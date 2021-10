5 oferte turistice pentru Revelion pe care nu ai cum să le refuzi

Sfârșitul de an se apropie cu pași repezi și probabil începi și tu să te întrebi ce vei face în noaptea dintre ani. Cel mai bine ar fi să mergi într-o vacanță pentru a te relaxa și pentru a începe cu forțe proaspete noul an, bucurându-te de peisaje de vis și compania celor dragi. Pentru a-ți veni în ajutor, în cele ce urmează, îți prezentăm câteva oferte pentru Revelion 2022 de la Hello Holidays!

1. Sejur Turcia – Kemer | Crystal De Luxe Resort & Spa Kemer

Un sejur de 5 nopți cu avionul, în una dintre cele mai cunoscute stațiuni din Turcia. Hotelul este de 5 stele și se află la doar 75 m de plaja sa privată și la 55 km de aeroportul din Antalya. Te vei bucura de servicii all inclusive, într-un resort de lux, construit în 2008. Sejurul include cinci nopți de cazare, începând cu 29.12.2021, transport cu avion, mese în regim all inclusive, asistență turistică, transfer aeroport-hotel-aeroport și taxe de aeroport.

2. Rozmarin, Predeal

Dacă preferi o destinație din țară, nu ai cum să dai greș dacă alegi Valea Prahovei. Astfel, îți recomandăm Hotelul Rozmarin, de 4 stele din Predeal. Este un hotel situat într-o zonă liniștită, cu o priveliște de neegalat și cu numeroase facilități ce îți vor face sejurul mai frumos. Pachetul turistic include 3 nopți de cazare, două cine (dintre care una festivă de Revelion) și o masă pe 01.01 de tip BBQ după tăierea porcului. Cazarea va fi efectuată într-un apartament din acest hotel.

3. Sejur Turcia – Kusadasi | Charisma Deluxe Hotel 5*

Este un circuit de 7 nopți cu autocarul, cu plecare în data de 27.12. Charisma Deluxe Hotel a fost construit în 2006 și renovat în 2015. Este un hotel de lux, care pune mare preț pe detalii și pe cerințele clienților, astfel încât să satisfacă și cele mai exigente persoane. Pachetul turistic include transport cu autocar, cina festivă de Revelion, vizită la Edirne, la Troia și la Bergama, tur panoramic în Istanbul cu autocar, dar și pietonal.

4. Sejur Egipt – Sharm El Sheik | Aurora Oriental Resort SSH

Schimbăm atmosfera și îți recomandăm o destinație exotică, unde poți petrece un Revelion de neuitat. Pentru multe persoane obișnuite ca în noaptea dintre ani să fie frig și zăpadă, petrecerea Revelionului într-o locație exotică este o experiență deosebită. Sejurul include 7 nopți de cazare, începând cu 26.12.2021, transport cu avion, mese all inclusive, taxe de aeroport, asistență turistică și transfer aeroport-hotel-aeroport.

5. Revelion Atena

Nu în ultimul rând, îți propunem și un circuit cu autocarul, cu destinația Atena. Include 7 nopți de cazare, transport cu autocar, patru cazări cu mic dejun inclus în Atena, la hotel de 4 stele și 2 cazări cu mic dejun inclus la hotel de 3 stele pe Riviera Olimpului. De asemenea, este inclus și ghidul însoțitor. Va fi o vacanță reușită, unde vei vizita cele mai cunoscute obiective turistice din Grecia.

Sperăm că ți-au plăcut ofertele prezentate, iar dacă vrei să vezi mai multe, intră pe site-ul Hello Holidays!