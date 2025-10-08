Propunerile lui Motreanu și Buda, votate în Parlamentul European: fără impozite pe subvențiile agricole europene

Dan Motreanu și Daniel Buda, europarlamentari liberali, au propus un amendament privind neimpozitarea subvențiilor din subvenții agricole, care a fost adoptat de europarlamentarii din cadrul comisiei de specialitate a Parlamentului European.

„Am propus, împreună cu colegul meu Daniel Buda, ca subvențiile PAC să nu fie impozitate sau taxate de către stat și acest amendament a fost adoptat de Comisia pentru Agricultură. Poziția este și în interesul României, în condițiile în care țara noastră s-a dezvoltat în principal pe baza Politicii Agricole Comune și Politicii de Coeziune”, a arătat într-o postare pe Facebook Dan Motreanu, care este responsabil din partea Grupului Partidului Popular European pentru îmbunătățirea politicii agricole a UE.

În același timp, europarlamentarul Daniel Buda anunță că Parlamentul European a acceptat un alt amendament, care le permite agricultorilor să cumpere animale și material genetic cu fonduri din cadrul Politicii Agricole Comune. „În plenul Parlamentului European de la Strasbourg, a fost adoptat amendamentul pe care l-am propus și pentru care am colectat semnături, care permite fermierilor să achiziționeze animale și material genetic de înaltă calitate prin Pilonul II al Politicii Agricole Comune (dezvoltare rurală)”, a scris Daniel Buda pe Facebook.

Buda, care este și vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Parlamentului European, subliniază că măsura a fost sprijinită de țara noastră și vine în ajutorul sectorul zootehnic din țările europene: „Măsura a fost susținută și de România în Consiliu și răspunde unei cerințe reale a fermierilor din sectorul zootehnic.”