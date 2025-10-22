B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Scheme imobiliare puse la punct de dictatorul din Coreea de Nord în București

Scheme imobiliare puse la punct de dictatorul din Coreea de Nord în București

Adrian A
22 oct. 2025, 18:25
Scheme imobiliare puse la punct de dictatorul din Coreea de Nord în București
Ambasada nord-coreeană din București/2024. sursă rise project
Cuprins
  1. Afaceri imobiliare dirijate de dictatorul nord-coreean
  2. Cine face afaceri pentru dictatorul Kim Jong Un
  3. Cât trebuie să primească Kim Jong Un din afacerea din București
  4. Sancțiuni care se referă explicit la afaceri imobiliare

Aflat sub sancțiuni financiare în toată Uniunea Europeană, Kim Jong Un, dictatorul din Corea de Nord reușește să facă inginerii imobiliare chiar în inima Bucureștiului.

Afaceri imobiliare dirijate de dictatorul nord-coreean

Locul unde se deșfățoară afacerea imobiliară dirijată de la Phenian este chiar curtea Ambasadei Coreei de Nord din București. Aici oamenii lui Kim Jong Un au închiriat blocul de protocol unde ar fi trebuit să stea diplomații trimiși în România.

2009-scaled.png

Potrivit celor de la Rise Project, care au realizat această investigație, o singură firmă a primit de la regimul nord-coreean dreptul să închirieze toate apartamentele din bloc. Banii sunt încasați direct de firma IMA Partners SRL, care are un contract exclusivist, parafat încă din 2011 direct cu Guvernul de la Phenian. Adică, după ce Coreea de Nord era deja lovită de primul val de sancțiuni economice impuse de Uniunea Europeană.

Cine face afaceri pentru dictatorul Kim Jong Un

Compania este administrată de Marius Iliev, un om de afaceri, de 68 de ani, implicat în mai multe companii producătoare de vin, energie verde și imobiliare. Iar în blocul Ambasadei Coreei de Nord, afaceristul subînchiriază apartamentele. 25 de apartamente, în care, în ultimii 14 ani, peste 20 de firme au avut sediul social în acest bloc. Practic, Iliev a fost un intermediar între regimul dictatorial și cei care se mutau acolo.

Ba chiar a și forțat nota și a încercat să ridice un bloc nou tot pe terenul Ambasadei. Teren care este al statului român, bineînțeles, dar care a fost cedat cu titlu gratuit pe o perioadă de 90 de ani Phenianului, de către Nicolae Ceaușescu. Așa că donația este încă în vigoare. Practic, la adăpostul acordului din 1977, regimul nord-coreean voia să își extindă, prin Marius Iliev, afacerea imobiliară în jurul ambasadei.

Cât trebuie să primească Kim Jong Un din afacerea din București

Conform contractului, compania lui Iliev s-a obligat să plătească lunar Guvernului de la Phenian, 10.000 de euro. 5.000 de euro pentru bloc și încă pe atât pentru terenul de sub clădire. Contractul a fost încheiat pe 49 de ani, cu drept de prelungire pe aceeași perioadă.

Afaceristul spune încă că de vreo 8 ani a scăpat de dat bani, din cauza sancțiunilor impuse Coreei de Nord. ci susține că mai are de recuperat bani chiar, de la coreeni, că nu și-a recuperat investiția.

„Aceste investiții noi nu ni le-am recuperat. Ca să ni le recuperăm, singura soluție este reținerea bunului, utilizarea lui până în momentul în care ne recuperăm pagubele. Atât timp cât putem să folosim bunul, nu am de ce să-i dau în judecată. Adică i-am anunțat că nu le dau bunul și nici chiria n-o mai plătesc din momentul în care s-au impus sancțiunile. Noi reținem blocul, ca să zicem așa, și ei, dacă vor să facă ceva, să vină să ne dea afară. Dar nu pot să ne dea afară pur și simplu cu armata, trebuie să ne acționeze în instanță. Dacă ar vrea, dar nu cred că ar câștiga. E evident că n-am avut cum să ne recuperăm investiția, da?”, spune Iliev pentru Rise Project.

Sancțiuni care se referă explicit la afaceri imobiliare

România este printre puținele state din UE care încă mai găzduiesc ambasade ale Coreei de Nord. Am fost și ultimul stat european care și-a închis ambasada din Phenian, în octombrie 2021. Activitatea noastră diplomatică la Phenian este suspendată și azi.

Regimul nord-coreean se află sub sancțiuni internaționale de aproape 20 de ani. În 2006 ONU a instituit un embargo asupra armelor, a înghețat mai multe active și a impus interdicții de călătorie pentru persoanele implicate în programul nuclear al regimului condus la vremea aceea de Kim Jong Il. Sancțiunile au inclus și interdicții pentru o gamă largă de importuri și exporturi.

