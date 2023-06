6 copii intoxicați cu antibiotic în Călărași, aduși de urgență la București. Raed Arafat: Medicamentul respectiv are un impact serios la nivelul sistemului nervos, la nivelul întregului corp (VIDEO)

Șase copii din comuna Dragalina, județul Călărași, au fost aduși de urgență la București, marți, după ce s-au intoxicat cu un antibiotic, iar șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a oferit detalii despre starea copiilor și despre intervenția autorităților, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai.

Raed Arafat (DSU), pe B1 TV, despre cazul copiilor intoxicați cu antibiotic

„La acest moment, toți copiii au ajuns la București. Ultimii care au ajuns sau urmează să ajungă în cel mai scurt timp sunt copiii aduși cu ambulanța de multiple victime a SMURD însoțiți de un medic de la Serviciul de Ambulanță Călărași. Anunțul a venit prin 112, au fost anunțați șase copii inconștienți, inițial, au fost deplasate echipe de la Serviciul de Ambulanță și de la SMURD Călărași”, a declarat șeful DSU.

„Ulterior, am primit mai multe informații care arătau că cei șase copii au fost intoxicați cu un medicament care poate să aibă un impact grav pe sănătatea lor, motiv pentru care la nivelul Departamentului pentru Situații de Urgență am luat decizia să mobilizăm trei elicoptere deodată, deci cel din București, cel din Galați și cel din Constanța, care a finalizat o intervenție și după care s-a deplasat și el la Călărași. Trei dintre copii, care erau mai grav, au fost transportați cu cele trei elicoptere, după care ceilalți trei copii cu ambulanța de multiple victime, toți către Spitalul Grigore Alexandrescu, care are centrul de toxicologie pediatrică”, a adăugat oficialul.

„La fața locului, bineînțeles, am avut sprijin și de la alte forțe din partea Ministerului de Interne, Poliție, Jandarmerie, având în vedere că intervenția a fost una complexă și trebuia să asigurăm și securitatea personalului de intervenție și a celor trei elicoptere care au aterizat acolo”, a precizat el.

„Aici probabil că a fost o neînțelegere a indicațiilor. Normal că va fi analizată situația și va fi cercetată, dar la acest moment nu avem cum să punem în față bănuiala că mama a făcut acest lucru sau familia a făcut acest lucru în mod intenționat, mai degrabă o neînțelegere a indicațiilor, și aici trebuie verificat ce s-a întâmplat exact. Clar este, când administrezi medicamente copiilor, trebuie să fii foarte atent la doză”, spune Raed Arafat.

„O supradoză poate să aibă un impact foarte grav asupra copiilor, indiferent despre ce medicament vorbim. Medicamentul pe care l-au primit are un impact serios la nivelul sistemului nervos, la nivelul întregului corp și clar că trebuiau să ajungă urgent la centrul de toxicologie (…). Nu erau toți inconștienți cum inițial s-a anunțat, era unul care era cu starea de conștiență alterată, dar asta nu înseamnă că nu erau într-o stare gravă sau nu puteau să ajungă într-o stare și mai gravă”, a mai declarat secretarul de stat.