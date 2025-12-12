B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Sărbătorile de Crăciun în cel mai frumos decor al Capitalei! Târgul Metropolitan al Iernii a prins viață în Parcul Circului

Sărbătorile de Crăciun în cel mai frumos decor al Capitalei! Târgul Metropolitan al Iernii a prins viață în Parcul Circului

B1.ro
12 dec. 2025, 11:47
Sărbătorile de Crăciun în cel mai frumos decor al Capitalei! Târgul Metropolitan al Iernii a prins viață în Parcul Circului
Târgul Metropolitan al Iernii

Sărbătorile de Crăciun pot fi petrecute în cel mai frumos decor al Capitalei. Municipiul București are un nou epicentru al bucuriei în Parcul Circului, unde a fost deschis Târgul Metropolitan al Iernii

Sărbătorile de Crăciun la Târgul Metropolitan al Iernii

 Târgul Metropolitan al Iernii va fi deschis în Parcul Circului, până pe 8 ianuarie 2026. Vizitatorii vor descoperi aici o atmosferă autentică, cu lumini, experiențe noi și distracție pentru toată familia, în ton cu sărbătorile de Crăciun.

La Târgul Metropolitan al Iernii vizitatorii pășesc într-o altă lume, festivă cu numeoase opțiuni pentru cei care doresc să se distreze. Amatorii de incursiuni pe gheață au la dispoziție patinoarul care va străluci până seara târziu. Caruselul îi poartă pe doritorii de senzații speciale înapoi, în copilărie. Aceste experiențe pot fi împărtășite de cei maturi alături de copii. Totodată, atelierele creative transformă orice zi obișnuită într-una memorabilă.

După lăsarea serii, când distracția prelugită lasă loc oboselii și foamei, se animă zona de food trucks, de unde se răspândesc mirosuri irezistibile de preparate tradiționale și nu numai. Muzica și forfota celor care își caută gustarea preferată crează o atmosferă specială, de sărbătoare, care face orașul să vibreze.

Programul Târgului Metropolitan de Iarnă

Târgul Metropolitan de Iarnă va fi deschis, pentru cei care doresc să petreacă sărbătorile de Crăciun într-un loc special, până pe 8 ianuarie. În toată această perioadă, organizatorii au pregătit mai multe evenimente și atracții pentru vizitatori. Atracțiile permanente sunt:

  • Patinoar în aer liber: 10:00 – 22:00
  • Caruselul de poveste: 10:00 – 22:00
  • Food Trucks & Drinks: 16:00 – 22:00

Totodată, cei interesați pot participa la o serie de ateliere și activități destinate persoanelor de orice vârstă. Târgul propune o agendă bogată, cu evenimente care se desfășoară pe tot parcursul lunii:

  • Storytelling – povești cu magie de iarnă;
  • Ateliere RoCraft Kids – decorațiuni, creații, surprize;
  • Pictez România / Pictez Verde – artă, joacă și descoperire;
  • Photo Booth – fotografii memorabile, instant;
  • FlowMotion – dans, energie și mișcare;
  • Demonstrații artistice, mini-spectacole și întâlniri cu artiști îndrăgiți;
  • Invitați speciali vor fi; Academia de Dans Andra Gogan și Audiția „Vioara Fermecată”

Programul complet pentru fiecare zi este disponibil aici

Spectacole care completează sărbătorile de Crăciun

În plus, pe lângă evenimentele și activitățile enumerate mai sus, pentru o experiență festivă completă, nu trebuie să ratați producțiile din sala de spectacol a Circului Metropolitan. Sunt reprezentații care aduc bucurie, culoare și emoție.

  • Aerofonik
  • Apolodor
  • Best of Metropolitan
  • Hai la circ să povestim

Biletele sunt disponibile online și la casierie.

Ce oferă Târgul Metropolitan de Iarnă

Sărbătorile de Crăciun nu sunt complete fără o vizită la Târgul Metropolitan din Parcul Circului. Doar aici, într-un spațiu plin de lumină care emană o energie specială, veți avea parte de:

  • activități pentru copii și adulți
  • experiențe culinare de festival
  • concerte, artă, mișcare și voie bună
  • un loc în care te reconectezi cu spiritul Crăciunului

„Târgul Metropolitan al Iernii nu este doar un eveniment. Este o invitație la a simți, a descoperi și a trăi magia sărbătorilor împreună cu cei dragi”, se arată într-un comunicat al organizatorilor.

