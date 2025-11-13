Suspendarea permisului auto apare rapid în 2025, fiindcă regulile rutiere sunt stricte și atent aplicate. Acumularea a cincisprezece în șase luni poate duce direct la pierderea dreptului de a conduce. Abaterile grave comise în trafic determină, de asemenea, reținerea permisului pentru perioade stabilite de legislația în vigoare.

Cât durează suspendarea permisului auto în funcție de abatere

variază în funcție de gravitatea faptei și de numărul punctelor acumulate. Acumularea a cincisprezece puncte aduce o suspendare de treizeci de zile, aplicată imediat după predarea permisului. Repetarea acumulării punctelor în următoarele douăsprezece luni duce la o suspendare extinsă de șaizeci de zile.

Situațiile investigate penal, dar închise favorabil, pot impune o suspendare severă de o sută optzeci de zile. Decizia finală aparține șefului poliției rutiere, care comunică oficial măsura în cel mult cincisprezece zile. Dacă permisul nu este predat în cinci zile, perioada de suspendare crește automat cu încă treizeci de zile.