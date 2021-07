Unde se găsesc cele mai accesibile apartamente din Europa. România are cele mai mari dobânzi la credite

România are cele mai scumpe credite ipotecare din Uniunea Europeană, cu o rată medie a dobânzii de 5,3% pe an. La polul opus se află Portugalia, cu o dobândă anuală de aproximativ 1%, arată un raport realizat de Deloitte Property Index 2021, care a studiat 61 de orașe europene. În ciuda dobânzii uriașe, România nivelul de accesibilitate al imobilelor este la nivel mediu. Practic, un român are nevoie, în medie, de șapte salarii anuale pentru o astfel de achiziție.

Cele mai accesibile apartamente sunt în Portugalia, Belgia și Irlanda, cu 3,1 salarii medii anuale necesare. Cele mai greu accesibile imobile sunt la vecinii din Serbia, unde este nevoie de 15,2 salarii medii brute anuale, pentru achiziționarea unei locuințe. Pentru realizarea analizei au fost luate în calcul numărul de salarii medii brute anuale necesare pentru achiziționarea unui apartament standard nou, cu o suprafață de 70 de metri pătrați.

Topul celor mai scumpe locuințe din Europa este condus de Paris, cu o medie de 12.917/mp, urmat de Tel Aviv, cu 10.332 euro/mp, Munchen – 8.700 de euro/mp și Londra – 7.916 euro/mp. În clasament sunt incluse și trei orașe din România, Cluj-Napoca – 1.800 de euro/mp, București – 1.440 de euro/mp și Timișoara – 1.270 de euro/mp.

De asemenea, cele mai mari chiri sunt în Paris, 28,6 euro/mp/lună, urmat de Londra – 26,1 euro și Oslo – 24,7 euro.

Creșteri consistențe de prețuri în domeniul imobiliar

După relaxarea restricțiilor anti-COVID, românii au manifestat un interes fără precedent pentru sectorul rezidențial. Pe fondul creșterii accelerate a cererii, și prețuri au evoluat, în același ritm.

„În ciuda incertitudinii care a dominat economia europeană în 2020, în cele mai multe cazuri, piața rezidențială a înregistrat creșteri de prețuri.

Această evoluție s-a datorat faptului că cele mai multe țări au raportat o cerere fără precedent pentru locuințe noi la scurt timp după ridicarea restricțiilor impuse în contextul pandemiei, precum și, cel mai probabil, din cauza creșterii costurilor de construcție și accesibilității finanțării.

Pentru a doua jumătate a anului 2021, majoritatea participanților la studiu (73%) estimează că prețurile vor continua să crească, într-un climat general inflaționist”, a declarat Alexandra Smedoiu, partener Deloitte România.

În 2020, prețul apartamentelor a crescut în România cu 3,1% și astfel, a ajuns la 1.322 de euro/mp.