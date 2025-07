Dacia Bigster depășește rivali consacrați pe piața SUV din Germania și Franța (VIDEO)

Succes important obținut de Dacia pe segmentul C-SUV, cu noul model Dacia Bigster. Potrivit primelor cifre privind vânzările pe două dintre cele mai mari piețe ale Europei, Dacia Bigster a depășit deja nume grele de mașini în Germania și Franța.

Datele din luna iunie privind înmatriculările de automobile din Germania arată că modelul Dacia Bigster a reușit să vândă în a doua lună integrală de existență pe piață un volum de 1.227 de unități, potrivit P

În total, Bigster a înmatriculat deja pe piața din Germania 3.000 de vehicule Bigster, cifre care pot fi considerate un succes pentru un model aflat în a doua lună de prezență pe piață. În Franța, cifrele privind înmatriculările arată că Bigster s-a vândut în iunie în 2.386 de exemplare.

