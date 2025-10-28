B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » TNF 2025: Industria românească: creștere constantă și profitabilitate ridicată în perioada 2020-2025

TNF 2025: Industria românească: creștere constantă și profitabilitate ridicată în perioada 2020-2025

B1.ro
28 oct. 2025, 09:26
TNF 2025: Industria românească: creștere constantă și profitabilitate ridicată în perioada 2020-2025

Sectorul industrial românesc s-a dovedit a fi un pilon esențial al economiei naționale în ultimii cinci ani, menținându-și poziția de lider în ceea ce privește profitabilitatea și contribuind semnificativ la cifra de afaceri totală a companiilor de top din România. De asemenea, domeniul industriei și-a consolidat constant prezența în Topul Național al Firmelor, clasament realizat de Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), menținându-se ca cel mai mare sector după numărul de companii incluse în primele 10 poziții

Din perspectiva cifrei de afaceri, industria ocupă a doua poziție în economie, după comerț, dar cu o contribuție substanțială. În 2021, industria deținea o pondere de 32,83% din cifra totală de afaceri, care a crescut la 35,4% în 2022 și la un maxim de 35,6% în 2023. Ulterior, s-a înregistrat o ușoară corecție, ponderea revenind la 32,83% în 2025, identică cu cea din 2021. Această evoluție sugerează o maturizare a sectoarelor comerciale în raport cu industria, dar și o consolidare a poziției industriei în economia românească.

În întreaga perioadă 2020-2025, sectorul industrial a fost cel mai profitabil domeniu de activitate, cu performanțe remarcabile. În 2021, companiile industriale au generat 36,40% din profitul total al firmelor de top, cu o marjă de profit de 9,38% din cifra de afaceri proprie. Această performanță s-a amplificat în anii următori: în 2022, profitul industrial a reprezentat 42,6% din profitul total, cu o marjă de 11% din cifra de afaceri, iar în 2023 a atins un vârf de 45,9% din profitul total, cu o marjă impresionantă de 12,4%. Deși 2024 și 2025 au marcat o ușoară normalizare, cu o pondere de 42,42% (2024) și respectiv 38,68% (2025) din profitul total, marja de profit s-a menținut la niveluri ridicate: 12% în 2024 și 10,63% în 2025. Aceste cifre confirmă că industria românească nu doar produce volum, ci o face eficient și profitabil.

„Evoluția sectorului industrial în perioada 2020-2025 reflectă o industrie matură, competitivă și profitabilă. Cu peste 4.500 de companii în top 10 și o contribuție de aproximativ o treime din cifra de afaceri totală, industria românească demonstrează reziliență și capacitate de adaptare. Profitabilitatea excepțională a sectorului, cu marje de peste 10% în ultimii ani, indică fie o specializare în domenii cu valoare adăugată ridicată, fie o eficiență operațională superioară celorlalte sectoare. Această performanță susținută plasează industria ca motor esențial al creșterii economice românești și ca fundament solid pentru dezvoltarea viitoare a economiei naționale. În contextul extinderii companiilor românești pe piața internațională, industria pare a fi sectorul cel mai bine poziționat pentru a continua această expansiune, combinând volumul semnificativ de producție cu eficiența economică dovedită”, a declarat președintele CCIR, Mihai Daraban.

Tags:
Citește și...
Facturile la energie ne îngroapă. Nicio soluție rapidă de la Guvern (VIDEO)
Economic
Facturile la energie ne îngroapă. Nicio soluție rapidă de la Guvern (VIDEO)
La ce să fim atenți de Black Friday? Explicațiile specialistului
Economic
La ce să fim atenți de Black Friday? Explicațiile specialistului
România rămâne printre țările cu cea mai mare percepție a sărăciei. Ce explică acest decalaj față de alte state UE. Analiză Eurostat
Economic
România rămâne printre țările cu cea mai mare percepție a sărăciei. Ce explică acest decalaj față de alte state UE. Analiză Eurostat
Consiliul Concurenței verifică marii retaileri din România. Ce riscă lanțurile care abuzează furnizorii de lactate
Economic
Consiliul Concurenței verifică marii retaileri din România. Ce riscă lanțurile care abuzează furnizorii de lactate
Iluminat festiv record în București. Costuri de trei ori mai mari decât în 2024
Economic
Iluminat festiv record în București. Costuri de trei ori mai mari decât în 2024
Cumpărăturile de Black Friday în rate. Dobânzile practicate de comercianți anulează avantajul prețului redus
Economic
Cumpărăturile de Black Friday în rate. Dobânzile practicate de comercianți anulează avantajul prețului redus
O șansă de sute de milioane de euro irosită. Ce a făcut România cu banii de la Uniunea Europeană pentru modernizarea aeroporturilor
Economic
O șansă de sute de milioane de euro irosită. Ce a făcut România cu banii de la Uniunea Europeană pentru modernizarea aeroporturilor
Cum am îngropat PNRR-ul în birocrație. Cristian Erbașu: Ai zice că în timp căpătăm experiență, dar, culmea, cu fiecare exercițiu bugetar e din rău în mai rău (VIDEO)
Economic
Cum am îngropat PNRR-ul în birocrație. Cristian Erbașu: Ai zice că în timp căpătăm experiență, dar, culmea, cu fiecare exercițiu bugetar e din rău în mai rău (VIDEO)
Joburile la fast-food, între cele mai căutate de studenți. Ce salarii se câștigă în restaurante
Economic
Joburile la fast-food, între cele mai căutate de studenți. Ce salarii se câștigă în restaurante
Încă un contract pe bani publici între CNAB și compania controlată de Tiberiu Urdăreanu. În ultimii doi ani, aceste afaceri au ajuns la 112,2 milioane de lei
Economic
Încă un contract pe bani publici între CNAB și compania controlată de Tiberiu Urdăreanu. În ultimii doi ani, aceste afaceri au ajuns la 112,2 milioane de lei
Ultima oră
11:15 - Un român stabilit în Spania îi avertizează pe cei care vor să plece din țară: „Dacă vreți să veniți aici pentru bani mulți, nu veniți!”
11:14 - Victor Pițurcă, declarații inedite despre fiul pe care îl are cu Vica Blochina. Cât de greu îi este să fie tatăl unui adolescent
11:13 - Geroge Clooney a reacționat la jaful de la Luvru: „A fost mișto…adică groaznic”/ „Mă întreb dacă vor reuşi să-i prindă”
11:03 - Facturile la energie ne îngroapă. Nicio soluție rapidă de la Guvern (VIDEO)
11:00 - Prognoza meteo, 28 octombrie 2025: răcire bruscă și ploi în Vest. Detalii pe zone
10:57 - Românii își pot calcula singuri pensia: Află câți bani vei primi în funcție de venit și anii lucrați
10:41 - Studiu: ce văd oamenii atunci când se află între viață și moarte? Iată ce au dezvăluit participanții cercetării
10:27 - Moarte subită la Spitalul Județean Buzău. Ștefania Szabo, director medical, găsită decedată în camera de gardă. Avea doar 37 de ani. Ce s-a întâmplat
10:17 - Fostul președinte al LPF uimește la 79 de ani. Care sunt obiceiurile care îl mențin tânăr pe Dumitru Dragomir
10:07 - La ce să fim atenți de Black Friday? Explicațiile specialistului