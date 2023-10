Valentin Lazea (BNR): Riscăm să ne ducem cu deficitul peste 6% și să avem suspendate fondurile europene. Măsurile trebuie luate acum, nu în 2024, an electoral (VIDEO)

Valentin Lazea, economistul-şef al Băncii Naţionale a României (BNR), a declarat miercuri, pentru B1 TV, că la finalul anului riscăm să avem un deficit bugetar de peste 6% dacă guvernanții nu iau măsuri rapid. Asta în condițiile în care România e singura țară din UE în procedură de deficit excesiv și, în loc să scadă, acest deficit crește.

Lazea a mai precizat că măsurile ar trebui luate acum, căci 2024 e an electral, deci costurile economice și politice vor fi mult mai mari.

Totodată, acesta că dacă nu luăm măsuri pentru reducerea deficitului riscăm să ne fie s

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Riscăm să avem deficit bugetar mai mare decât anul trecut

„Dacă ne uităm pe și nu facem altceva decât să extrapolăm la nivelul întregului an, vom vedea că în anul acesta, în loc să reducă deficitul bugetar de la 5,7%, cât a fost anul trecut, la 4,4% din PIB, din contră, noi ne îndreptăm spre un deficit mai mare de 5,7%, chiar peste 6%. Pe actualele tendințe, dacă nu se întâmplă absolut nimic.

Suntem deja în a doua jumătate a anului și de aceea un pachet fiscal necesar de reducere a deficitului bugetar de 2% din PIB, dacă s-ar aplica de la 1 septembrie, deci numai pe ultimele 4 luni, abia ar aduce 0,67% reducere deficit, că se aplică doar pe o treime din an. Ceea ce înseamnă că cu acest pachet de 2% măsuri de la 1 septembrie am putea să ne încadrăm sub deficitul de anul trecut de 5,7%.

Asta trebuie să înțeleagă oamenii. Că le convine, că nu le convine, e treaba lor.

De altfel, Comisia Europeană a spus explicit – eu n-am asistat la discuțiile de ieri, dar înțeleg că ăsta a fost mesajul – că nu e acceptabil să nu avem niciun fel de consolidare fiscală anul acesta, adică să venim cu deficitul la peste 5,7%. Asta e problema și asta trebuie rezolvat”, a declarat Valentin Lazea, pentru B1 TV.

Acesta a mai precizat că discuțiile privind pensiile speciale și reducerea aparatului administrativ sunt corecte și necesare, dar aceste măsuri nici pe departe nu vor strânge la buget banii necesari.

Deciziile trebuie luate acum, nu în 2024, când e an electoral

Lazea a mai spus că acum avem TVA redus la tot felul de produse precum articole sportive, cărți și tipărituri, erbicide, pesticide și tichete de vacanță. Guvernul trebuie să decidă ce păstrează de aici și unde TVA-ul va reveni la 19%. Și ar fi bine să ia decizia acum, nu în 2024 când e an electoral.

„Nu e vorba de disperare sau altceva, e vorba că dacă vrem să venim cu o minimă consolidare fiscală anul asta și să nu riscăm să nu primim bani europeni, trebuie să luăm anumite măsuri. Că ne convin sau nu, asta rămâne de văzut”, a continuat el.

Întrebat cât de mare e riscul ca României să-i fie suspendate fondurile europene, acesta a răspuns: „Începând cu 2024 se reintră în regulile europene de deficit excesiv și România e singura țară din UE care e sub procedură de deficit excesiv. Deci de la anul riscul crește și anul viitor e an electoral… De asta rezolvi problema acum chiar cu aceste nemulțumiri, decât să le rezolvi la anul când chiar ești în prag de alegeri și efectele economice și inclusiv cele politice vor fi mult mai mari”.