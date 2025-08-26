A intrat în stația de tramvai cu...mașina. Cum s-a produs incidentul din sectorul 5 al Capitalei

Un accident a avut loc, în noaptea de luni spre marți, în sectorul 5 al Capitalei. Un tânăr și prietenul său s-au gândit să facă o cursă, ca-n filme, pe bulevardul 13 septembrie, din București. Incidentul s-a produs la puțin timp după miezul nopții și nu a mers așa cum s-ar fi gândit cei doi băieți.
Potrivit informațiilor, la un moment dat, unul din tineri i-ar fi tăiat calea celuilalt, mutând-se cu mașina pe banda sa. Pentru a evita impactul, tânărul șofer a pierdut controlul volanului și a intrat cu autoturismul într-o stație de tramvai. Din fericire, acolo nu se afla nimeni.
Conform martorilor, tânărul nu ar fi avut mai puțin de 120 de km/h, atunci când s-a produs incidentul.Oamenii spun că în urma impactului, mașina pe care o conducea s-ar fi răsturnat de mai multe ori.
„A sărit în aer 5 metri, şi s-a rostogolit până aici. Presupunerea mea, avea minim 120 km/h ca să sară atât de mult. L-au ajutat trecătorii, noi şi ceilalţi participanţi la trafic. L-am întrebat doar dacă e bine, a zis că era bine, conştient, nu se vedea că era beat sau drogat”, spune un martor, potrivit observator news.
„A încercat să evite o altă mașină, mașină care era lângă el s-a băgat în față pe cealaltă bandă, i-a tăiat calea, a încercat să-l evite până a zburat și a ajuns așa”, spune un tânăr.
Martorii afirmă, de asemenea, că băiatul cu care se luase la întrecere, cel mai probabil s-a panicat și din acest motiv a ales să fugă. Oamenii au mărturisit că întreba continuu dacă la fața locului va veni poliția.
„A fugit direct, a stat două minute, a văzut că l-au scos şi a fugit”, spune un trecător.
„Era în stare de șoc, a putut doar să-și spună numele, atât mai putea să întrebe și dacă vine poliția. Era rănit la cap, dar nu ceva foarte grav, sângera puțin”, adaugă un tânăr.
Șoferul, părăsit de prieten, a scăpat cu viață, iar oamenii legii sunt acum pe urmele fugarului. Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care a avut loc incidentul.