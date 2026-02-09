Ministrul Finanțelor a transmis luni, printr-o , o veste bună pentru economie și pentru cei care au credite. Acesta a anunțat că dobânzile la împrumuturile atât în lei, cât și în euro au scăzut semnificativ.

Ce a anunțat ministrul Finanțelor despre dobânzile la împrumuturile în lei

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat o evoluție pozitivă pentru România. Dobânzile la împrumuturile în lei au înregistrat o scădere semnificativă față de luna trecută. Reducerea este estimată la aproximativ 10–40 de puncte de bază pentru toate maturitățile. Cele mai vizibile scăderi se regăsesc pe segmentul mediu, pentru împrumuturile cu scadențe între 3 și 5 ani.