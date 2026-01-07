Ceața din această dimineață, de miercuri, 7 ianuarie, pune probleme șoferilor aflați în circulație pe drumurile publice. al Poliției Române a emis o avertizare, cerând prudență.

Ceața pune probleme în trafic

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a informat că, pe mai multe drumuri din ţară, ceaţa reduce vizibilitatea în sub 200 de metri. Pe alocuri vizibilitatea este și mai redusă, sub 50 de metri.

Potrivit autorităților fenomenul este prezent pe mai multe șosele și autostrăzi din țară. În mai multe zone plouă uşor şi se circulă pe un carosabil umed. Vizibilitatea este scăzută sub 200 de metri pe următoarele autostrăzi:

A0 – Centura Bucureşti;

A1 – Bucureşti – Piteşti;

A2 – Bucureşti – Constanţa;

A3 Bucureşti – Braşov;

A7 Ploieşti – Adjud.

Avertizare cod galben

Conform unui comunicat de presă, pe lângă ceața densă, la nivel naţional sunt semnalate precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare, parţial cu depunere pe carosabil. Aceste fenomene sunt prezente în judeţele Arad, Bihor, Caraş-Severin, Satu Mare, Sălaj şi Timiş.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, joi, mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă valabile în zone din zece judeţe.

Până la ora 11:00, în localităţi din Galaţi, Botoşani, Vaslui, Tulcea, Constanţa, Harghita, Gorj, Dolj, Vâlcea şi Mehedinţi ceaţa va determina vizibilitate redusă sub 200 m şi izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului sau chiciurei.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.

Ceață și vreme mohorâtă în toată țara

pentru ziua de 7 ianuarie indică o vreme mohorâtă și rece în aproape toată țara. Temperaturile se vor menține la un nivel scăzut, iar ceața se va manifesta în mai multe zone. Excepție vor face zonele de sud și de sud-est, unde temperaturile se vor menține peste mediile specifice perioadei.

În Banat, Crișana, Maramureș, precum și în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali va ninge. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, de 15…30 l/mp Stratul de zăpadă va fi de 20 – 30 cm.

În Transilvania, în restul zonelor de munte, dar și în cea mai mare parte a Moldovei sunt anunțate precipitații mixte în timpul zilei. Vor fi ninsori, darși ploi. În Dobrogea vor fi posibile descărcări electrice, iar în partea a doua a intervalului, în Oltenia și în vestul și nordul Munteniei, vor fi și lapovițe și ninsori, au mai anunțat cei de la .