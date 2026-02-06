B1 Inregistrari!
VIDEO: Oamenii de afaceri români, nemulțumiți de „relansarea economică” gândită de PSD. „E făcut doar pentru câteva firme”

Adrian A
06 feb. 2026, 14:55
Oamenii de afaceri care au fost la premierul Ilie Bolojan pentru a discuta pe „relansarea economică” propusă de PSD nu sunt convinși că măsurile aduc vreun mare plus.

Ce spun reprezentanții patronatelor despre „relansarea economică”

Reprezentanții mediului de afaceri susțin că pachetul de măsuri discutat în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru relansare economică are un impact redus asupra IMM-urilor. Mai mult, „relansarea economică” nu ajută nici la adunarea banilor la buget, spun oamenii de afaceri care au participat la Consiliul Tripartit de la Palatul Victoria.

„Nu se poate discuta despre relansarea economică fără să discuți în principal despre responsabilitate fiscal-bugetară. Sunt multe industrii care simt în clipa de față mugurii unei crize.

Este o criză care este legată de cheltuirea nejudicioasă a banului public. Este o criză care este plecată dintr-o birocratizare excesivă a României și cu un cost extrem de mare al acestei birocratizări.

Despre micșorarea acestei poveri a costurilor de funcționare ale statului român, vedem în clipa de față foarte multe proiecte, foarte multe dorințe, foarte multe declarații, dar extrem de puține rezultate.

În mediul privat, noi nu premiem niciodată încercarea, noi premiem întotdeauna reușita. Sperăm, din punctul nostru de vedere, să vedem niște pași serioși și în această direcție.”, a afirmat Dan Șucu, președintele Confederației Patronale Concordia.

„Din perspectiva IMM România, sigur această discuție a fost o discuție utilă, e bine că vorbim de relansare economică. E cam mult spus și cam puternic folosit acest termen de relansare economică, în momentul în care pui pentru mediul de afaceri care, mă refer la IMM-uri contribuie cu peste 50% din PIB, pui în programe 0,01% din PIB, adică 2,2 miliarde de euro cumulat, raportat la un PIB de 375 de miliarde.

Nu atingi zeci de mii de IMM-uri prin aceste măsuri. Noi am făcut un calcul și am văzut că pentru microîntreprinderi, respectiv pentru IMM-uri, dacă se ating 200-300 de IMM-uri din programele prezentate astăzi.

Însă, ceea ce noi avem nevoie în mediul de afaceri, avem nevoie de impact, de numere mari, de zeci de mii de IMM-uri impactate, așa cum a fost programul IMM Invest. Menționez faptul că astăzi am văzut o susținere pentru Banca de Investiții și Dezvoltare, spre exemplu. Am menționat ministrului de Finanțe faptul că uităm de fondul de garantare pentru IMM-uri pe care noi îl avem.

În egală măsură, așa cum spuneam, măsuri privind simplificarea de birocratizare nu costă nimic, ba din contră, simplifică viața întreprinderilor mici și mijlocii și a companiilor în general și a cetățenilor.”, a declarat, la rândul său, Florin Jianu, președinte al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România.

Ce conține programul de relansare economică

Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică, joi, pachetul cu măsuri de relansare economică. Ministrul Alexandru Nazare a spus că, prin acest pachet, Guvernul „mută focusul de pe consum pe investiții” și că modernizează instrumentele de susţinere a companiilor pentru a putea a atrage investiţii străine în România.

Impactul bugetar al pachetului de relansare economică este estimat la 2,1 – 2,2 miliarde de lei în 2026, primul an de aplicare.

De asemenea, Executivul intenționează să aprobe pachetul de relansare economică împreună cu cel privind reforma administrației.

Relansarea economică propusă de PSD a fost criticată în special de cei din USR care au acuzat că programul se adresează doar unor firme și companii simpatizate de social-democrați.

