Ziua de Sfântul Ion aduce o scădere drastică a temperaturilor pe întreg teritoriul țării, pe măsură ce o masă de aer polar s-a instalat confortabil deasupra României. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) indică o zi autentică de iarnă, cu valori termice care vor rămâne negative în majoritatea regiunilor și un vânt tăios care va amplifica senzația de frig.

Sudul țării: Muntenia, Oltenia și București

În regiunile sudice, cerul rămâne predominant noros, iar în primele ore ale zilei mai pot apărea ninsori slabe, izolate, în special în extremitatea sudică a Olteniei. Potrivit , temperaturile maxime se vor situa între -3 și 0 grade Celsius, marcând o zi rece în care soarele își va face apariția doar trecător.

În București, vremea este geroasă, cu o maximă ce va atinge cu greu -1 grad Celsius. Vântul va sufla slab până la moderat, însă umezeala ridicată va menține un disconfort termic accentuat pe tot parcursul zilei, în timp ce noaptea va aduce o minimă de -8 grade.

Transilvania, Maramureș și Banat

În interiorul arcului carpatic și în vestul țării, vremea devine deosebit de rece, fiind caracterizată de un cer variabil și perioade de însorit. Totuși, temperaturile maxime nu vor depăși -4…-2 grade Celsius, iar în depresiunile din estul Transilvaniei gerul va fi prezent încă de la orele amiezii.

În Banat și Crișana, deși soarele va fi mai prezent, valorile termice vor rămâne modeste. Local, în zonele joase, anunță că se poate forma ceață cu depunere de chiciură, fenomen ce poate reduce vizibilitatea pe drumurile naționale în prima parte a zilei.

Moldova și Dobrogea

Moldova traversează una dintre cele mai reci zile ale acestui început de an, cu temperaturi maxime cuprinse între -6 și -3 grade Celsius. Vântul va prezenta intensificări temporare, spulberând zăpada depusă anterior și accentuând considerabil senzația de ger tăios, specific acestei regiuni.

În Dobrogea, cerul va fi mai mult noros și sunt posibile precipitații slabe sub formă de ninsoare, în special pe litoral. Vântul va sufla cu putere, atingând rafale de 45-50 km/h, ceea ce va face ca temperatura resimțită să fie mult mai scăzută decât cea indicată de termometre.

Zonele montane și de altitudine

La munte, gerul persistă în regiune, temperaturile maxime fiind negative la toate altitudinile, oscilând între -12 și -7 grade Celsius. Cerul va fi parțial noros, iar ninsorile vor fi rare, însă vântul va continua să sufle cu putere pe creste, spulberând zăpada și reducând vizibilitatea.

Stratul de zăpadă este consistent în majoritatea masivelor, iar riscul de avalanșă rămâne monitorizat în grupele montane înalte. Turiștii sunt sfătuiți să nu se aventureze pe traseele de creastă fără echipament adecvat pentru temperaturi și vânt puternic.