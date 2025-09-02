Ceea ce trebuia să fie o vacanță de vis s-a dovedit a fi un coșmar. O familie de români s-au trezit peste noapte că le-a fost furată mașina din curtea pensiunii unde erau cazați în Grecia.

Cuprins:

Cum au acționat hoții Cum au fost surprinși hoții înainte de marele jaf Ce recomandă autoritățile

Cum au acționat hoții

O familie de români a trăit un șoc când și-a dat seama că mașina lor, un de 35.000 de euro, a fost furată din curtea pensiunii în care erau cazați. Hoţii nu s-au complicat cu elaborarea unui plan. Au intrat în , au luat cheile mașinii, care erau pe masă, şi s-au făcut nevăzuți cu tot cu autoturismul. La aproape o săptămână, autoritățile încă au dat de urmă nici tâlharilor, nici mașinii.

Roxana și soțul ei erau în vacanţă în stațiunea grecească Nikiti, împreună cu un grup de prieteni, când a avut loc nefericitul eveniment. Un amic a fost cel care i-a dat vestea rea.

„Unul din grup ne-a sunat şi a zis «Unde aţi plecat la ora asta?». Şi am zis «Unde am plecat?». «Păi nu aveţi maşina în curte!», am crezut că e glumă, chiar am crezut că e o glumă. Am ieşit afară şi surpriză, maşina nu era! După şocul iniţial, în care am stat şi ne-am uitat unii la alţii, s-a trezit toată lumea, inclusiv ceiloalţi care sunt cazaţi din alte ţări”, a povestit Chiujdea Roxana, turistă, pentru .

O cameră de supraveghere i-a surprins pe tâlhari în timp ce fug cu maşina românilor.

Cum au fost surprinși hoții înainte de marele jaf

Cu câteva momente înainte de jaf, cei doi indivizi au fost filmaţi dând târcoale mai multor unități de cazare din stațiune, ba chiar intrând în curțile acestora.

„Am intrat înăuntru şi am zis: «Frate, să iau telefonul în mână şi să încep să sun la autorităţi». Şi în momentul în care am deschis uşa la bucătărie. Pentru că bucataria, dormitorul, toate au uşi. Am văzut că uşa de la terasă era deschisă. Atunci am realizat, când am văzut uşa deschisă, nu am mai atins nimic şi am zis: «Ok, aici s-a intrat, nu mai e nicio glumă, cineva a intrat peste noapte şi a făcut treaba asta»”, a mai spus Chiujdea Roxana, turistă.

Ce recomandă autoritățile

Deși a trecut aproape o săptămână de când Roxana a sesizat autoritățile cu privire la jaf, poliția nu a dat încă de urmă mașinii sau hoților. Autoturismul furat este un Volkswagen Tiguan din anul 2020, care valorează peste 35 de mii de euro.

Norocul familiei de români este că mașina are asigurare CASCO, ceea ce înseamnă că vor primi despăgubiri după ce polițiștii greci eliberează documente care să ateste furtul autoturismului.

Poliţiştii avertizează că pe perioada verii, când numărul de furturi crește odată cu cel al turiștilor, este imperios necesar ca oamenii să își ia măsuri de precauție. Într-o situație similară cu cea a familiei de români, util ar fi să aveți ascuns în interiorul mașinii un dispozitiv de monitorizare prin GPS, astfel încât să o puteți găsi rapid.