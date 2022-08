SUA și UK, amenințate sau nu de recesiune?

Cea mai mare inflație din ultimele decenii și graba băncilor centrale de a majora ratele dobânzilor provoacă temeri de recesiune pe piețele financiare.

Atât economia britanică dar și cea americană sunt puternic afectate în condiţiile în care criza costurilor de trai are consecinţe devastatoare pentru veniturile gospodăriilor.

Economie britanică ar putea să se contracte pe toată durata anului următor

Potrivit National Institute of Economic and Social Research, notat de Bloomberg, economia britanică s-ar îndrepta către o perioadă de stagflaţie, a căror îngrijorări sunt agravate de impactul agresiv al pandemiei dar și de tensiunile armate din acest an care afectează Europa și Asia.

Se estimează că economia britanică ar urma să înceapă să se contracte în ultimul trimestru al anului şi să continue să se contracte pe întreg parcursul anului următor, ceea ce ar însemna cea mai îndelungată recesiune de după criza financiară globală.

Banca Angliei a optat pentru cea mai mare majorare de dobândă de după 1995, chiar dacă, în paralel, a avertizat că Regatul se confruntă cu o recesiune care va şterge 2,1% din PIB, scădere similară cu cea din anii 1990 dar mai mică decât lovitura dată de pandemia de COVID sau cea provocată de criza financiară din 2008-09.

Concomitent cu frământarile din Europa, americanii susțin că indiferent dacă numim starea de fapt recesiune sau nu, pericolele nu sunt de ignorat însă nu cred că se va repeta criza locurilor de muncă din recesiunile trecute.

Suntem sau nu într-o recesiune?

Raportul de săptămâna trecută privind producția economică a reîncărcat speculațiile dacă . Produsul intern brut a scăzut pentru al doilea trimestru consecutiv, o definiție comună, dar neoficială, a unei recesiuni notează analiștii economic intitual „Datele economice de astăzi în comparație cu recesiunile din ultimii 50 de ani”.

Conform acestora, PIB-ul nu este singura măsură care contează, mai ales în încurcăturile economiei pandemice. Biroul Național de Cercetare Economică (NBER) are ultimul cuvânt cu privire la o eventuală perioadă de declin economic care ar putea fi denumită recesiune.

NBER consultă o gamă largă de indicatori care sugerează că economia din acest an se află pe un teren mai solid decât în ​​recesiunile recente. Conform acestora, dacă suntem într-o recesiune, majoritatea indicatorilor arată mai bine acum decât recesiunile anterioare.

Americanii simt creșterea prețurilor la produsele esențiale de zi cu zi

Analiștii americani vin însă cu o precizare: „o recesiune nu este o măsură la cât de greu este să-ți procuri ceva”. Conform NBER, o recesiune care este profundă, este difuză și durează cel puțin câteva luni dar, chiar și așa, nu există o formulă exactă de încadrare.

De exemplu, două luni de la începutul lui 2020 au fost declarate recesiune, în ciuda faptului că au fost atât de scurte, deoarece declinul economic din pandemie a fost drastic și de amploare.

„Fiecare recesiune este nefericită în felul ei”, a spus David Wilcox, economist senior la Institutul Peterson pentru Economie Internațională și Bloomberg Economics.

Recesiunile trecute nu se potrivesc cu datele actuale

WP a analizat indicatorii folosiți de factorii de decizie de la NBER, în comparație cu recesiunile din ultimii 50 de ani. Concluzia americanilor este că economia din acest an este „departe de a fi rezistentă la glonț – dar este izbitor de diferită de vremurile grele din trecut.”

„Toată gândirea noastră se bazează pe ultimii 20 de ani de recesiune. Nu sunt sigur că este un ghid bun”, a spus Thomas Coleman, economist la Universitatea din Chicago citat de WP.

„Următoarea recesiune va fi mai mult ca cea din anii 1970 până la începutul anilor 2000”

Marea recesiune și recesiunea din 2020 au fost ambele semnalate de crize: o criză financiară și o pandemie care au oprit brusc economia. Fără o criză la scară similară, spune Coleman, următoarea recesiune va fi mai mult ca cea din anii 1970 până la începutul anilor 2000, provocând dureri semnificative, dar fără a repeta din ultimele două recesiuni.