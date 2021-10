Totul despre WSOP, evenimentul care a acordat premii de peste 3 miliarde de dolari

În această perioadă, în Las Vegas are loc World Series of Poker (WSOP), un eveniment care are un impact economic uriaș în fiecare an. Este cel mai important eveniment de poker organizat anual, ajuns deja la ediția cu numărul 52. Practic, WSOP este locul în care anual se întâlnesc cei mai buni jucători de poker din lume. Ediția din 2021 a început pe 30 septembrie și se va încheia pe 23 noiembrie, la Rio All-Suite Hotel & Casino din Las Vegas.

Până la ediția din acest an, la WSOP au fost oferite premii de peste 3.29 miliarde de dolari. Dar pe lângă premiile în bani, la fel de râvnite sunt și celebrele brățări de aur oferite câștigătorilor.

Ediția din 2021 este organizată în Vegas după o pauză de 26 de luni, dar interesul este unul major. Mai ales așteptările sunt ridicate, ținând cont că WSOP 2019 a fost cel mai bun din istorie. Atunci au participat 187.298 de oameni din 118 țări, iar premiile totale au trecut de 293 de milioane de dolari. Au fost 28.017 de locuri pentru care s-au oferit premii, iar 62 de evenimente au avut premii de peste 1 milion de dolari.

WSOP este așadar un eveniment de Poker foarte popular la nivel global, inclusiv în România. De altfel, în 2019 și 2020 telespectatorii au putut urmări pe postul B1TV emisiunea Road to Vegas, la care marele premiu a fost reprezentat tocmai de biletele către WSOP. Ținând cont că WSOP 2020 a avut loc doar online, câștigătorii au primit echivalentul premiului în bani, însă evenimentul în sine a fost un succes, mai ales că s-a făcut o punte de legătură între lumea pokerului online și acest show televizat. Practic, la fiecare emisiune participa o vedetă, alături de câștigătorii sateliților de pe 888poker. A fost așadar un format inovator din partea 888poker, operator recunoscut la nivel mondial pentru astfel de acțiuni. De altfel, noua campanie de marketing a 888poker, denumită „Made to Play”, a fost premiată la gala EGR, una dintre cele mai importante din domeniul jocurilor de noroc, iar utilizatorii au fost încântați și feedback-ul lor a fost foarte bun, drept dovadă stând și rezultatele financiare excelente obținute de acest operator în ultima perioadă.

Istoria WSOP a început în 1970

WSOP este un eveniment de tradiție, iar prima sa ediție a fost organizată în 1970. Pe atunci era un turneu cu invitație, organizat de Benni Binion, la faimosul cazinou Horseshoe Casino. El a adus astfel cei mai buni jucători din lume, iar câștigătorul a fost ales prin vot.

Totuși, din 1971 regulile s-au schimbat, iar câștigătorul a fost ales după un turneu de No-Limit Hold’Em. Pe atunci, buy-in-ul era de 5 mii de dolari, iar la această ediție au luat startul 6 jucători. Câștigătorul a luat toți banii.

O decizie importantă s-a luat în 1976, când, pe lângă premiile în bani, s-au acordat și mult râvnitele brățări de aur. Având în vedere succesul lor, organizatorii le-au acordat ulterior și câștigătorilor din anii precedenți.

De la an la an, popularitatea WSOP a devenit din ce în ce mai mare. Evenimentele principale au început să fie televizate, ceea ce a stârnit și mai mult interesul oamenilor.

Premiile au crescut și ele considerabil, astfel că învingătorul de la WSOP 2019, Hossein Ensan, a obținut un cec de 10 milioane de dolari.

În plus, sunt organizate evenimente pentru toate buzunarele, cu buy-in ce pleacă de la câteva sute de dolari, până la evenimente în care intrarea poate trece și de 100 de mii de dolari.

2003, o ediție de neuitat

La ascensiunea WSOP a contribuit și un episod petrecut în 2003. Pe atunci, Chris Moneymaker, un jucător de poker online, a câștigat câteva turnee satelit și a ajuns la Main Event-ul WSOP.

El a produs o surpriză uriașă și a câștigat marele premiu în valoare de 2.5 milioane de dolari, arătându-le tuturor că se poate. De atunci, foarte mulți oameni își încearcă norocul online, pentru ca apoi să poată ajunge la WSOP, așa cum s-a întâmplat și în cazul emisiunii Road to Vegas.

Din 2004 încoace, numărul participanților la WSOP a crescut așadar considerabil. Dacă în 2003 au fost 839, un an mai târziu numărul acestora era deja de 2.576. Iar în 2005, numărul lor ajunsese la 5.619.

Dincolo de Chris Moneymaker, un alt jucător care a scris istorie la WSOP este Phil Hellmuth, care a obținut nu mai puțin de 15 brățări de aur.

De asemenea, jucătorul canadian cu origini românești Daniel Negreanu este considerat a fi unul dintre cei mai buni din istorie. În 2004 și 2013 a fost ales cel mai bun din lume, iar el are 6 brățări WSOP, 36 de mese finale și 181 ITM-uri.

Dan Murariu și Mihai Manole sunt și ei doi români care au reușit să devină campioni la WSOP.