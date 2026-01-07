Europarlamentarul AUR, avocatul Gheorghe Piperea, lansează un semnal de alarmă pentru cetățenii români care muncesc în străinătate. Piperea avertizează că aceștia riscă să-și piardă casele și terenurile din țară dacă nu își achită noile taxe locale, majorate de Guvernul condus de Bolojan. Potrivit avocatului, chiar și lipsa primirii unei înștiințări de plată nu îi scutește pe proprietari de riscul de a fi dați în judecată și executați silit.

Care este mesajul transmis de Gheorghe Piperea către diaspora

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Gheorghe Piperea se adresează direct:

“Către:

(i) cetățenii români aflați la muncă în străinătate;

(ii) toți primarii și consilierii locali.

Regimul bolojanian face tot ce îi stă în putință ca să vă ia proprietățile imobiliare, respectiv, să vă falimenteze. Când zic regim de-ăsta, de austeritate, zic psdpnlusrudmr, plus CCR. Toți știau.”, a scris avocatul pe .

Ce riscă românii din diaspora, potrivit lui Pieperea

Piperea avertizează că terenurile agricole sau casele abandonate de cel puțin doi ani pot fi taxate cu sume majorate chiar și cu 500% față de nivelul normal, care el însuși urmează să fie crescut între 80% și 400%.

„(i) diaspora: aveți terenuri agricole nelucrate de doi ani sau case ori terenuri abandonate de doi ani? Urmează să vi se aplice o taxă locală cu 500% mai mare decât cea ‘normală’, care este și ea propusă a fi majorată cu 80-400%; legea spune că primarul tre’ să vă notifice; dar de unde să știți că NU v-a notificat? Poate că ați primit acasă, în țară, o notificare, și nu v-a spus nimeni; dacă nu plătiți, veți fi executați silit, inclusiv prin vânzarea acelor terenuri și clădiri*.”, a mai adăugat Gheorghe Piperea.

Ce consecințe îi așteaptă pe primarii și consilierii locali dacă nu majorează taxele

Avocatul îi avertizează și pe aleșii locali că, dacă până la 31 decembrie 2025 nu au aprobat majorarea taxelor pe proprietate, autoritățile locale vor pierde o parte importantă din veniturile care le revin din impozitul pe venit, acestea urmând să fie reținute de pentru a susține cheltuielile guvernamentale.

„(ii) primari și consilieri locali: dacă nu ați luat, până la 31 decembrie 2025, decizia de majorare a taxelor pe proprietate, nu mai primiți nimic din cota – parte ce vă revine, ca UAT, conform legii finanțelor locale, din impozitul pe venit achitat statului de rezidenții în comuna sau orașul vostru**; vorbim de 75-90% din această sumă, care va fi reținută de fisc, pentru a mai finanța un pic regimul mafiot.”, a conchis europarlamentarul AUR.