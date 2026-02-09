B1 Inregistrari!
Veste bună pentru România! Ministrul Finanțelor: „Dobânzile la împrumuturile în lei au scăzut puternic”

09 feb. 2026, 15:41
Veste bună pentru România! Ministrul Finanțelor: „Dobânzile la împrumuturile în lei au scăzut puternic”
Sursă Foto: Facebook - Alexandru Nazare

Ministrul Finanțelor a transmis luni, printr-o postare pe Facebook, o veste bună pentru economie și pentru cei care au credite. Acesta a anunțat că dobânzile la împrumuturile atât în lei, cât și în euro au scăzut semnificativ.

Ce a anunțat ministrul Finanțelor despre dobânzile la împrumuturile în lei

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat o evoluție pozitivă pentru România. Dobânzile la împrumuturile în lei au înregistrat o scădere semnificativă față de luna trecută. Reducerea este estimată la aproximativ 10–40 de puncte de bază pentru toate maturitățile. Cele mai vizibile scăderi se regăsesc pe segmentul mediu, pentru împrumuturile cu scadențe între 3 și 5 ani.

„Tendința a început în ultimul trimestru din 2025 și continuă și la începutul lui 2026. Este un trend pe care vrem să îl menținem şi în 2026, să continuăm să scădem costurile de finanțare în lei. Continuând linia ajustărilor fiscale și dacă inflația scade spre aproximativ 4% până la finalul anului, există șanse ca dobânzile în lei să coboare sub 6% pentru toate maturitățile (cele scurte fiind deja sub acest nivel). Acest lucru va reduce costurile cu dobânzile pentru stat și va ajuta și companiile sau autoritățile locale care se împrumută, dobânzile statului fiind un reper pentru restul pieței.”, se arată în mesajul postat pe Facebook.
Cum se traduc aceste evoluții în beneficii concrete pentru România

Potrivit ministrului Finanțelor, scăderea dobânzilor aduce un avantaj clar pentru bugetul de stat. Această evoluție este benefică și pentru economie, deoarece reduce sumele plătite pe dobânzi.

„În acelaşi timp, dobânzile la finanțările în euro au scăzut, de asemenea: cu 20–29 puncte de bază pe maturități medii (3–5 ani) şi până la 45 puncte de bază pe maturități lungi (6–25 ani).
Totodată, riscul perceput pentru obligațiunile României în euro (10 ani) s-a redus puternic din iulie 2025: de la aproximativ 354 puncte de bază la circa 241 puncte de bază (o scădere de aproximativ 112 puncte de bază).
Ce înseamnă acest lucru: România se poate împrumuta mai ieftin, ceea ce înseamnă mai puțini bani cheltuiți pe dobânzi și mai mulți bani care pot merge spre investiții sau alte nevoi ale economiei. În plus, arată că investitorii au mai multă încredere în România. De aceea, un obiectiv major rămâne în continuare să reducem costul suplimentar pe care România îl plătește la împrumuturi, față de alte țări din regiune cu același rating, din cauza riscului perceput.”, a mai precizat Alexandru Nazare.