Noua atracție a Capitalei este amenajată în colaborare, de Parcul Circului & Circul Metropolitan București pe Aleea Circului nr. 15, Sectorul 2.  București. Intrarea în târg este gratuită, astfel că nimic nu te împiedică să te bucuri de iarnă în cel mai frumos decor al Capitalei!

Tags:
Citește și...
4 soluții dacă ai pielea sensibilă iarna și cum să o protejezi mai bine
Monden
4 soluții dacă ai pielea sensibilă iarna și cum să o protejezi mai bine
Mădălina Ghenea, cum nu se poate mai mândră! Ce meserie își dorește fiica ei, Charlotte, să aibă
Monden
Mădălina Ghenea, cum nu se poate mai mândră! Ce meserie își dorește fiica ei, Charlotte, să aibă
Oana Roman, lecție de eleganță în mediul online. Cum ar trebui aplicat, de fapt, parfumul: „Nu am văzut pe nimeni să se dea corect”
Monden
Oana Roman, lecție de eleganță în mediul online. Cum ar trebui aplicat, de fapt, parfumul: „Nu am văzut pe nimeni să se dea corect”
Oana Roman: „Nu am văzut pe nimeni să se dea corect cu parfum”. Greșeala frecventă pe care o fac oamenii
Monden
Oana Roman: „Nu am văzut pe nimeni să se dea corect cu parfum”. Greșeala frecventă pe care o fac oamenii
Emil Rengle și Alejandro Fernandez se căsătoresc: „Vom avea două evenimente”
Monden
Emil Rengle și Alejandro Fernandez se căsătoresc: „Vom avea două evenimente”
Elena Vîșcu iubește din nou, la un an de la divorțul de CRBL. Ce spune despre posibilitatea unei noi căsătorii
Monden
Elena Vîșcu iubește din nou, la un an de la divorțul de CRBL. Ce spune despre posibilitatea unei noi căsătorii
Oana Lis: „Nu m-am tatuat în viața mea, pe mine m-a tatuat viața”. Ce semn divin i-a apărut pe piele
Monden
Oana Lis: „Nu m-am tatuat în viața mea, pe mine m-a tatuat viața”. Ce semn divin i-a apărut pe piele
Ce pensie primește Carmen Tănase, la 64 de ani. Cum plănuiește actrița să-și suplimenteze veniturile: „Când moare cineva, vine rândul altcuiva”
Monden
Ce pensie primește Carmen Tănase, la 64 de ani. Cum plănuiește actrița să-și suplimenteze veniturile: „Când moare cineva, vine rândul altcuiva”
Marina Voica, afectată de criza apei potabile: „Așteptăm, ce să facem”. Cum se descurcă singură la aproape 90 de ani
Monden
Marina Voica, afectată de criza apei potabile: „Așteptăm, ce să facem”. Cum se descurcă singură la aproape 90 de ani
Mara Bănică schimbă tradiția: „Anul acesta nu împodobesc bradul!”. Iată ce a ales să facă în schimb
Monden
Mara Bănică schimbă tradiția: „Anul acesta nu împodobesc bradul!”. Iată ce a ales să facă în schimb
Ultima oră
12:45 - Premieră medicală la Bacău. Tumoră gigant extirpată unui copil prin procedură laparoscopică
12:28 - Ilie Bolojan a rezolvat problema din justiție. Face un grup de lucru să vadă ce nu funcționează (VIDEO)
12:17 - Radu Marinescu, interesat de dezbaterea problemelor Justiției la Cotroceni: „Dacă voi fi invitat voi participa” (VIDEO)
11:45 - Bursele școlare ar putea crește semnificativ în Sectorul 2. Ce schimbări propune noul proiect de hotărâre
11:31 - Judecătorii cer verificarea cazurilor din documentarul Recorder. Secția pentru judecători a CSM a sesizat Inspecția Judiciară
11:04 - Elisabeta Lipă reacționează la raportul Curții de Conturi privind premierile ilegale de la Federația Română de Canotaj. „Îmi vine să plâng”
10:59 - Scumpiri la combustibili și gaz metan începând cu 2028. Cum va influența piața carbonului facturile românilor
10:47 - Ministrul Justiției recomandă instanțelor mai multă transparență. Cum apreciază conferința de presă a Curții de Apel București
10:30 - Inflația rămâne la 9,8%, în noiembrie. Românii, doborâți de prețuri. Energia și alimentele, cele mai mari scumpiri
10:19 - Seism în Vrancea la primele ore ale dimineții. Ce arată datele oficiale despre activitatea tectonică din România