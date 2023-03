4 afecțiuni ORL și ce trebuie să știi despre ele

Afecțiunile ORL sunt acele probleme care afectează nasul, urechea și gâtul. Deoarece numărul acestor boli este foarte mare și variat, afecțiunile și simptomele lor pot fi ușoare sau severe, în funcție de cauză și de alți factori specifici [1].

În cazul în care prezinți simptome în zonele menționate mai sus, programează-te pentru o consultație de specialitate pentru a obține diagnosticul exact și tratamentul corespunzător!

Chiar dacă există numeroase afecțiuni ORL, unele dintre ele sunt mai des întâlnite decât altele și anume:

Laringita

este o inflamație a laringelui (organ responsabil cu emiterea sunetului), care poate să apară în urma suprasolicitării acestuia, în urma unei iritații sau infecții.

Aceasta reprezintă una dintre cele mai comune afecțiuni ORL, majoritatea cazurilor fiind acute, adică temporare și de scurtă durată.

Atunci când laringita are o cauză minoră, semnele și simptomele acesteia pot persista mai puțin de două săptămâni și pot include:

⦁ răgușeală;

⦁ durere în gât;

⦁ tuse seacă;

⦁ gât uscat.

Tratamentul pentru laringita acută se axează de cele mai multe ori pe ameliorarea simptomelor, deoarece afecțiunea tinde să dispară de la sine. În ceea ce privește tratamentul pentru laringita cronică, acesta se va axa pe tratarea cauzei principale, cum ar fi indigestia, fumatul sau consumul excesiv de alcool [2].

Otita

Când vine vorba de afecțiuni ale urechii, una dintre cele mai comune probleme este otita. Aceasta este o infecție cauzată de bacterii sau virusuri care poate să apară atât la copii, cât și la adulți.

Cele mai frecvente semne și simptome ale otitei includ:

⦁ durerea auriculară;

⦁ scăderea poftei de mâncare;

⦁ tulburări de somn, deoarece poziția orizontală poate crește presiunea în ureche;

⦁ febră.

Tratamentul pentru otită depinde de vârsta persoanei infectate, de severitatea afecțiunii și de cauza infecției. Specialistul poate recomanda antibiotice dacă este vorba de infecție bacteriană, dar și alte tratamente axate pe ameliorarea simptomelor și a febrei, la nevoie [3].

Sinuzita

Sinusurile sunt patru camere goale situate deasupra și dedesubtul ochilor, care au obiectivul de a curăța nasul de bacterii, prin producerea regulată de mucus. Atunci când aceste camere devin inflamate, fie din cauza unor probleme structurale, fie din cauza unei infecții, canalele sinusurilor se pot îngusta, problemă care poartă numele de sinuzită.

Deoarece camerele nu mai pot evacua atât de ușor mucusul format, una dintre principalele simptome ale sinuzitei este presiunea sau durerea simțită la nivelul feței. Alte simptome des întâlnite includ:

⦁ pierderea parțială a simțului olfactiv (miros);

⦁ febră;

⦁ congestie nazală;

⦁ tuse;

⦁ durere de cap (cefalee).

Tratamentul va depinde de tipul patogenului și de simptomele prezentate. Întrucât majoritatea cazurilor de sinuzită sunt cauzate de infecții virale, antibioticele nu vor avea niciun efect, motiv pentru care medicul se va axa pe ameliorarea și gestionarea simptomelor [4].

Amigdalita

Amigdalita este o inflamație a amigdalelor, două mase de țesut ovale situate de o parte și de alta a gâtului. Chiar dacă amigdalita poate fi cauzată și de o infecție bacteriană, majoritatea cazurilor apar din motive virale.

Aceasta afecțiune ORL este cel mai des întâlnită în rândul copiilor și se poate manifesta prin:

⦁ pete albe sau gălbui pe amigdale;

⦁ durere în gât;

⦁ febră;

⦁ dificultate sau durere la înghițire;

⦁ ganglioni limfatici inflamați;

⦁ durere de gât.

Deoarece amigdalita tinde să se amelioreze de la sine, este posibil ca cel mic să se simtă mai bine după 7 sau 10 zile. În tot acest timp, medicul poate prescrie tratament pentru ameliorarea disconfortului și a altor simptome sau poate prescrie tratament cu antibiotice dacă amigdalita este cauzată de bacterii [5].

Indiferent de tipul bolii ORL, este necesară o consultație de specialitate pentru a diagnostica exact boala, pentru a primi tratamentul corespunzător și pentru a reduce riscul de complicații.

Discută cu doctorul tău de familie dacă prezinți simptome specifice sau orice alte abateri de la normal, pentru a primi atenția medicală necesară!

Referințe:

⦁ Kristin Hayes, RN. “The Most Common Ear, Nose and Throat Problems.” Verywell Health, Verywell Health, .

⦁ “Laryngitis.” Mayo Clinic, Mayo Foundation for Medical Education and Research, .

⦁ “Ear Infection (Otitis Media): Symptoms, Causes, Prevention & Treatment.” Cleveland Clinic, .

⦁ Higuera, Valencia. “What You Need to Know about the Four Types of Sinusitis.” Healthline, Healthline Media, .

⦁ “Tonsillitis.” Mayo Clinic, Mayo Foundation for Medical Education and Research, .