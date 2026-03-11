Transportatorii rutieri cer guvernului să ia măsuri urgente pentru a contracara , în contextul crizei provocate de războiul din Orientul Mijlociu. Ei propun reducerea accizei la motorină sau extinderea schemei de rambursare.

Transportatorii cer intervenția guvernului

Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România ( ) solicită să adopte urgent măsuri pentru limitarea impactului creşterii preţului motorinei asupra transportului rutier şi asupra economiei. Transportatorii cer, fie reducerea accizei la motorină, fie extinderea schemei de rambursare.

Organizația atrage atenția că motorina reprezintă aproximativ 40% din costul total al transportului rutier. O creștere cu 25% a preţului carburantului poate majora în mod direct costurile de transport cu minim 10%. În aceste condiții, lipsa unor măsuri de sprijin sau a unei fiscalităţi competitive, noile prețuri pot afecta stabilitatea lanţurilor logistice şi competitivitatea transportatorilor români pe piaţa europeană.

Drept urmare, UNTRR solicită reducerea accizei la nivelul minim european. Alternativ dacă guvernanții refuză o astfel de soluție, ei cer extinderea până la finalul anului şi majorarea schemei de rambursare a accizei, de la 65 bani la 1,12 lei/litru.

Acciza la motorină, în România, ajunge la aproximativ 550 euro / 1.000 litri. Valoarea este semnificativ mai mare peste nivelul minim european de 330 euro / 1.000 litri.

România practică accize uriașe față de minimul european

Transportatorii arată că preţul motorinei fără taxe era foarte apropiat între statele membre, situându-se la aproximativ 0,80 euro/litru în România, 0,81 euro/litru în Ungaria şi Croaţia, Franţa şi 0,89 euro/litru în Germania. Potrivit acetora, diferenţele de preţ la pompă sunt generate în principal de nivelul accizelor şi al TVA.

Or, în ultimele zile, prețurile la pompă au evoluat diferit în statele UE. Creșterea a fost de la 20% în cele mai multe state precum Austria, Cehia, Franţa, Germania, Olanda şi până la 48% în Spania. Croația şi Slovenia creşterile au avut creșteri de preț sub 2%, situaţia fiind extrem de volatilă.

Multe state europene adoptă măsuri pentru a limita impactul creşterii rapide a preţurilor la carburant. În Portugalia guvernul a decis reducerea temporară a accizei aplicate motorinei, iar în Italia se analizează posibilitatea introducerii mecanismului de „acciză mobilă”. Este un sistem care permite statului să utilizeze veniturile suplimentare din TVA, din creşterea preţurilor la combustibili pentru a reduce accizele la benzină și motorină.

Diferenţele de taxare determină deja transportatorii români să alimenteze în alte state din regiune. Aceștia preferă Ungaria, Croaţia, Slovenia sau Bulgaria, unde prețurile sunt mult sub cele practicate în România. Or, din această perspectivă acest lucru înseamnă pierderi mai mari pentru bugetul României.

Efectele măsurilor propuse de transportatorii români

Pentru a limita efectele asupra economiei în general, transportatorii propun două măsuri posibile şi una complementară, funcţie de evoluţia preţului la pompă. Ei cer reducerea la nivelul minim european de 330 euro / 1.000 litri, care ar reduce preţul carburantului cu aproximativ 1,35 lei/litru (1,12 lei din acciză şi 0,23 lei din TVA).

Dacă această măsură nu este agreată, guvernul poate să dispună extinderea schemei de rambursare a accizei cel puţin până la finalul anului şi majorarea valorii rambursate la 1,12 lei/litru.

Complementar, Uniunea propune reluarea mecanismului de compensare a carburantului aplicat în perioada pandemiei. Suvenția ar putea fi de 0,5 lei/litru, în funcţie de evoluţia preţului carburanţilor.

„Creşterea preţului la carburant şi la energie, duce la o creştere accelerată a inflaţiei şi o frânare puternică a consumului, cu impact dramatic asupra companiilor de transport care nu îşi vor mai putea acoperi costurile de funcţionare”, arată UNTRR.