În 2017, un nou val de sancțiuni a fost impus de UE, restricționând explicit închirierea sau punerea la dispoziție în alt fel de bunuri imobile în mod direct sau indirect, persoanelor, entităților sau organismelor Guvernului Coreei de Nord pentru orice alte scopuri decât activități diplomatice sau consulare.

Tags:
Citește și...
Hidroelectrica suspendă plățile cu cardul. Compania își actualizează sistemele informatice
Economic
Hidroelectrica suspendă plățile cu cardul. Compania își actualizează sistemele informatice
Ce trebuie să știi dacă intri acum pe piața de imobiliare în Sibiu
Economic
Ce trebuie să știi dacă intri acum pe piața de imobiliare în Sibiu
Siguranța alimentară, cea mai importantă preocupare a românilor la cumpărarea de produse. Ce diferențe există față de ceilalți europeni, potrivit celui mai recent Eurobarometru
Economic
Siguranța alimentară, cea mai importantă preocupare a românilor la cumpărarea de produse. Ce diferențe există față de ceilalți europeni, potrivit celui mai recent Eurobarometru
Românii ar putea primi 20 de bani pentru fiecare litru de motorină. Ce prevede noua propunere a Ministerului Finanțelor
Economic
Românii ar putea primi 20 de bani pentru fiecare litru de motorină. Ce prevede noua propunere a Ministerului Finanțelor
Piața imobiliară din România, la maxime istorice. Ce orașe domină topul scumpirilor masive
Economic
Piața imobiliară din România, la maxime istorice. Ce orașe domină topul scumpirilor masive
TNF 2025: Aproape 1,4 milioane de angajați în companiile de top din România
Economic
TNF 2025: Aproape 1,4 milioane de angajați în companiile de top din România
Guvernul se împrumută masiv, deficitul e tot mai mare. Consilierul lui Bolojan: Bugetul pe anul acesta, cel mai nerealist pe care l-am văzut. Au fost adăugați bani mulți la rectificare inclusiv pentru plata salariilor
Economic
Guvernul se împrumută masiv, deficitul e tot mai mare. Consilierul lui Bolojan: Bugetul pe anul acesta, cel mai nerealist pe care l-am văzut. Au fost adăugați bani mulți la rectificare inclusiv pentru plata salariilor
KX și agricultura de precizie: cum îți poți planifica eficient tratamentele fitosanitare
Economic
KX și agricultura de precizie: cum îți poți planifica eficient tratamentele fitosanitare
Mihai Daraban (CCIR): Aparatul administrativ e ultrastufos. Multe cheltuieli sunt inutile. Indiferent cât produce mediul de business, nu poți satisface apetitul de consum al statului (VIDEO)
Economic
Mihai Daraban (CCIR): Aparatul administrativ e ultrastufos. Multe cheltuieli sunt inutile. Indiferent cât produce mediul de business, nu poți satisface apetitul de consum al statului (VIDEO)
De ce diferă prețurile la apa potabilă de la o localitate la alta. Persoanele racordate la Apa Nova au tarife de trei ori mai mici și cele mai bune din toată țara (VIDEO)
Economic
De ce diferă prețurile la apa potabilă de la o localitate la alta. Persoanele racordate la Apa Nova au tarife de trei ori mai mici și cele mai bune din toată țara (VIDEO)
Ultima oră
19:55 - Evadare spectaculoasă a unui leu pe autostradă. Ce s-a întâmplat în timpul transportului spre noua sa casă
19:39 - Un bijutier din Alabama a decis să-și facă o schimbare de look: „Mi-am pus un diamant de 2 milioane de dolari în loc de ochi”
19:33 - Șeful Armatei României: „Ne pregătim ca pentru un război”. Ce a spus generalul Gheorghiță Vlad despre trimiterea de trupe în Ucraina (VIDEO)
19:24 - Hidroelectrica suspendă plățile cu cardul. Compania își actualizează sistemele informatice
19:14 - Cum a aruncat M.A.I. două milioane de euro pe promovarea buletinelor electronice (VIDEO)
19:01 - O tânără și-a anunțat familia că a născut o fetiță, apoi i-a anunțat decesul. În realitate, copilul era doar o păpușă
18:57 - Cum să scapi de petele de pe covor? Metodele care nu dau greș absolut niciodată
18:53 - Accesul la justiție va fi mai ușor pentru victimele violenței domestice. Legea care elimină taxele de timbru pentru divorț și partaj, adoptată la Senat
18:50 - Restricții de călătorie în Ungaria pentru șoferi. MAE îi avertizează pe românii care vor să călătorescă
18:30 - Prognoza meteo România: Cum va fi vremea în weekendul 25-26 octombrie 2025?