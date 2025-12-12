Sărbătorile de Crăciun pot fi petrecute în cel mai frumos decor al Capitalei. Municipiul București are un nou epicentru al bucuriei în Parcul Circului, unde a fost deschis Târgul Metropolitan al Iernii

Sărbătorile de Crăciun la Târgul Metropolitan al Iernii

va fi deschis în Parcul Circului, până pe 8 ianuarie 2026. Vizitatorii vor descoperi aici o , cu lumini, experiențe noi și distracție pentru toată familia, în ton cu sărbătorile de Crăciun.

La Târgul Metropolitan al Iernii vizitatorii pășesc într-o altă lume, festivă cu numeoase opțiuni pentru cei care doresc să se distreze. Amatorii de incursiuni pe gheață au la dispoziție patinoarul care va străluci până seara târziu. Caruselul îi poartă pe doritorii de senzații speciale înapoi, în copilărie. Aceste experiențe pot fi împărtășite de cei maturi alături de copii. Totodată, atelierele creative transformă orice zi obișnuită într-una memorabilă.

După lăsarea serii, când distracția prelugită lasă loc oboselii și foamei, se animă zona de food trucks, de unde se răspândesc mirosuri irezistibile de preparate tradiționale și nu numai. Muzica și forfota celor care își caută gustarea preferată crează o atmosferă specială, de sărbătoare, care face orașul să vibreze.

Programul Târgului Metropolitan de Iarnă

Târgul Metropolitan de Iarnă va fi deschis, pentru cei care doresc să petreacă sărbătorile de Crăciun într-un loc special, până pe 8 ianuarie. În toată această perioadă, organizatorii au pregătit mai multe evenimente și atracții pentru vizitatori. Atracțiile permanente sunt:

Patinoar în aer liber: 10:00 – 22:00

Caruselul de poveste: 10:00 – 22:00

Food Trucks & Drinks: 16:00 – 22:00

Totodată, cei interesați pot participa la o serie de ateliere și activități destinate persoanelor de orice vârstă. Târgul propune o agendă bogată, cu evenimente care se desfășoară pe tot parcursul lunii:

Storytelling – povești cu magie de iarnă;

Ateliere RoCraft Kids – decorațiuni, creații, surprize;

Pictez România / Pictez Verde – artă, joacă și descoperire;

Photo Booth – fotografii memorabile, instant;

FlowMotion – dans, energie și mișcare;

Demonstrații artistice, mini-spectacole și întâlniri cu artiști îndrăgiți;

Invitați speciali vor fi; Academia de Dans Andra Gogan și Audiția „Vioara Fermecată”

Programul complet pentru fiecare zi este disponibil

Spectacole care completează sărbătorile de Crăciun

În plus, pe lângă evenimentele și activitățile enumerate mai sus, pentru o experiență festivă completă, nu trebuie să ratați producțiile din sala de spectacol a Circului Metropolitan. Sunt reprezentații care aduc bucurie, culoare și emoție.

Aerofonik

Apolodor

Best of Metropolitan

Hai la circ să povestim

Biletele sunt disponibile online și la casierie.

Ce oferă Târgul Metropolitan de Iarnă

Sărbătorile de Crăciun nu sunt complete fără o vizită la Târgul Metropolitan din Parcul Circului. Doar aici, într-un spațiu plin de lumină care emană o energie specială, veți avea parte de:

activități pentru copii și adulți

experiențe culinare de festival

concerte, artă, mișcare și voie bună

un loc în care te reconectezi cu spiritul Crăciunului

„Târgul Metropolitan al Iernii nu este doar un eveniment. Este o invitație la a simți, a descoperi și a trăi magia sărbătorilor împreună cu cei dragi”, se arată într-un comunicat al organizatorilor.

Noua atracție a Capitalei este amenajată în colaborare, de Parcul Circului & Circul Metropolitan București pe Aleea Circului nr. 15, Sectorul 2. București. Intrarea în târg este gratuită, astfel că nimic nu te împiedică să te bucuri de iarnă în cel mai frumos decor al Capitalei!