B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Transportatorii pun presiune pe guvern. Reducerea accizei, soluție pentru evitarea scumpirii carburanților

Transportatorii pun presiune pe guvern. Reducerea accizei, soluție pentru evitarea scumpirii carburanților

Adrian Teampău
11 mart. 2026, 12:59
Transportatorii pun presiune pe guvern. Reducerea accizei, soluție pentru evitarea scumpirii carburanților
sursa foto: pixabay.com
Cuprins
  1. Transportatorii cer intervenția guvernului
  2. România practică accize uriașe față de minimul european
  3. Efectele măsurilor propuse de transportatorii români

Transportatorii rutieri cer guvernului să ia măsuri urgente pentru a contracara scumpirea carburanților de la pompă, în contextul crizei provocate de războiul din Orientul Mijlociu. Ei propun reducerea accizei la motorină sau extinderea schemei de rambursare.

Transportatorii cer intervenția guvernului

Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) solicită Guvernului să adopte urgent măsuri pentru limitarea impactului creşterii preţului motorinei asupra transportului rutier şi asupra economiei. Transportatorii cer, fie reducerea accizei la motorină, fie extinderea schemei de rambursare.

Organizația atrage atenția că motorina reprezintă aproximativ 40% din costul total al transportului rutier. O creștere cu 25% a preţului carburantului poate majora în mod direct costurile de transport cu minim 10%. În aceste condiții, lipsa unor măsuri de sprijin sau a unei fiscalităţi competitive, noile prețuri pot afecta stabilitatea lanţurilor logistice şi competitivitatea transportatorilor români pe piaţa europeană.

Drept urmare, UNTRR solicită reducerea accizei  la nivelul minim european. Alternativ dacă guvernanții refuză o astfel de soluție, ei cer extinderea până la finalul anului şi majorarea schemei de rambursare a accizei, de la 65 bani la 1,12 lei/litru.

Acciza la motorină, în România, ajunge la aproximativ 550 euro / 1.000 litri. Valoarea este semnificativ mai mare peste nivelul minim european de 330 euro / 1.000 litri.

România practică accize uriașe față de minimul european

Transportatorii arată că preţul motorinei fără taxe era foarte apropiat între statele membre, situându-se la aproximativ 0,80 euro/litru în România, 0,81 euro/litru în Ungaria şi Croaţia, Franţa şi 0,89 euro/litru în Germania. Potrivit acetora, diferenţele de preţ la pompă sunt generate în principal de nivelul accizelor şi al TVA.

Or, în ultimele zile, prețurile la pompă au evoluat diferit în statele UE.  Creșterea a fost de la 20% în cele mai multe state precum Austria, Cehia, Franţa, Germania, Olanda şi până la 48% în Spania. Croația şi Slovenia creşterile au avut creșteri de preț sub 2%, situaţia fiind extrem de volatilă.

Multe state europene adoptă măsuri pentru a limita impactul creşterii rapide a preţurilor la carburant. În Portugalia guvernul a decis reducerea temporară a accizei aplicate motorinei, iar în Italia se analizează posibilitatea introducerii mecanismului de „acciză mobilă”. Este un sistem care permite statului să utilizeze veniturile suplimentare din TVA, din creşterea preţurilor la combustibili pentru a reduce accizele la benzină și motorină.

Diferenţele de taxare determină deja transportatorii români să alimenteze în alte state din regiune. Aceștia preferă Ungaria, Croaţia, Slovenia sau Bulgaria, unde prețurile sunt mult sub cele practicate în România. Or, din această perspectivă acest lucru înseamnă pierderi mai mari pentru bugetul României.

Efectele măsurilor propuse de transportatorii români

Pentru a limita efectele asupra economiei în general, transportatorii propun două măsuri posibile şi una complementară, funcţie de evoluţia preţului la pompă. Ei cer reducerea accizei la motorină la nivelul minim european de 330 euro / 1.000 litri, care ar reduce preţul carburantului cu aproximativ 1,35 lei/litru (1,12 lei din acciză şi 0,23 lei din TVA).

Dacă această măsură nu este agreată, guvernul poate să dispună extinderea schemei de rambursare a accizei cel puţin până la finalul anului şi majorarea valorii rambursate la 1,12 lei/litru.

Complementar, Uniunea propune reluarea mecanismului de compensare a carburantului aplicat în perioada pandemiei. Suvenția ar putea fi de 0,5 lei/litru, în funcţie de evoluţia preţului carburanţilor.

