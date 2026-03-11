B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Peste 90% dintre școli sunt pregătite pentru simularea Evaluării Naționale. Ce le transmite ministrul Educației profesorilor

Peste 90% dintre școli sunt pregătite pentru simularea Evaluării Naționale. Ce le transmite ministrul Educației profesorilor

Iulia Petcu
11 mart. 2026, 23:58
Peste 90% dintre școli sunt pregătite pentru simularea Evaluării Naționale. Ce le transmite ministrul Educației profesorilor
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce mesaj a transmis Ministerul Educației despre simulări
  2. Câte școli și cadre didactice sunt implicate în organizarea simulărilor
  3. Ce alte discuții poartă Ministerul Educației cu sistemul de învățământ

Simularea examenelor naționale rămâne un instrument important pentru pregătirea elevilor, susține ministrul Educației, Mihai Dimian. Oficialul a transmis că școlile și profesorii care doresc să se implice în organizarea acestor testări își pot anunța intenția până joi.

Ce mesaj a transmis Ministerul Educației despre simulări

Ministrul Educației a subliniat că aceste testări reprezintă un sprijin real pentru elevi înaintea examenelor oficiale, deoarece îi ajută să înțeleagă mai bine formatul probelor și nivelul cerințelor.

„Simularea examenelor naţionale reprezintă un exerciţiu valoros pentru copii şi le mulţumesc tuturor celor care şi-au exprimat interesul şi disponibilitatea de a participa la aceste activităţi”, a declarat Mihai Dimian.

Oficialul a precizat că ministerul a asigurat cadrul necesar organizării acestor testări, astfel încât ele să poată avea loc în unitățile de învățământ care își exprimă disponibilitatea de participare.

Câte școli și cadre didactice sunt implicate în organizarea simulărilor

Potrivit ministrului Educației, interesul pentru aceste exerciții este ridicat, iar peste 90% dintre unitățile de învățământ au transmis deja că sunt dispuse să organizeze simularea Evaluării Naționale.

„Invit reprezentanţii şcolilor care nu s-au înscris încă şi doresc să o facă să informeze inspectoratele în acest sens până mâine, 12 martie, inclusiv”, a transmis ministrul.

În ceea ce privește evaluarea lucrărilor, Mihai Dimian a precizat că peste 8.700 de profesori s-au înscris deja pentru a participa în procesul de corectare, relatează Digi24.

Ce alte discuții poartă Ministerul Educației cu sistemul de învățământ

Ministrul a anunțat că, în această perioadă, are o serie de întâlniri cu reprezentanți ai sistemului educațional, pentru a discuta problemele apărute în ultimul an. El a menționat că a avut deja discuții cu reprezentanții sindicatelor din învățământul universitar și cu organizațiile studențești, urmând întâlniri și cu federațiile din învățământul preuniversitar.

„Respect dreptul profesorilor de a-şi exprima nemulţumirile şi, aşa cum am afirmat, sunt deschis dialogului cu reprezentanţii federaţiilor sindicale, precum şi direct cu profesorii, elevii şi studenţii”, a subliniat ministrul Educaţiei.

