România intră în 2026 cu un mesaj de stabilitate și încredere, după un an pe care Ministerul Finanțelor îl evaluează drept solid din punct de vedere bugetar. Într-un bilanț de final de an, autoritățile leagă perspectivele viitoare de disciplină fiscală, investiții publice și o mai bună valorificare a fondurilor europene.

Cum descrie Ministerul Finanțelor finalul de an 2025 și începutul lui 2026

Potrivit mesajului transmis de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, România intră în 2026 cu „încredere și optimism”, pe baza rezultatelor obținute într-un an considerat stabil bugetar. Oficialul susține că direcția asumată în 2025 permite construirea unei baze credibile pentru anul următor, într-un context economic intern și extern complicat. Mesajul a fost publicat pe Facebook și este prezentat ca un argument pentru continuitate și predictibilitate în politicile financiare ale statului.

afirmă că rezultatele obținute sunt legate direct de modul strict în care au fost gestionați banii publici pe parcursul anului. „Am fǎcut toate aceste lucruri posibile prin rigoare bugetară, decizii asumate şi un management mai eficient al banilor publici. Iar aceste rezultate reprezintǎ baza cu care intrăm în 2026.” Această abordare este prezentată drept un element-cheie pentru menținerea echilibrelor financiare și pentru susținerea investițiilor publice viitoare.

Cum au fost direcționate fondurile publice până la finalul anului

a detaliat utilizarea fondurilor publice, subliniind rolul Trezoreriei în susținerea investițiilor, inclusiv a celor finanțate din bani europeni. „Până în ultima zi a anului, Trezoreria a susţinut investiţiile publice, prin plǎţi în valoare de 1,7 miliarde de lei, din care 1,3 miliarde de lei pentru proiecte din fonduri europene”.

În plus, la final de an au fost alocate aproximativ 4 miliarde de lei pentru dezvoltare locală și apărare, 2 miliarde de lei pentru rambursarea concediilor medicale către mediul de afaceri și 1 miliard de lei pentru domenii considerate esențiale.

Perspectivele pentru 2026 sunt legate direct de accelerarea investițiilor publice și de utilizarea mai eficientă a fondurilor europene disponibile. Ministrul indică drept priorități proiectele din PNRR, avansarea celor din Politica de Coeziune 2021–2027 și investiții în infrastructură, energie, sănătate, educație și dezvoltare locală. În acest context, Nazare subliniază că „2026 este văzut ca anul în care fondurile europene vor deveni, în sfârșit, un motor real pentru dezvoltarea țării”.

Ce promite stabilizarea fiscală pentru mediul de afaceri

Un alt pilon important pentru anul viitor este stabilizarea -bugetară, prezentată ca o garanție a predictibilității pentru antreprenori. „2026 va aduce mai multă predictibilitate şi claritate pentru antreprenori şi mediul de afaceri.”

Ministrul menționează, totodată, îmbunătățirea percepției României pe piețele externe, digitalizarea administrației și eficientizarea statului ca factori care pot consolida încrederea investitorilor, relatează stiripesurse.ro.

În mesajul său, Alexandru Nazare insistă asupra unei abordări prudente, fără promisiuni spectaculoase, dar bazate pe disciplină și muncă susținută. „Intrăm în noul an cu responsabilitate, seriozitate şi optimism. Nu cred în miracole, dar cred în muncǎ susţinutǎ, rigoare şi construcţia consecventǎ a surselor de dezvoltare.”