5 vitamine esențiale pentru o piele sănătoasă

Este un lucru cunoscut că pielea este cel mai mare organ al corpului uman. Mai puțin cunoscut este faptul că aceasta îndeplinește trei funcții, de organ în sine, defensivă, acționând ca o barieră pentru microorganismele care ar putea pătrunde în corp, și de purificare, pentru că ajută la eliminarea toxinelor din organism, prin transpirație. Pentru a face față cu brio în toate aceste roluri, pielea trebuie să fie sănătoasă.

Are nevoie de oxigen, apă și de substanțe nutritive, precum vitamine, minerale, aminoacizi și alți compuși care ajută la menținerea sănătății sale. Unii dintre acești compuși au rolul de a proteja pielea, alții o ajută să se refacă. Iată mai jos principalele 5 vitamine indispensabile pielii pentru a fi sănătoasă.

Vitamina A

Această vitamină are rolul de a asigura o bună coeziune celulară, dar și de a hidrata pielea, oferind acesteia un aspect strălucitor. Atunci când în organism există un deficit de vitamina A, printre simptomele care pot apărea la nivel cutanat se numără mâncărimi și coșuri. Vitamina A încetinește procesul de îmbătrânire și protejează pielea de efectele nefaste ale razelor UV, favorizând în același timp un bronz frumos. Poți găsi vitamina A în fructe și legume bogate în betacaroten, de culoare portocalie, ca morcovii, pepenele galben, caisele, dar și în spanac, roșii, ouă, ficat și unt. De asemenea, face parte dintre ingredientele cremelor de îngrijire puternic hidratante.

Vitamina C

Vitamina C este un antioxidant. Oxidarea este unul dintre factorii care contribuie la distrugerea celulelor. Radicalii liberi eliberați în timpul procesului de oxidare sunt una dintre cauzele îmbătrânirii pielii. Printre se numără faptul că aceasta captează radicalii liberi și le neutralizează efectele. Pe de altă parte, vitamina C este un compus important pentru sinteza colagenului și elastinei, care sunt necesare menținerii elasticității pielii. Nu în ultimul rând, vitamina C este un agent antibacterian și antiinfecțios, întărind sistemul imunitar și susținând pielea în funcția ei defensivă. Vitamina C se găsește în numeroase fructe și legume, printre care citrice, kiwi, acerola, ardei gras, spanac, pătrunjel. De asemenea, vitamina C se găsește în numeroase produse cosmetice pentru îngrijirea pielii, de exemplu, în .

Vitamina H (vitamina B7, biotina)

Indiferent sub ce denumire o găsești, acest compus face parte din complexul de vitamine B. Este importantă pentru sinteza cheratinei, o proteină esențială pielii, părului și unghiilor. Mai multe studii au arătat că persoanele care suferă de un deficit de biotină sunt mai predispuse la afecțiuni ale pielii. Biotina se găsește în alimente precum ouă, somon, germeni de grâu, cereale integrale, avocado, conopidă, arahide și anumite brânzeturi, dar și în diverse suplimente alimentare pentru piele, păr și unghii.

Vitamina D

Această vitamina este produsă de piele prin expunerea zilnică la soare. Printre beneficiile vitaminei D se numără încetinirea procesului de îmbătrânire și reducerea stresului oxidativ. Vitamina D crește elasticitatea pielii și este benefică în procesul ei de refacere după instalarea vergeturilor sau a cicatricelor. Vitamina D poate fi utilă, de asemenea, persoanelor suferind de acnee, contra petelor pigmentare, dar și în cazurile de psoriazis și dermatită de mai multe tipuri, reducând inflamația. În afară de vitamina D produsă prin expunerea la soare, aceasta mai este prezentă în anumite alimente, ca peștele gras, ouăle, laptele, ciupercile și ciocolata neagră.

Vitamina E

Vitamina E are rol de antioxidant, similar vitaminei C, și ajută la protejarea membranelor celulare și a vaselor de sânge. Pe lângă faptul că ameliorează elasticitatea și tonusul epidermei, menținând-o hidratată, poate limita efectele unei afecțiuni inflamatorii cronice numite rozaceea, dar și ale procesului general de îmbătrânire. Vitamina E se găsește în anumite uleiuri, precum cele din germeni de grâu, de argan, din sâmburi de struguri, de măsline, în nuci, precum migdalele și alunele, în avocado, ouă și pești, ca tonul.

Toate aceste vitamine se găsesc în mod natural în multe dintre alimentele care fac parte din dieta cotidiană, fiind, în principiu bine asimilate de organism. În cazul unor dezechilibre alimentare, carențele pot fi remediate cu suplimente alimentare bogate în vitamine. În plus, pielea trebuie să fie hrănită din exterior, cu produse de îngrijire care conțin vitaminele esențiale prezentate mai sus.