B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » Suspendarea permisului auto în 2025. Câte puncte te lasă fără drept de a conduce și ce abateri îți aduc până la 120 de zile pe jos

Suspendarea permisului auto în 2025. Câte puncte te lasă fără drept de a conduce și ce abateri îți aduc până la 120 de zile pe jos

Ana Beatrice
13 nov. 2025, 20:30
Suspendarea permisului auto în 2025. Câte puncte te lasă fără drept de a conduce și ce abateri îți aduc până la 120 de zile pe jos
Sursa Foto: Facebook/ DGPMB
Cuprins
  1. Cât durează suspendarea permisului auto în funcție de abatere
  2. Ce abateri pot duce la suspendarea permisului auto în 2025
  3. Cum poți obține reducerea perioadei de suspendare a permisului

Suspendarea permisului auto apare rapid în 2025, fiindcă regulile rutiere sunt stricte și atent aplicate. Acumularea a cincisprezece puncte de penalizare în șase luni poate duce direct la pierderea dreptului de a conduce. Abaterile grave comise în trafic determină, de asemenea, reținerea permisului pentru perioade stabilite de legislația în vigoare.

Cât durează suspendarea permisului auto în funcție de abatere

Suspendarea permisului auto variază în funcție de gravitatea faptei și de numărul punctelor acumulate. Acumularea a cincisprezece puncte aduce o suspendare de treizeci de zile, aplicată imediat după predarea permisului. Repetarea acumulării punctelor în următoarele douăsprezece luni duce la o suspendare extinsă de șaizeci de zile.

Situațiile investigate penal, dar închise favorabil, pot impune o suspendare severă de o sută optzeci de zile. Decizia finală aparține șefului poliției rutiere, care comunică oficial măsura în cel mult cincisprezece zile. Dacă permisul nu este predat în cinci zile, perioada de suspendare crește automat cu încă treizeci de zile.

Ce abateri pot duce la suspendarea permisului auto în 2025

Depășirea vitezei cu peste cincizeci sau șaptezeci de kilometri pe oră aduce suspendări între nouăzeci și o sută douăzeci de zile. Conducerea sub influența alcoolului, dacă nu devine infracțiune, determină de asemenea suspendarea permisului, potrivit legislației în vigoare.

Trecerea la roșu sau ignorarea priorității pietonilor reprezintă abateri grave care duc rapid la pierderea dreptului de a conduce. Manevrele periculoase pe autostradă, precum întoarcerea ori mersul înapoi, sunt sancționate imediat cu suspendări consistente.

Nerespectarea regulilor la trecerile feroviare, precum și circulația cu defecțiuni majore, cresc semnificativ riscul suspendării permisului. Perioada suspendării variază între treizeci și o sută douăzeci de zile, iar accidentele cu victime pot impune chiar o sută cincizeci.

Cum poți obține reducerea perioadei de suspendare a permisului

Perioada de suspendare poate fi redusă cu o treime dacă șoferul promovează testul oficial privind regulile de circulație. Este necesar ca permisul să fie deținut de cel puțin un an înainte de momentul în care a fost comisă contravenția. Amenda aplicată trebuie achitată integral, deoarece neplata elimină automat dreptul de a solicita reducerea suspendării.

Totodată, reducerea nu se acordă șoferilor care acumulează din nou cincisprezece puncte în următoarele douăsprezece luni. Reducerea este refuzată și atunci când durata suspendării a fost mărită deoarece permisul nu a fost predat la timp.

Sancțiunile contravenționale sunt împărțite pe clase, stabilite prin puncte-amendă ce reflectă gravitatea faptei comise.

