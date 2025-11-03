Gala Topul Național al Firmelor va avea loc, în acest an, pe 6 noiembrie. Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a vorbit în cadrul emisiunii Talk B1, moderată de Gabriela Mihai, despre semnificația Galei Topului Național al Firmelor, ajunsă la cea de-a 32-a ediție, și despre polarizarea economiei românești.

Evenimentul, organizat anual de Camera de Comerț, este singurul clasament realizat pe criterii economice oficiale și recunoscute din punct de vedere legal.

Ce este Topul Național al Firmelor și de ce contează

Camera de Comerț este singura instituție abilitată legal să organizeze acest tip de clasament la nivel național, a evidențiat .

Topul utilizează o metodă unică, luând în considerare criterii precum:

Cifra de afaceri netă

Profitul din exploatare și rata acestuia

Eficiența utilizării capitalului uman

Eficiența utilizării capitalului angajat

Președintele CCIR a menționat și faptul că acest clasament servește drept un indicator esențial al sănătății mediului de afaceri, identificând companiile performante („campionii”) și sectoarele economice care funcționează eficient.

“Aș sublinia faptul că noi, ca instituție, Camera de Comerț, suntem singura entitate abilitată printr-o lege să organizeze acest tip de top, că vedem cu toții că sunt tot felul de gale, tot felul de premieri. Foarte multe entități s-au apucat să organizeze topuri în domeniul de business.

Noi organizăm acest top de la început. Este o metodă unică la nivel național. Se ține cont de cifra de afaceri netă, de profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficiența utilizării capitalului uman și, nu în ultimul rând, eficiența utilizării capitalului angajat. Practic, este un barometru al mediului de business. Vedem ce merge și ce nu merge. Vedem cine sunt campionii pe domenii de activitate și dacă și decidenții se vor aplica să înțeleagă, vom merge pe un drum ok înainte”, a explicat Daraban.

Topul Național al Firmelor: Care sunt cele mai performante domenii din economia românească

Întrebat din ce domenii sunt cele mai performante companii, președintele CCIR a spus:

“Practic, dacă vreți să mă întrebați din punct de vedere al numărului de firme și al profitului, industria este pe primul loc. Dacă vorbim din punct de vedere al cifrei de afaceri, comerțul este pe primul loc.

Mă bucur foarte mult, sincer, că industria este pe primul loc, ceea ce înseamnă că mai avem industrie. Acum, că noi producem foarte mult lohn, este o altă discuție vizavi de faptul că suntem pe ultimul loc la inovare-cercetare în Uniunea Europeană.

Dar este foarte bine că încă menținem niște capacități de producție, care oricând pot fi orientate către ultima tehnologie. Nu plecăm de la zero, cu alte cuvinte. Și, repet, acest top ne arată aceste dimensiuni ale mediului de business. Acest top ne mai arată și polarizarea economiei românești, că trebuie să recunosc acest lucru.

Adică 1,4% din numărul de firme care sunt, practic, situate pe primele 10 locuri, ele fiind în număr de 13.078. Deci 1,4% din numărul total de firme care au depus bilanțul la Fisc, realizează 54% din cifra de afaceri totală, ceea ce realizează 287 de miliarde de euro, din cifra totală de 527,89 miliarde de euro.

Deci iată cât de polarizată este economia românească. Nu mai vorbesc că acești 13.078, care sunt pe primele 10 locuri, angajează 1.393.900 de oameni, practic, o treime din totalul celor care au depus bilanțul la Fisc.”, a mai menționat Mihai Daraban.

Cum afectează măsurile guvernamentale mediul de business

Daraban a discutat și despre impactul măsurilor guvernamentale asupra mediului de afaceri. El a subliniat că mediul de afaceri este afectat, în primul rând, de „bombardamentul zvonistic” constant, care generează incertitudine.

“În primul rând, firmele sunt afectate de zvonuri, dacă mă întrebați pe mine. Bombardamentul acesta zvonistic, care există zi de zi, nu face bine mediului de business. Pe de altă parte, ceea ce ne dorim, pe de o parte, e să dispară acea taxă de 1% pe cifra de afaceri la firmele peste 50 de milioane de euro.

Dacă se poate reveni la un impozit pe dividende în care să se încurajeze, practic, realizarea de profit în România, pentru că această țintă de 16% impozit pe dividende nu va face decât să descurajeze firmele să facă profit în România.

Nu mai e nimeni nebun să vină aici. Spre aceste lucruri ne focalizăm, dacă reușim să scoatem aceste lucruri. Deocamdată mediul de business, trebuie să recunoaștem, că nu a fost lovit în mod direct de vreo măsură guvernamentală.

Aș putea să spun că acea taxă de 1% pe cifra de afaceri este veche și ne așteptam să fie scoasă, iar singura chestiune nouă sunt cele 16% pe dividende. TVA-ul mărit de la 19 la 21 impactează mai puțin asupra mediului de business, mai mult asupra consumatorului.

Asupra mediului de business este indirect, în sensul că îi scad vânzările datorită creșterii TVA-ului. Deocamdată n-am avut un șoc puternic.”, a mai declarat președintele CCIR.