Tags:
Citește și...
Polițiștii din Iași i-au montat din greșeală unui bărbat un dispozitiv de monitorizare: „Am vrut să mă spânzur când m-am văzut cu brățara la picior”
Eveniment
Polițiștii din Iași i-au montat din greșeală unui bărbat un dispozitiv de monitorizare: „Am vrut să mă spânzur când m-am văzut cu brățara la picior”
Controalele de pe litoral scot la iveală noi nereguli grave. Ce au mai găsit inspectorii în timpul verificărilor (FOTO)
Eveniment
Controalele de pe litoral scot la iveală noi nereguli grave. Ce au mai găsit inspectorii în timpul verificărilor (FOTO)
Maramureș: Un bărbat a obținut un ordin de protecție împotriva soției, după ce aceasta l-a bătut
Eveniment
Maramureș: Un bărbat a obținut un ordin de protecție împotriva soției, după ce aceasta l-a bătut
CTP: M-am săturat să tot aud aceste liniștiri lașe. România nu e nicidecum în afara pericolului, dar asta nu înseamnă că trebuie să băgăm capul în nisip ca struțul (VIDEO)
Eveniment
CTP: M-am săturat să tot aud aceste liniștiri lașe. România nu e nicidecum în afara pericolului, dar asta nu înseamnă că trebuie să băgăm capul în nisip ca struțul (VIDEO)
Un elev din Brăila ajunge în fața instanței pentru tentativă de omor. Ce s-a întâmplat în ziua atacului cu maceta
Eveniment
Un elev din Brăila ajunge în fața instanței pentru tentativă de omor. Ce s-a întâmplat în ziua atacului cu maceta
Polițiștii rutieri au aplicat 160 de sancțiuni într-o singură zi în București. Cum au demonstrat polițiștii importanța centurii de siguranță (FOTO)
Eveniment
Polițiștii rutieri au aplicat 160 de sancțiuni într-o singură zi în București. Cum au demonstrat polițiștii importanța centurii de siguranță (FOTO)
Autoritățile locale cer interzicerea jocurilor de noroc în Sectorul 3. Ce motive invocă administrația pentru această decizie
Eveniment
Autoritățile locale cer interzicerea jocurilor de noroc în Sectorul 3. Ce motive invocă administrația pentru această decizie
AEP discută cu TikTok despre combaterea dezinformării în alegeri. Cum vor autoritățile să limiteze conținutul manipulator online
Eveniment
AEP discută cu TikTok despre combaterea dezinformării în alegeri. Cum vor autoritățile să limiteze conținutul manipulator online
Ce măsuri s-au luat la liceul din Tulcea unde 2 elevi s-au sinucis din cauza bullying-ului: „Îi urăsc pe toţi din clasa mea, profesorii sunt oribili. Chiar m-am săturat, nu mai pot”
Eveniment
Ce măsuri s-au luat la liceul din Tulcea unde 2 elevi s-au sinucis din cauza bullying-ului: „Îi urăsc pe toţi din clasa mea, profesorii sunt oribili. Chiar m-am săturat, nu mai pot”
Explicația poliției după ce o femeie din Satu Mare s-a plâns că mascații au descins la o adresă greșită
Eveniment
Explicația poliției după ce o femeie din Satu Mare s-a plâns că mascații au descins la o adresă greșită
Ultima oră
23:55 - Explicația lui Liviu Vârciu după ce a fost găsit în pat cu Andreea Bănică de către soțul acesteia
23:53 - Polițiștii din Iași i-au montat din greșeală unui bărbat un dispozitiv de monitorizare: „Am vrut să mă spânzur când m-am văzut cu brățara la picior”
23:30 - MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Belgia. Cum ar putea fi afectate zborurile și trenurile
23:21 - Barbu spune că nu-l va demite pe Chesnoiu de la AFIR, după ce acesta a fost condamnat cu executare în primă instanță: „E un director performant”
23:18 - Tragedie în Spania: Un bărbat de 60 de ani a dat foc casei unde era fosta iubită. Trei femei au murit
23:08 - Controalele de pe litoral scot la iveală noi nereguli grave. Ce au mai găsit inspectorii în timpul verificărilor (FOTO)
22:52 - Maramureș: Un bărbat a obținut un ordin de protecție împotriva soției, după ce aceasta l-a bătut
22:39 - Verdict după un an de restricții: Albania a decis că măsura împotriva TikTok a fost un abuz
22:31 - Alertă pe aeroportul din Berlin după observarea unei drone. Cum a afectat incidentul traficul aerian
22:26 - CTP: M-am săturat să tot aud aceste liniștiri lașe. România nu e nicidecum în afara pericolului, dar asta nu înseamnă că trebuie să băgăm capul în nisip ca struțul (VIDEO)