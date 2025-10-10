B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Taylor Swift rupe topurile britanice. Ultimul album al artistei, pe primul loc în Regatul Unit.

Taylor Swift rupe topurile britanice. Ultimul album al artistei, pe primul loc în Regatul Unit.

Adrian Teampău
10 oct. 2025, 22:42
Taylor Swift rupe topurile britanice. Ultimul album al artistei, pe primul loc în Regatul Unit.
Taylor Swift. Sursa foto: Hepta - DPA Images / Rolf Vennenbernd
Cuprins
  1. Taylor Swift domină topurile britanice
  2. Albumul a înregistrat mai multe recorduri
  3. Melodiile lui Taylor Swift cuceresc topurile

Taylor Swift a ajuns pe primul loc în topurile muzicale din Regatul Unit al Marii Britanii, cu ultimul său album, „The Life of a Showgirl”. Trei dintre melodiile acestui album ocupă poziții fruntașe în clasamente.

Taylor Swift domină topurile britanice

Cel mai recent album al lui Taylor Swift a ajuns pe primul loc în topurile muzicale din Regatul Unit. Cantautoarea a lansat săptămâna trecută cel de-al 12-lea album de studio. Iar în mai puţin de 11 ore, „The Life of a Showgirl” a ajuns cel mai accesat album în streaming pe platforma Spotify. Deși criticii au păreri împărțite, ultima sa creație s-a bucurat de aprecierea numeroşilor fani din lumea întreagă.

În Marea Britanie, albumul lui Taylor Swift a ajuns pe primul loc, „atingând cele mai mari vânzări în prima săptămână de lansare în doar trei zile… şi ajungând la finalul săptămânii la 423.000 de unităţi combinate”, a transmis Official Charts Company.

În prima săptămână de la lansare, albumul a înregistrat un număr record de vânzări, în Marea Britanie, cel mai mare, de la albumul lui Ed Sheeran „Divide” din 2017. Pentru artista americană a fost cea mai bună săptămână a unui album internaţional în Marea Britanie în acest secol, după cum a mai precizat compania.

Albumul a înregistrat mai multe recorduri

Albumul lui Taylor Swift, „The Life of a Showgirl” a stabilit recorduri pentru mai multe formate, inclusiv pentru cele mai numeroase descărcări ale unui album în prima săptămână, în 2025. De asemenea, a înregistrat și recordul pentru cele mai multe ascultări în streaming din Regatul Unit.

La capitolul vinil, a devenit cel mai bine vândut album din acest secol, cu 126.000 de unităţi vândute. Astfel, acest album a înregistrat şi cea mai mare vânzare într-o săptămână de când se fac astfel de statistici, din 1994.

Melodiile lui Taylor Swift cuceresc topurile

Melodia care deschide albumul, „The Fate of Ophelia” a ajuns pe primul loc în topul de single-uri din Regatul Unit. Piesa este urmată de alte două cântece „Opalite” şi „Elizabeth Taylo”, pe locul al doilea, respectiv al treilea.

„Lista ei de realizări săptămâna aceasta este extraordinară nu în ultimul rând pentru că «The Life of a Showgirl» a înregistrat confortabil cea mai bună săptămână din cariera ei în Regatul Unit”, a precizat Martin Talbot, director executiv al Official Charts.

Tags:
Citește și...
Ella Vișan, mesaj cu ochii în lacrimi pentru Andrei Lemnaru: „Este singurul bărbat”
Monden
Ella Vișan, mesaj cu ochii în lacrimi pentru Andrei Lemnaru: „Este singurul bărbat”
Gestul cu care Irina Columbeanu a reușit să-și impresioneze tatăl: „Acum am aflat că…”
Monden
Gestul cu care Irina Columbeanu a reușit să-și impresioneze tatăl: „Acum am aflat că…”
Dan Negru, reacție după ce Mircea Cărtărescu nu a câștigat nici în 2025 Premiul Nobel: „Nu e corectă miștocăreala”
Monden
Dan Negru, reacție după ce Mircea Cărtărescu nu a câștigat nici în 2025 Premiul Nobel: „Nu e corectă miștocăreala”
Oana Roman, mărturisiri din suflet. Care sunt cele mari trei dorințe ale sale
Monden
Oana Roman, mărturisiri din suflet. Care sunt cele mari trei dorințe ale sale
Cum decurg discuțiile tensionate dintre Gina Pistol și Smiley? Artistul a dat din casă!
Monden
Cum decurg discuțiile tensionate dintre Gina Pistol și Smiley? Artistul a dat din casă!
Bianca Drăgușanu, după ce oamenii i-au criticat bărbia ascuțită: „Dacă nu vă place, dați skip mai departe”
Monden
Bianca Drăgușanu, după ce oamenii i-au criticat bărbia ascuțită: „Dacă nu vă place, dați skip mai departe”
Aluziva: „Eu puteam să mor în casă, cu tot cu copiii”. Ce s-a întâmplat și cum a fost tratată de serviciile de urgență
Monden
Aluziva: „Eu puteam să mor în casă, cu tot cu copiii”. Ce s-a întâmplat și cum a fost tratată de serviciile de urgență
Fosta iubită a lui Cătălin Botezatu nu mai rabdă! Acuzații grave la adresa designerului: „M-a ținut în umbră. Mi-a restricționat joburile”
Monden
Fosta iubită a lui Cătălin Botezatu nu mai rabdă! Acuzații grave la adresa designerului: „M-a ținut în umbră. Mi-a restricționat joburile”
Emisiunea „MasterChef”, criticată de un celebru bucătar: „Nu mă uit la un show culinar ci la unul de stand-up comedy prost regizat”
Monden
Emisiunea „MasterChef”, criticată de un celebru bucătar: „Nu mă uit la un show culinar ci la unul de stand-up comedy prost regizat”
Ce secret important a ieșit la iveală, abia acum, după moartea lui Marius Keseri, toboșarul trupei Direcția 5
Monden
Ce secret important a ieșit la iveală, abia acum, după moartea lui Marius Keseri, toboșarul trupei Direcția 5
Ultima oră
23:58 - Mihaela Bilic, sfaturi practice pentru consumul de lapte. Cum poate fi prevenită apariția disconfortului gastric
23:57 - Noi reguli pentru stăpânii de câini. Ce trebuie să știe toți proprietarii de animale
23:31 - Ella Vișan, mesaj cu ochii în lacrimi pentru Andrei Lemnaru: „Este singurul bărbat”
23:26 - Emmanuel Macron încearcă tot cu Lecornu. Președintele Franței a făcut nominalizarea de premier
23:15 - Războiul cibernetic în epoca Inteligenței Artificiale. Atacurile devin tot mai dificil de blocat
23:02 - Vladimir Putin critică alegerea Comitetului Nobel în ceea ce privește Premiul pentru Pace: „Trump face cu adevărat multe”
22:54 - Pensionarea anticipată în România. Cum afectează cuantumul pensiei și cum îl poți recupera
22:19 - Gestul cu care Irina Columbeanu a reușit să-și impresioneze tatăl: „Acum am aflat că…”
22:19 - Amenințările lui Trump prăbușesc bursa. Casa Albă declanșează un nou război al tarifelor
22:03 - Poliția Română, vizată de ironii după „captura record” din Portul Constanța. Miliardul de euro falsificați era recuzită de film