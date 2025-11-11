O de 17 a murit după ce ar fi ar fi ingerat fructele unei plante ornamentale. Iată ce s-a întâmplat și ce au transmis autoritățile!

La spital, în stare foarte gravă

Fata de 17 ani, elevă în clasa a XII-a la Liceul „Grigore Moisil” din , a fost adusă cu ambulanța la spital, în stare foarte gravă, scrie Adevărul.

Aceasta era somnolentă, cu bradicardie severă și convulsii. Familia le-a spus medicilor că fata ar fi mâncat bobițele roșii ale unei plante decorative. Tot familia a mai precizat, conform presei locale, că tânăra era în depresie încă din perioada pandemiei.

„Starea ei s-a agravat practic în jumătate de oră. A prezentat primul stop cardio-respirator la ora 20.20. A fost resuscitată, însă starea ei s-a menținut critică. S-a solicitat o echipă de intervenție multidisciplinară de la Institutul de Boli Cardiovasculare și Spitalul Județean. Din păcate, decesul a fost declarat în jurul orei 2.50, pe 10 noiembrie”, au transmis reprezentanții Spitalului de Copii „Louis Țurcanu” Timișoara.

Ce au transmis autoritățile

În ciuda eforturilor medicilor, din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru a salva viața tinerei de 17 ani. Decesul ei a fost constatat de către echipajul medical, apoi a fost confirmat de Inspectoratul de Poliție Județean Timiș.

„La data de 10 noiembrie 2025, în jurul orei 10.32, polițiștii Secției 1 Urbane Timișoara au fost sesizați de un cadru medical cu privire la decesul unei minore, în vârstă de 17 ani, internată la Spitalul ‘Louis Țurcanu’ din data de 9 noiembrie 2025, care prezenta o stare de somnolență”, a transmis IPJ Timiș.

„Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că cele sesizate se confirmă. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei”, a mai adăugat IPJ Timiș.

În momentul de față, rezultatele necropsiei sunt așteptate. Ele vor stabili exact substanțele care au provocat decesul.