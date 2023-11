Surse: Tensiuni în PNL din cauza eventualelor creșteri de taxe și impozite. Lui Nicolae Ciucă i s-ar fi cerut să nu ia decizia peste capul partidului

Opoziția manifestată de unii lideri liberali în privința eventualelor creșteri de taxe și impozite și a posibilei eliminări de facilități fiscale a produs tensiuni în interiorul PNL, spun surse politice pentru .

Liderii liberali în cauză îi cer președintelui PNL, Nicolae Ciucă, să nu ia o decizie peste capul partidului.

La una dintre discuțiile interne, Dan Motreanu, prim-vicepreședinte PNL, ar fi spus că va demara o strângere de semnături pentru convocarea Consiliului Național al partidului astfel încât acesta să decidă, prin vot, dacă dă sau nu undă verde pentru pachetul fiscal pe care l-au negociat Nicolae Ciucă și PSD.

Consiliul Național al PNL poate fi convocat cu semnăturile a cel puțin o treime din președinții de organizații județene sau la cererea președintelui partidului ori a Biroului Politic Național, conform statutului.

Din Consiliul Național fac parte conducerea centrală a PNL, miniștri, parlamentari, europarlamentari și șefii de organizații județene.

Discuția vine în contextul în care liderii coaliției negociază un pachet de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului fiscal. Recent, premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, amenința că dacă PNL nu susține măsurile.

„Nu își asumă? Eu mi-am pus mandatul pe masă și să revină ei să conducă singuri. Pot să vină cu USR, că au mai condus vreo doi ani și jumătate și au adus țara unde au adus-o (…). Nu le aduce niciun vot în plus, cum nici PSD-ului nu îi aduce niciun vot în plus când vorbesc despre PNL de rău – nici PNL-ului nu îi aduce niciun vot în plus când vorbește de PSD. Unii sunt de stânga, unii sunt de dreapta (…). Ar trebui să se gândească de două ori când atacă pe cineva din PSD”, declara Marcel Ciolacu, la Aleph News.