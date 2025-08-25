B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Accident grav, într-o localitate din județul Gorj. 9 persoane au ajuns la spital. Ce au transmis reprezentanții ISU

Accident grav, într-o localitate din județul Gorj. 9 persoane au ajuns la spital. Ce au transmis reprezentanții ISU

Elena Boruz
25 aug. 2025, 10:26
Accident grav, într-o localitate din județul Gorj. 9 persoane au ajuns la spital. Ce au transmis reprezentanții ISU
Foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea

Un accident grav a avut loc, duminică noapte, în localitatea Câlnic, din județul Gorj. În incident au fost implicate nouă persoane, care au ajuns la spital.

Evenimentul rutier s-a produs după ce o mașină și o dubiță galbenă au intrat în coliziune. Conform ISU Gorj, accidentul a avut loc în jurul orei 00:00, iar impactul a fost destul de violent, având în vedere că oamenii au ieșit în stradă la auzul zgomotului.

Ce au transmis autoritățile

La fața locului au fost dislocate 2 autospeciale pentru descarcerare, 3 ambulanțe SMURD și o autospecială pentru transport victime multiple din cadrul instituției noastre, precum și 3 ambulanțe din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Gorj.

„Din fericire, toate victimele au fost conștiente și cooperante, nefiind încarcerate. Toate cele 9 victime, 3 femei cu vârste între 44 și 50 de ani și 6 bărbați cu vârste între 37 și 73 de ani au fost evaluate medical la fața locului, iar ulterior au fost transportate la spital pentru investigații medicale suplimentare”, au transmis reprezentanții ISU Gorj, conform Pandurul.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Scenarii apocaliptice create de Inteligența Artificială. Orașele șterse de pe fața pământului într-un eventual război mondial
Eveniment
Scenarii apocaliptice create de Inteligența Artificială. Orașele șterse de pe fața pământului într-un eventual război mondial
Aplicația care stabilește vârsta reală a inimii. Concluziile îngrijorătoare ale unui studiu medical
Eveniment
Aplicația care stabilește vârsta reală a inimii. Concluziile îngrijorătoare ale unui studiu medical
Un bebeluș s-a născut în ambulanță, pe drumul spre spital: „A fost o provocare”
Eveniment
Un bebeluș s-a născut în ambulanță, pe drumul spre spital: „A fost o provocare”
Scandal de proporții în lumea credincioșilor. Preoți, filmați cum se droghează și dansează la bară
Eveniment
Scandal de proporții în lumea credincioșilor. Preoți, filmați cum se droghează și dansează la bară
Regulile de călătorie în statele UE se schimbă. Când intră în vigoare noile măsuri
Eveniment
Regulile de călătorie în statele UE se schimbă. Când intră în vigoare noile măsuri
Prăjitură cu zmeură, răcoritoare și ușor de preparat. Nu conține făină, ouă sau zahăr rafinat
Eveniment
Prăjitură cu zmeură, răcoritoare și ușor de preparat. Nu conține făină, ouă sau zahăr rafinat
O copilă de 7 ani, lovită pe trecerea de pietoni. Cum s-a petrecut totul
Eveniment
O copilă de 7 ani, lovită pe trecerea de pietoni. Cum s-a petrecut totul
Incendiu puternic aproape de București. Un depozit de mase plastice a luat foc
Eveniment
Incendiu puternic aproape de București. Un depozit de mase plastice a luat foc
Medic, despre accesorul din baie pe care nu îl folosește niciodată: „Este umed, plin de bacterii și mucegai”. Despre ce este vorba
Eveniment
Medic, despre accesorul din baie pe care nu îl folosește niciodată: „Este umed, plin de bacterii și mucegai”. Despre ce este vorba
Medicii de la spitalele de stat nu vor putea trimite pacienții la privat. Ministrul Alexandru Rogobete a anunțat o nouă modificare legislativă
Eveniment
Medicii de la spitalele de stat nu vor putea trimite pacienții la privat. Ministrul Alexandru Rogobete a anunțat o nouă modificare legislativă
Ultima oră
10:58 - Scenarii apocaliptice create de Inteligența Artificială. Orașele șterse de pe fața pământului într-un eventual război mondial
10:55 - Oana Roman rupe tăcerea! Cât de mult a suferit fiica ei din cauza tatălui: „Vedeam cum ea se degradează”
10:45 - Prin ce traume a trecut fiica Oanei Roman, după divorțul părinților: „Isa se degrada psihic și emoțional tot mai rău. El nu vine nici la momentele importante din viața ei”
10:33 - Vacanță de vis, transformată într-un coșmar. Mai multe femei au rămas blocate în apa încinsă a unui jacuzzi
10:24 - Motivul pentru care Mihaela Rădulescu a fost respinsă de familia lui Felix Baumgartner. Ce știe Carmen Harra
10:06 - Guvernul pregătește o nouă schimbare de taxe pentru a reduce evaziunea. Declarațiile ministrului Alexandru Nazare
10:06 - Giulia Anghelescu și Vald Huidu sărbătoresc majoratul relației lor! Ce mesaj a transmis artista pe rețelele de socializare
09:52 - Aplicația care stabilește vârsta reală a inimii. Concluziile îngrijorătoare ale unui studiu medical
09:49 - Un bebeluș s-a născut în ambulanță, pe drumul spre spital: „A fost o provocare”
09:40 - Scandal de proporții în lumea credincioșilor. Preoți, filmați cum se droghează și dansează la bară