condiții, nu e deloc o surpriză că mulți români aleg să plece definitiv din țară.

Salarii mici în România

În România, salariul minim pe economie este 515 euro brut, în Bulgaria – 332 de euro, iar Letonia – 500 de euro. În schimb, în ţări precum Luxemburg, Irlanda sau Olanda, acesta sare de 2.000 de euro.

„Acest salariu minim brut nu îţi asigură un trai decent de la o lună la alta. Aş putea spune că este doar un trai de supravieţuire de la o lună la alta, iar persoana care trăieşte doar din salariul minim net, în mână, duce o viaţă grea”, a declarat economistul Adrian Bența, pentru Observator News.

În România, salariul minim acoperă doar jumătate din valoarea coşului minim de consum, care anul trecut era 2.700 de lei pe lună.

„În medie, discutăm de 18-19% din costurile pe care le are o familie din România merg pe utilităţi, asta însemnând gaze, energie electrică, apă”, a afirmat și Dumitru Chisăliţă, expert în energie.

În acest context, Guvernul a obligat firmele care au angajați ce primesc salariul minim pe economie să crească aceste remunerații până în 2024.

Salariile mici gonesc românii din țară

Prin urmare, nu e de mirare că tot mai mulți români aleg să plece definitiv din țară. Mulți sunt atașați de România, dar vor un trai mai bun.

„În Italia sunt de 20 de ani, am plecat pentru căutarea unui loc de muncă unde să fiu mai bine plătită. O să mă întorc acasă doar pentru vacanță, o dată pe an în România, pentru că, intrând în ritmul ăsta, mi-am schimbat mentalitatea. Nu îmi disprețuiesc rădăcinile, însă aici mă simt foarte bine”, a susținut Ana Filip, care are 60 de ani.