Un român care nu a lucrat niciodată, vrea să se angajeze la 30 de ani: „Efectiv 0 experiență în câmpul muncii, am avut o situație financiară ok”

Un tânăr a mărturisit în mediul online că nu are experiență în niciun domeniu deoarece nu a lucrat deloc până la vârsta de 30 de ani. Acesta a încheiat studiile odată cu liceul, însă în care a ajuns și cere sfaturi.

Comentatorii l-au sfătuit să se angajeze fără pretenții salariale prea mari

„Unde te poți angaja la 30 de ani fără experiență?””Nu am muncit niciodată (efectiv 0 experiență în câmpul muncii) în parte datorită faptului că am avut o situație financiară ok și m-am complăcut în mediocritate și în parte datorită faptului că sunt mai depresiv și nu am văzut rostul în a munci sau a face ceva productiv.

Aș vrea să schimb ciclul acesta de stagnare și să nu irosesc și restul vieții mele, însă nu știu dacă este posibil, având în vedere lipsa de experiență și vârsta. Cât despre studii, nu am decât liceul terminat. Dacă aveam 20 de ani, lipsa nu de experiență nu ar fi fost un impediment prea mare, însă nu știu ce companie ar angaja pe cineva care are un cv gol la vârstă de 30 ani”, a scris acesta pe Reddit.

În comentarii, cei mai mulți l-au încurajat să se angajeze fără să aibă prea mari, pentru început și fără să-și imagineze că-și va găsi vocația după două luni de muncă.