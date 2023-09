USR atacă pachetul fiscal la CCR. Cătălin Drulă: Marcel Ciolacu este pe „drojdie” și vrea ca românii și antreprenorii să îi umple portbagajul. Banii din taxe și impozite se duc la băieți deștepți (VIDEO)

USR va ataca pachetul fiscal al Guvernului la Curtea Constituțională, a declarat deputatul Cătălin Drulă, liderul formațiunii, luni, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin.

Cătălin Drulă (USR) critică pachetul fiscal al Guvernului

Liderul USR a reafirmat că partidul său va ataca măsurile la CCR

„Vom ataca la Curtea Constituțională, cu siguranță, acest pachet fiscal. Dacă îmi permiți, Ioana Constantin, o să folosesc o metaforă care a apărut în zilele acestea în spațiul public, adică o să o parafrazez, a unui mare lider PSD care acum este reținut sau, mă rog, arestat preventiv. Marcel Ciolacu este pe «drojdie» și vrea ca românii și antreprenorii să îi umple portbagajul. Cam asta este ceea ce se întâmplă cu acest proiect de lege”, a declarat Cătălin Drulă.

„Acești bani în plus la bugetul de stat le trebuie pentru a finanța astfel de șpăgi, astfel de drenare a banilor de către clientela de partid, cum am văzut în cazul Buzatu – 1,25 milioane de lei la domnul Buzatu în portbagaj, de unde crezi că sunt finanțați acei 1,25 milioane lei? Din bani publici, pentru că acel constructor care ia contractul nu pune asfalt, nu face lucrări de valoare de 1,25 milioane, plus alt milion, plus alt milion, plus alt milion că mai trebuie să împartă și la alții, și acei bani care provin din taxele și din impozitele românilor se duc la acești băieți deștepți”, a continuat deputatul de opoziție.

„Asta se întâmplă pe scară largă, se repetă cu zeci și zeci, și sute de milioane și se adună în miliarde, exact acele miliarde care reprezintă gaura la buget. Pentru că nu mai sunt bani în momentul de față, deși s-au împrumutat ca disperații acest Guvern, domnul Ciolacu vine și zice, de la antreprenorii cinstiți, de la businessurile care sunt la vedere în România, de la liberi profesioniști, de la PFA-uri, de unde apuc mai iau bani ca să finanțez pe domnul Buzatu și pe alții ca el”, a mai spus Cătălin Drulă.