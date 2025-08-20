O intersecție dintre un drum comunal și E85 le dă mari bătăi de cap șoferilor. Intrarea pe drumul european este o adevărată forțare a norocului, căi nu există nici sens giratoriu, nici bandă de accelerare, nici măcar semne de circulaţie.

Câți șoferi ajung zilnic în cea mai periculoasă intersecție din România

Cea mai periculoasă intersecție din România se găsește în judeţul , la Ipoteşti, unde zilnic, 7.000 de şoferi se pun în pericol din cauza unei intesecţii neamenajate. Drumul care, teoretic, este în lucru, este folosit de șoferi drept scurtătură și asta pentru că niciun muncitor nu a mai fost văzut în zonă de o bună perioadă de timp și nimeni nu atrage atenția conducătorilor auto că ar trebui să se întoarcă.

Intersecția neamenajtă dintre drumul comunal și drumul european E85, supranumit „ ”, îi expune unui real pericol pe șoferii care își doresc să-și scurteze călătoria.

„Ieşind de pe un drum comunal, făcând viraj la stânga, intrând pe un drum european, e un mare pericol de coliziune. În momentul în care ai ieşit de pe drumul comunal la stânga ai blocat europeanul, şi pe o bandă şi pe cealaltă. Plus că viteza este foarte mare”, a explicat Constantin Alecsa, instructor auto, pentru .

Cum justifică Primăria neamenajarea intersecției

Autorităţile locale au asfaltat drumul comunal doar până într-un punct, iar cei care ajung în intersecție nu au decât să se bazeze pe noroc. În acte, drumul figurează ca fiind în lucru, dar niciun panou nu le aduce la cunoștință conductorilor auto că este închis și nu poate fi folosit. Aşa că şoferii nu ezită din a profita de scurtătura care le-a fost pusă la dispoziție.

De cele mai multe ori, din cauza șoferilor care virează la stânga de pe drumul european spre Ipoteşti, şoseaua se aglomerează în acest punct, iar dacă traficul este aglomerat pe ambele sensuri, apare riscul formării unor blocaje.

Reprezentanții primăriei sunt conștienți de pericolele la care se expun șoferii care ajung în acea intersecție și că, în zonă, au avut loc numeroase accidente, dar sunt de părere că singurii vinovați sunt conducătorii auto. Până şi primăria recunoaşte că au fost mai multe accidente în zonă, însă dă vina pe oameni.

„Care vine din Suceava încurcă tare. Intersecţia este foarte importantă nu doar pentru comuna Ipoteşti. Vin şi multe tiruri. Merg şi cu peste 100 la oră”, a declarat Dumitru Gulei, primarul comunei Ipotești.

În situații în care vina nu poate fi pasată către oameni, Primăria se absolvă de orice vină, spunând că nu există fonduri. Oficialii locali susțin că aşteaptă ca Direcţia de Drumuri şi Poduri să rezolve problema, în timp ce cei de la direcţia regională spun că nu este responsabilitatea lor.

Cât costă amenajarea intersecției

Costul amenajării intersecției se ridică la aproape 1.5 milioane de euro, dar cel puțin pentru un moment, oficialii se preocupă cu pasarea responsabilității de la unii la alții.

„Este in administrarea autorităţilor locale. Amenajarea intersecţiei trebuie făcută de cei care solicită, respectiv de cei de la drumul comunal. Este proprietatea dumnealor, în administrarea dumnealor. Să vină la mine cu proiect, să propună, să le dăm aviz”, a spus Ovidiu Laicu, directorul DRDP Iaşi.