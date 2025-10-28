TNF 2025: Industria românească: creștere constantă și profitabilitate ridicată în perioada 2020-2025

Sectorul industrial românesc s-a dovedit a fi un pilon esențial al economiei naționale în ultimii cinci ani, menținându-și poziția de lider în ceea ce privește profitabilitatea și contribuind semnificativ la cifra de afaceri totală a companiilor de top din România. De asemenea, domeniul industriei și-a consolidat constant prezența în Topul Național al Firmelor, clasament realizat de Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), menținându-se ca cel mai mare sector după numărul de companii incluse în primele 10 poziții

Din perspectiva cifrei de afaceri, industria ocupă a doua poziție în economie, după comerț, dar cu o contribuție substanțială. În 2021, industria deținea o pondere de 32,83% din cifra totală de afaceri, care a crescut la 35,4% în 2022 și la un maxim de 35,6% în 2023. Ulterior, s-a înregistrat o ușoară corecție, ponderea revenind la 32,83% în 2025, identică cu cea din 2021. Această evoluție sugerează o maturizare a sectoarelor comerciale în raport cu industria, dar și o consolidare a poziției industriei în economia românească.

În întreaga perioadă 2020-2025, sectorul industrial a fost cel mai profitabil domeniu de activitate, cu performanțe remarcabile. În 2021, companiile industriale au generat 36,40% din profitul total al firmelor de top, cu o marjă de profit de 9,38% din cifra de afaceri proprie. Această performanță s-a amplificat în anii următori: în 2022, profitul industrial a reprezentat 42,6% din profitul total, cu o marjă de 11% din cifra de afaceri, iar în 2023 a atins un vârf de 45,9% din profitul total, cu o marjă impresionantă de 12,4%. Deși 2024 și 2025 au marcat o ușoară normalizare, cu o pondere de 42,42% (2024) și respectiv 38,68% (2025) din profitul total, marja de profit s-a menținut la niveluri ridicate: 12% în 2024 și 10,63% în 2025. Aceste cifre confirmă că industria românească nu doar produce volum, ci o face eficient și profitabil.

„Evoluția sectorului industrial în perioada 2020-2025 reflectă o industrie matură, competitivă și profitabilă. Cu peste 4.500 de companii în top 10 și o contribuție de aproximativ o treime din cifra de afaceri totală, industria românească demonstrează reziliență și capacitate de adaptare. Profitabilitatea excepțională a sectorului, cu marje de peste 10% în ultimii ani, indică fie o specializare în domenii cu valoare adăugată ridicată, fie o eficiență operațională superioară celorlalte sectoare. Această performanță susținută plasează industria ca motor esențial al creșterii economice românești și ca fundament solid pentru dezvoltarea viitoare a economiei naționale. În contextul extinderii companiilor românești pe piața internațională, industria pare a fi sectorul cel mai bine poziționat pentru a continua această expansiune, combinând volumul semnificativ de producție cu eficiența economică dovedită”, a declarat președintele CCIR, Mihai Daraban.