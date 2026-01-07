B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Cât câștigă un nepalez în domeniul curățeniei, în România: „Vine de două ori pe zi, mătură, șterge praful”

Cât câștigă un nepalez în domeniul curățeniei, în România: „Vine de două ori pe zi, mătură, șterge praful”

Ana Maria
07 ian. 2026, 10:06
Cât câștigă un nepalez în domeniul curățeniei, în România: Vine de două ori pe zi, mătură, șterge praful
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. De ce aleg muncitorii nepalezi să muncească în țara noastră
  2. Cât câștigă un nepalez în România? Care este salariul mediu al unui muncitor nepalez în domeniul curățeniei
  3. Cum diferă salariile menajerelor din sectorul privat
  4. Cât câștigă un nepalez în România? Ce alte beneficii primesc muncitorii

Cât câștigă un nepalez în România? Numărul muncitorilor nepalezi în România a crescut semnificativ în ultimii ani, aceștia devenind esențiali în mai multe sectoare. Curățenia reprezintă unul dintre domeniile cu cea mai mare cerere, dar cât sunt plătiți acești angajați pentru efortul lor?

De ce aleg muncitorii nepalezi să muncească în țara noastră

Pentru muncitorii nepalezi, România oferă o șansă reală pentru un venit mai bun și un trai stabil. Ei fac sacrificii importante, fiind departe de familiile lor și confruntându-se cu provocări legate de adaptarea la o cultură diferită.

Cât câștigă un nepalez în România? Care este salariul mediu al unui muncitor nepalez în domeniul curățeniei

Pe lângă alte meserii precum construcții și livrări, nepalezii sunt din ce în ce mai prezenți în sectorul curățeniei, activând în mall-uri, birouri sau hoteluri. Potrivit Cancan, un muncitor nepalez primește lunar în jur de 3.100 lei net. La acest venit se adaugă bonuri de masă în valoare de aproximativ 600 lei, astfel că venitul total lunar poate ajunge la 3.700 lei. Mai mult, cazarea este oferită de multe ori de angajatori, fiind evaluată la circa 400 lei.

Cum diferă salariile menajerelor din sectorul privat

În sectorul privat, salariile variază în funcție de dimensiunea locuinței și de sarcinile ce trebuie îndeplinite. Pentru întreținerea unui apartament mic, o menajeră poate câștiga circa 2.000 lei lunar. Un utilizator Reddit descrie astfel situația: „Măturat, șters praful, spălat vase și tocat legume. Stau singur într-un apartament cu o cameră și bucătărie. Rareori își ia liber și e de încredere, așa că o las să vină când are timp liber și nu-i impun un program.”

Pentru apartamente mai mari, cu două sau trei camere, salariile pot ajunge între 3.000 și 5.000 lei lunar, în funcție de volumul muncii. Un alt comentariu de pe Reddit arată: „4500 pe lună. Vine de două ori pe zi, mătură, șterge praful, pune tacâmurile la locul lor și scoate rufele din mașină după ce s-au spălat.” Iar altcineva precizează: „5000 pe lună pentru măturat, șters și vase. Și mai strânge rufele și curăță băile în weekend. Suntem 2 oameni și un câine. Apartament cu 3 camere.”

Cât câștigă un nepalez în România? Ce alte beneficii primesc muncitorii

Pe lângă salariul lunar, multe companii includ în pachetul oferit cazarea, ceea ce ajută la reducerea cheltuielilor personale ale angajaților.