„Creşterea preţului la carburant şi la energie, duce la o creştere accelerată a inflaţiei şi o frânare puternică a consumului, cu impact dramatic asupra companiilor de transport care nu îşi vor mai putea acoperi costurile de funcţionare”, arată  UNTRR.

Tags:
Citește și...
Profit din criză pe spatele societății. Dumitru Chisăliță: Scumpirea combustibililor generează efecte în lanţ în economie
Economic
Profit din criză pe spatele societății. Dumitru Chisăliță: Scumpirea combustibililor generează efecte în lanţ în economie
Daniel Dăianu (Consiliul Fiscal): „Am intrat în recesiune tehnică. Puterea de cumpărare a fost afectată”. Ce se va întâmpla cu inflația
Economic
Daniel Dăianu (Consiliul Fiscal): „Am intrat în recesiune tehnică. Puterea de cumpărare a fost afectată”. Ce se va întâmpla cu inflația
Cine sunt pensionarii care ar putea primi ajutoare de la stat de 1.000 de lei
Economic
Cine sunt pensionarii care ar putea primi ajutoare de la stat de 1.000 de lei
Ministerul Finanțelor: Consumul, afectat de scăderea puterii de cumpărare. Ce se va întâmpla cu salariile românilor anul acesta
Economic
Ministerul Finanțelor: Consumul, afectat de scăderea puterii de cumpărare. Ce se va întâmpla cu salariile românilor anul acesta
Cine mai face controalele ANAF? Peste 4.000 de posturi sunt goale, iar tinerii refuză salariile mici
Economic
Cine mai face controalele ANAF? Peste 4.000 de posturi sunt goale, iar tinerii refuză salariile mici
Bugetul Ministerului Educației pentru 2026 scade la 3,03% din PIB. Se taie banii profesorilor. Cheltuielile de personal, mai mici cu 2 miliarde de lei
Economic
Bugetul Ministerului Educației pentru 2026 scade la 3,03% din PIB. Se taie banii profesorilor. Cheltuielile de personal, mai mici cu 2 miliarde de lei
Lovitură pentru bugetari! Sporurile și primele rămân la nivelul din 2025. Cine mai primește indemnizația de hrană
Economic
Lovitură pentru bugetari! Sporurile și primele rămân la nivelul din 2025. Cine mai primește indemnizația de hrană
Se scumpesc drumurile cu avionul. Companiile aeriene au majorat costul biletelor după dublarea prețului kerosenului
Economic
Se scumpesc drumurile cu avionul. Companiile aeriene au majorat costul biletelor după dublarea prețului kerosenului
Românii își schimbă obiceiurile la cumpărăturile online. Criteriul care contează în alegerea mărfurilor
Economic
Românii își schimbă obiceiurile la cumpărăturile online. Criteriul care contează în alegerea mărfurilor
Surse: Scenariile analizate de Guvern pentru a limita creșterea prețurilor la combustibil
Economic
Surse: Scenariile analizate de Guvern pentru a limita creșterea prețurilor la combustibil
Ultima oră
13:35 - Marea Britanie elimină un privilegiu vechi de secole. Lorzii își pierd locurile ereditare din Parlament
13:30 - Oana Țoiu, explicații despre evacuarea românilor din Orientul Mijlociu: „O să avem și mâine seară un zbor”. Cine are prioritate (VIDEO)
13:17 - Bancnotele din Marea Britanie ar putea avea un nou design, inspirat din fauna sălbatică
13:16 - Nu mai înțelege nimeni, nimic. George Simion, susținătorul americanilor, țipă acum că vin americanii (VIDEO)
13:16 - Secretul Danei Săvuică la 56 de ani! Fostul fotomodel a dezvăluit ce face pentru a rămâne în formă
13:01 - Mii de locuri de muncă dispar: O celebră companie a anunțat că dă afară 50.000 de angajați
12:39 - Cine sunt cele mai bogate vedete din România. Sumele uriașe pe care le-au strâns te vor surprinde
12:36 - Rețeta ideală pentru sezonul răcelilor: „Supa penicilină”. Preparatul e gata în doar 25 de minute
12:25 - Una din cele mai mari companii aeriene își suspendă unele zboruri spre Golf până la finalul anului. Este prima din lume care își anulează cursele pe tot anul
12:23 - „Criminalul perfect”. O pensionară de 70 de ani a fost operată cu succes pentru o tumoră malignă la uter și ovar