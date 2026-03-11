Simularea examenelor naționale rămâne un instrument important pentru pregătirea elevilor, susține ministrul Educației, Mihai Dimian. Oficialul a transmis că școlile și profesorii care doresc să se implice în organizarea acestor testări își pot anunța intenția până joi.

Ce mesaj a transmis Ministerul Educației despre simulări

a subliniat că aceste testări reprezintă un sprijin real pentru elevi înaintea examenelor oficiale, deoarece îi ajută să înțeleagă mai bine formatul probelor și nivelul cerințelor.

„Simularea examenelor naţionale reprezintă un exerciţiu valoros pentru copii şi le mulţumesc tuturor celor care şi-au exprimat interesul şi disponibilitatea de a participa la aceste activităţi”, a declarat Mihai Dimian.

Oficialul a precizat că ministerul a asigurat cadrul necesar organizării acestor testări, astfel încât ele să poată avea loc în unitățile de învățământ care își exprimă disponibilitatea de participare.

Câte școli și cadre didactice sunt implicate în organizarea simulărilor

Potrivit ministrului Educației, interesul pentru aceste exerciții este ridicat, iar peste 90% dintre unitățile de învățământ au transmis deja că sunt dispuse să organizeze simularea .

„Invit reprezentanţii şcolilor care nu s-au înscris încă şi doresc să o facă să informeze inspectoratele în acest sens până mâine, 12 martie, inclusiv”, a transmis ministrul.

În ceea ce privește evaluarea lucrărilor, Mihai Dimian a precizat că peste 8.700 de profesori s-au înscris deja pentru a participa în procesul de corectare, relatează Digi24.

Ce alte discuții poartă Ministerul Educației cu sistemul de învățământ

Ministrul a anunțat că, în această perioadă, are o serie de întâlniri cu reprezentanți ai sistemului educațional, pentru a discuta problemele apărute în ultimul an. El a menționat că a avut deja discuții cu reprezentanții sindicatelor din învățământul universitar și cu organizațiile studențești, urmând întâlniri și cu federațiile din învățământul preuniversitar.

„Respect dreptul de a-şi exprima nemulţumirile şi, aşa cum am afirmat, sunt deschis dialogului cu reprezentanţii federaţiilor sindicale, precum şi direct cu profesorii, elevii şi studenţii”, a subliniat ministrul Educaţiei.