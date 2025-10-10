Taylor Swift a ajuns pe primul loc în topurile muzicale din Regatul Unit al Marii Britanii, cu ultimul său album, „The Life of a Showgirl”. Trei dintre melodiile acestui album ocupă poziții fruntașe în clasamente.

Taylor Swift domină topurile britanice

Cel mai recent album al lui Taylor Swift a ajuns pe primul loc în topurile muzicale din Regatul Unit. a lansat săptămâna trecută cel de-al 12-lea album de studio. Iar în mai puţin de 11 ore, „The Life of a Showgirl” a ajuns cel mai accesat pe platforma Spotify. Deși criticii au păreri împărțite, ultima sa creație s-a bucurat de aprecierea numeroşilor fani din lumea întreagă.

În Marea Britanie, albumul lui Taylor Swift a ajuns pe primul loc, „atingând cele mai mari vânzări în prima săptămână de lansare în doar trei zile… şi ajungând la finalul săptămânii la 423.000 de unităţi combinate”, a transmis Official Charts Company.

În prima săptămână de la , albumul a înregistrat un număr record de vânzări, în Marea Britanie, cel mai mare, de la albumul lui Ed Sheeran „Divide” din 2017. Pentru artista americană a fost cea mai bună săptămână a unui album internaţional în Marea Britanie în acest secol, după cum a mai precizat compania.

Albumul a înregistrat mai multe recorduri

Albumul lui Taylor Swift, „The Life of a Showgirl” a stabilit recorduri pentru mai multe formate, inclusiv pentru cele mai numeroase descărcări ale unui album în prima săptămână, în 2025. De asemenea, a înregistrat și recordul pentru cele mai multe ascultări în streaming din Regatul Unit.

La capitolul vinil, a devenit cel mai bine vândut album din acest secol, cu 126.000 de unităţi vândute. Astfel, acest album a înregistrat şi cea mai mare vânzare într-o săptămână de când se fac astfel de statistici, din 1994.

It’s official. 🎉🏆 Two days after Taylor Swift’s ‘The Life of a Showgirl’ set the single-week modern-era consumption record for an album, the project has now broken the modern-era record for the most albums sold in a week in the U.S.⁠ More details: — billboard (@billboard)

Melodiile lui Taylor Swift cuceresc topurile

Melodia care deschide albumul, „The Fate of Ophelia” a ajuns pe primul loc în topul de single-uri din Regatul Unit. Piesa este urmată de alte două cântece „Opalite” şi „Elizabeth Taylo”, pe locul al doilea, respectiv al treilea.

„Lista ei de realizări săptămâna aceasta este extraordinară nu în ultimul rând pentru că «The Life of a Showgirl» a înregistrat confortabil cea mai bună săptămână din cariera ei în Regatul Unit”, a precizat Martin Talbot, director executiv al Official Charts.