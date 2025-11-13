Suspendarea permisului auto apare rapid în 2025, fiindcă regulile rutiere sunt stricte și atent aplicate. Acumularea a cincisprezece puncte de penalizare în șase luni poate duce direct la pierderea dreptului de a conduce. Abaterile grave comise în trafic determină, de asemenea, reținerea permisului pentru perioade stabilite de legislația în vigoare.
Cât durează suspendarea permisului auto în funcție de abatere
Suspendarea permisului auto variază în funcție de gravitatea faptei și de numărul punctelor acumulate. Acumularea a cincisprezece puncte aduce o suspendare de treizeci de zile, aplicată imediat după predarea permisului. Repetarea acumulării punctelor în următoarele douăsprezece luni duce la o suspendare extinsă de șaizeci de zile.
Situațiile investigate penal, dar închise favorabil, pot impune o suspendare severă de o sută optzeci de zile. Decizia finală aparține șefului poliției rutiere, care comunică oficial măsura în cel mult cincisprezece zile. Dacă permisul nu este predat în cinci zile, perioada de suspendare crește automat cu încă treizeci de zile.
Ce abateri pot duce la suspendarea permisului auto în 2025
Depășirea vitezei cu peste cincizeci sau șaptezeci de kilometri pe oră aduce suspendări între nouăzeci și o sută douăzeci de zile. Conducerea sub influența alcoolului, dacă nu devine infracțiune, determină de asemenea suspendarea permisului, potrivit legislației în vigoare.
Trecerea la roșu sau ignorarea priorității pietonilor reprezintă abateri grave care duc rapid la pierderea dreptului de a conduce. Manevrele periculoase pe autostradă, precum întoarcerea ori mersul înapoi, sunt sancționate imediat cu suspendări consistente.
Nerespectarea regulilor la trecerile feroviare, precum și circulația cu defecțiuni majore, cresc semnificativ riscul suspendării permisului. Perioada suspendării variază între treizeci și o sută douăzeci de zile, iar accidentele cu victime pot impune chiar o sută cincizeci.
Cum poți obține reducerea perioadei de suspendare a permisului
Perioada de suspendare poate fi redusă cu o treime dacă șoferul promovează testul oficial privind regulile de circulație. Este necesar ca permisul să fie deținut de cel puțin un an înainte de momentul în care a fost comisă contravenția. Amenda aplicată trebuie achitată integral, deoarece neplata elimină automat dreptul de a solicita reducerea suspendării.
Totodată, reducerea nu se acordă șoferilor care acumulează din nou cincisprezece puncte în următoarele douăsprezece luni. Reducerea este refuzată și atunci când durata suspendării a fost mărită deoarece permisul nu a fost predat la timp.
Sancțiunile contravenționale sunt împărțite pe clase, stabilite prin puncte-amendă ce reflectă gravitatea faptei comise.
- Clasa I (2-3 puncte-amendă): 405 – 607,5 lei
- Clasa a II-a (4-5 puncte-amendă): 810 – 1.012,5 lei
- Clasa a III-a (6-8 puncte-amendă): 1.215 – 1.620 lei
- Clasa a IV-a (9-20 puncte-amendă): 1.822,5 – 4.050 lei
- Clasa a V-a (persoane juridice, 21-100 puncte-amendă): 4.252,5 – 20.250 lei