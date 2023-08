Ștefan Pălărie crede că reducerile bugetare nu se vor materializa: „PSD trăiește într-un «ACUM» din acesta cuantic, care poate să aibă orice formă în funcție de cum te uiți la situație” (VIDEO)

Senatorul USR Ștefan Pălărie a comentat măsurile anunțate de Guvern pentru reducerea cheltuielilor bugetare, luni, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, și a afirmat că „PSD trăiește într-un «ACUM» din acesta cuantic, care poate să aibă orice formă în funcție de cum te uiți la situație”.

Ștefan Pălărie (USR), pe B1 TV, despre măsurile Guvernului pentru reducerea cheltuielilor bugetare

Senatorul USR a sugerat că măsurile nu se vor concretiza.

„PSD trăiește într-un «ACUM» din acesta cuantic, care poate să aibă orice formă în funcție de cum te uiți la situație, iar povestea asta cu domnul Ciolacu, care a venit și a anunțat că, după patru premieri de drepta, dumnealui vine și taie pensiile speciale, taie în carne vie, face sacrificii supreme, taie în aparatul bugetar, îmi aduce aminte de o poveste, din păcate nu mai țin minte numele și autorul, dar era un așa-zis vânător care anunța că se va duce să vâneze lei în Africa și povestea cu lux de amănunte cum o să fie leii ăia pe care îi va vâna și cât de multe zile va dura expediția, dar murea de frică să se ducă să facă chestiunea asta. Încetul cu încetul, povestea asta a început să se transforme de la viitor la trecut, și am fost la vânătoare, și am prins leii ăia, până i-a zis lumea, păi, da, dar tu n-ai plecat din țară, ai zis că te duci în Africa. Ah, da, scuze, am uitat. Cam așa cred că face și PSD”, a declarat Ștefan Pălărie.

„Câtă vreme PSD consideră că are în gură permanent acest lucru, «facem», «tăiem», «acum», «acum», «acum», chiar dacă nu taie, chiar dacă face exact opusul… Dacă te uiți puțin pe detalii, te uiți puțin pe ce fac consiliile județene, și PSD, și PNL, care tocmai în zilele astea aprobă creșterea organigramelor structurilor la nivel de consiliu județean, dacă te uiți puțin pe ce agenții mai pregătesc să înființeze… Pe de o parte, domnul Simonis ne spune de sporuri, pe de altă parte, văd că mai degrabă cresc salariile anumitor agenții din astea proaspete și noi, care se pregătesc acum pe țeavă”, a continuat parlamentarul de opoziție.

„Eu cred că exact în povestea asta suntem, «o să facem», «o să tăiem», până când ei cred că lumea o să creadă că e deja la timpul trecut ceva ce n-au făcut. Nu văd altă strategie din jocul acesta pe care îl face PSD comunicațional”, a mai spus el.