  • Clasa I (2-3 puncte-amendă): 405 – 607,5 lei
  • Clasa a II-a (4-5 puncte-amendă): 810 – 1.012,5 lei
  • Clasa a III-a (6-8 puncte-amendă): 1.215 – 1.620 lei
  • Clasa a IV-a (9-20 puncte-amendă): 1.822,5 – 4.050 lei
  • Clasa a V-a (persoane juridice, 21-100 puncte-amendă): 4.252,5 – 20.250 lei
Tags:
Citește și...
Noile tarife de referință RCA: Cine plătește mai mult, unde cresc prețurile și ce categorii beneficiază de scăderi
Auto
Noile tarife de referință RCA: Cine plătește mai mult, unde cresc prețurile și ce categorii beneficiază de scăderi
Autoritățile din Brașov pregătesc verificări dure în trafic. Ce amenzi pot primi șoferii neechipați
Eveniment
Autoritățile din Brașov pregătesc verificări dure în trafic. Ce amenzi pot primi șoferii neechipați
Lista neagră a mașinilor second-hand cu defecte frecvente. Ce modele au fost considerate riscante
Auto
Lista neagră a mașinilor second-hand cu defecte frecvente. Ce modele au fost considerate riscante
RAR face verificări la vânzătorii de vehicule second-hand. Condițiile în care se pot tranzacționa mașinile rulate
Auto
RAR face verificări la vânzătorii de vehicule second-hand. Condițiile în care se pot tranzacționa mașinile rulate
Șoferii simt frigul în portofel. Pregătirea mașinii pentru sezonul rece e mai scumpă anul acesta
Auto
Șoferii simt frigul în portofel. Pregătirea mașinii pentru sezonul rece e mai scumpă anul acesta
Dezvăluirea care zguduie piața carburanților: “Aditivul nu folosește la nimic. Îl punem pentru că oamenii cred că e bun”
Auto
Dezvăluirea care zguduie piața carburanților: “Aditivul nu folosește la nimic. Îl punem pentru că oamenii cred că e bun”
„Micuța Lacrimă”, mașina clasică din 1973 care a întors toate privirile la RAR București-Grivița (FOTO)
Auto
„Micuța Lacrimă”, mașina clasică din 1973 care a întors toate privirile la RAR București-Grivița (FOTO)
OMODA & JAECOO – SUV-urile inteligente care definesc viitorul mobilității în România
Auto
OMODA & JAECOO – SUV-urile inteligente care definesc viitorul mobilității în România
Nu e o glumă. Avem imaginile! Cum a fost posibil să apară o reclamă la Dacia Duster în timpul meciului Dinamo – FC Liverpool, jucat în anul 1984 (VIDEO)
Sport
Nu e o glumă. Avem imaginile! Cum a fost posibil să apară o reclamă la Dacia Duster în timpul meciului Dinamo – FC Liverpool, jucat în anul 1984 (VIDEO)
Autostrada Moldovei se apropie de finalizare. Când ar putea fi permisă circulația pe A7 București-Focșani
Auto
Autostrada Moldovei se apropie de finalizare. Când ar putea fi permisă circulația pe A7 București-Focșani
Ultima oră
20:55 - Premieră în România: liber pentru doliu după pierderea unui câine. Unde se aplică decizia
20:16 - “Credeţi că-mi dă mama bani?”. Reacția furibundă a lui Burcea, candidatul POT la Primăria Capitalei, atunci când a fost întrebat care e sursa banilor pentru campania electorală
20:11 - Abandonul școlar atinge cote alarmante în România. Cât de mare este diferența față de media europeană
19:44 - Brânza de capră a devenit un răsfăț scump pentru români. Un kilogram se vinde chiar și cu 70 lei
19:39 - Acești pensionari vor avea pensii mai mari din 2026. Află câți bani vor încasa în plus
Catalin Drula
19:22 - Negocierile pentru pensiile magistraților, fără rezultat. Ce spune Nicușor Dan despre întâlnirea dintre liderii coaliției și reprezentanții CCR
19:05 - Ioana Tufaru, dezvăluiri neașteptate! Ce promisiune i-a făcut lui Horia Moculescu înainte ca maestrul să plece dintre noi
18:52 - Au apărute STENOGRAMELE: Ce au spus Nicușor Dan și Ilie Bolojan la negocierile eșuate privind pensiile speciale și cu ce propuneri au venit șefii magistraților
18:42 - Criză de ouă în România. De ce spune ministrul Agriculturii că insuficiența nu este reală
18:30 - Încă un livrator străin, atacat în Capitală! Tânăr de 20 de ani prins după ce a vrut să-i fure scuterul