A intrat în stația de tramvai cu…mașina. Cum s-a produs incidentul din sectorul 5 al Capitalei

A intrat în stația de tramvai cu…mașina. Cum s-a produs incidentul din sectorul 5 al Capitalei

Elena Boruz
26 aug. 2025, 09:13
Sursa Foto: Facebook / Poliția Capitalei

Un accident a avut loc, în noaptea de luni spre marți, în sectorul 5 al Capitalei.  Un tânăr și prietenul său s-au gândit să facă o cursă, ca-n filme, pe bulevardul 13 septembrie, din București. Incidentul s-a produs la puțin timp după miezul nopții și nu a mers așa cum s-ar fi gândit cei doi băieți.

Potrivit informațiilor, la un moment dat, unul din tineri i-ar fi tăiat calea celuilalt, mutând-se cu mașina pe banda sa. Pentru a evita impactul, tânărul șofer a pierdut controlul volanului și a intrat cu autoturismul într-o stație de tramvai. Din fericire, acolo nu se afla nimeni.

Cu ce viteză conducea băiatul

Conform martorilor, tânărul nu ar fi avut mai puțin de 120 de km/h, atunci când s-a produs incidentul.Oamenii spun că în urma impactului, mașina pe care o conducea s-ar fi răsturnat de mai multe ori.

„A sărit în aer 5 metri, şi s-a rostogolit până aici. Presupunerea mea, avea minim 120 km/h ca să sară atât de mult. L-au ajutat trecătorii, noi şi ceilalţi participanţi la trafic. L-am întrebat doar dacă e bine, a zis că era bine, conştient, nu se vedea că era beat sau drogat”, spune un martor, potrivit observator news.

„A încercat să evite o altă mașină, mașină care era lângă el s-a băgat în față pe cealaltă bandă, i-a tăiat calea, a încercat să-l evite până a zburat și a ajuns așa”, spune un tânăr.

Prietenul cu care se întrecea, a fugit de la locul accidentului

Martorii afirmă, de asemenea, că băiatul cu care se luase la întrecere, cel mai probabil s-a panicat și din acest motiv a ales să fugă. Oamenii au mărturisit că întreba continuu dacă la fața locului va veni poliția.

„A fugit direct, a stat două minute, a văzut că l-au scos şi a fugit”, spune un trecător.

„Era în stare de șoc, a putut doar să-și spună numele, atât mai putea să întrebe și dacă vine poliția. Era rănit la cap, dar nu ceva foarte grav, sângera puțin”, adaugă un tânăr.

Cum au acționat autoritățile

Șoferul, părăsit de prieten, a scăpat cu viață, iar oamenii legii sunt acum pe urmele fugarului. Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care a avut loc incidentul.

