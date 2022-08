Sorin Grindeanu, despre Autostrada Lugoj – Deva: „Dacă cineva îmi arată urși în Banat, eu îmi dau demisia”

Nu sunt urși în Banat, spune ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, care este dispus să-și dea demisia dacă se găsesc urși în județul Timiș, pe traseul lotului de autostradă care lipsește între Lugoj și Deva.

Comisia Europeană cere ecoducte pentru carnivore mari

Invitat marți la EuroNews, ministrul Sorin Grindeanu a contestat necesitatea ecoductelor pentru carnivore mari, așa cum a cerut Comisia Europeană atunci când a acceptat finanțarea europeană.

Proiectul de aproape 2,5 miliarde de lei este practic „în afara PNRR”, termenele pentru autostrada de 10 kilometri din care 2 kilometri tuneluri cu galerie dublă fiind de minimum 47 de luni pentru proiectare și execuție, desemnarea constructorilor fiind estimată pentru luna septembrie, însă semnarea contractului depinde de eventualele contestații.

Sorin Grindeanu: „Știți istoria acelui lot, ce am găsit la minister când am venit. Ne aflăm în situația în care 14 kilometri lipsesc la limita dintre județele Hunedoara și Timiș. E un proiect care prevede pasaje, ecoducte pentru urși. Eu fiind din Timiș… nu există urși. Dacă în ultimii 100 de ani s-au găsit urși în Banat eu îmi dau demisia. Ecoducte pentru urși, așa se numesc”.

Valoarea estimată a contractului finanțat prin PNRR este cuprinsă între 2,28 miliarde de lei și 2,59 miliarde de lei (fără TVA)

Șase constructori din România, Grecia și Turcia au depus oferte la licitația pentru proiectarea și execuția lotului de autostradă lipsă dintre Lugoj și Deva: Asocierea S.C. SPEDITION UMB S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. – S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. – EURO-ASFALT d.o.o.; AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA (AKTOR S.A.); Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.S.; Asocierea MAKYOL Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.S – Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.; MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI; Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S.

Valoarea estimată a contractului finanțat prin PNRR este cuprinsă între 2,28 miliarde de lei și 2,59 miliarde de lei (fără TVA). Pentru punctajul maxim constructorii trebuie să oferteze un termen de cel mult 45 de luni față de durata maximă de 57 de luni prevăzută în licitație, explică ministrul de resort.

Acordul de mediu nr. 07/09.09.2010 (revizuit în 2013 și 2016) emis pentru autostrada Lugoj – Deva impune realizarea a trei ecoducte și două tuneluri pe sectorul cuprins între km 27+620 – km 56+220, pentru asigurarea și menținerea permeabilității pentru carnivorele mari.