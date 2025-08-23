B1 Inregistrari!
12 refugii moderne vor fi montate în munții României. Ce dotări vor avea adăposturile

12 refugii moderne vor fi montate în munții României. Ce dotări vor avea adăposturile

B1.ro
23 aug. 2025, 13:19
12 refugii moderne vor fi montate în munții României. Ce dotări vor avea adăposturile
Sursa foto: Pixabay

Turiștii care aleg să străbată munții României o vor putea face mai în siguranță. Fie că sunt răniți, epuizați sau surprinși de vremea rea, aceștia nu vor mai fi nevoiți să aștepte salvatorii în condiții care le-ar putea pune viața în pericol, ci o vor putea face în unul dintre cele 12 refugii montane.

 

Cuprins:

  1. Cui aparține inițiativa
  2. Cât a costat proiectul
  3. Ce spun turiștii despre inițiativă, dar mai ales despre restricții de acces

 

Cui aparține inițiativa

Pentru a preveni degradarea timpurie sau folosirea nejustificată, intrarea în aceste refugii se va face doar pe baza unui cod transmis de operatorii de la 112.

„Turistul sună la 112, va primi un cod de acces și atunci vom avea siguranța că nu va fi distrus”, a declarat Daniel Banu, șeful Serviciului Salvamont Prahova.

Montarea celor 12 refugii este rezultatul unei inițiative a Departamentului pentru Situații de Urgență Salvamont și a unei organizații neguvernamentale. Primul adăpost a fost deja instalat în Munții Bucegi, la 2.350 de metri altitudine, lângă Vârful Omu, cu ajutorul unui elicopter Black Hawk.

Cât a costat proiectul

Adăposturile vor fi încuiate și se va putea intra doar pe baza unui cod transmis de operatorii 112, după ce, mai multe adăposturi montane au fost vandalizate și transformate într-o groapă de gunoi.

„În alte refugii s-a întâmplat și se întâmplă să se meargă la chermeze sau la orice altceva, mai puțin supraviețuire”, a spus Sergiu Frusinoiu, salvamontist.

Refugiul va fi dotat cu panouri fotovoltaice, două paturi, trusă medicală și va fi aprovizionat cu apă. Tot pentru a preveni distrugerile, adăpostul va fi supravegheat video.

„Proiectul a costat undeva la 85.000 de euro până în acest moment”, a declarat Manuel Seleș, reprezentantul fundației care a donat refugiile, potrivit Știrile ProTV.

 

 

Ce spun turiștii despre inițiativă, dar mai ales despre restricții de acces

Unii turiști critică restricțiile de acces, susținând că într-o situație extremă, lipsa semnalului sau a telefonului ar fi echivalentă cu lipsa adăpostului.

„Prostie românească. Birocrație. Noi suntem civilizați, intrăm, lăsăm curat în urmă. Prea multe restricții”, a spus Silviu, turist.

Alte 11 adăposturi similare cu cel din Munții Bucegi vor fi montate în mai multe masive montane din țară. Următorul refugiu va fi amplasat în Munții Maramureșului, iar celelalte trebuie să ajungă la destinație până la sfârșitul anului.

Proiectul ar putea fi extins și în Polonia, în Munții Tatra.

