Cristian Tudor Popescu a afirmat că oricând se pot produce atacuri teroriste deoarece „ să meargă până în pânzele negre cu acest război”, iar „România nu e nicidecum în afara pericolului”, dar asta nu înseamnă că trebuie „ ca struțul”. „M-am săturat să tot aud aceste liniștiri lașe”, a mai afirmat gazetarul.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

CTP, despre cât de periculos e Iranul

„Oricând se pot produce atacuri teroriste, fie ale iranienilor, fie ale Hamasului, care e bine mersi înarmat și nicidecum pe pace, cum pretinde domnul Trump. De asemenea, Hezbollah, care sunt teroriști de meserie, pot să vizeze ținte cum este Deveselu, scutul de la Deveselu, bazele de la Câmpia Turzii și Kogălniceanu, cum să nu le vizeze? E o modalitate la care, cu siguranță, vor recurge acum aceste celule teroriste activate pentru că, în mod clar, Iranul are de gând să meargă până în pânzele negre cu acest război.

Deci nu mai trebuie să mângâiem oamenii pe cap mereu: ”nu-i nicio problemă, noi suntem la adăpost, n-avem treabă”. L-am văzut pe postul dumneavoastră pe un comentator economist pe care îl respect, pe domnul Păun, spunând însă o frază care m-a uimit: ”dar ce, am tras noi cu un glonț către Iran, ca să fim ținta iranienilor?”. Îi pot spune domnului Păun pe loc: ”dar ce, Qatarul, Emiratele Arabe Unite, Bahrein, Kuweit, toate țările astea au tras vreun glonț către Iran? Au fost atacați peste noapte, fără declarați de război, fără nimic. Pentru că au baze americane pe teritoriu, cum avem și noi””, a explicat gazetarul.

CTP: România nu e nicidecum în afara pericolului

„Deci România nu e nicidecum în afara pericolului. M-am săturat să tot aud aceste liniștiri lașe. Nu! Și trebuie să fie implicată, nu are altă cale în situația de față. Și atunci să ne asumăm, să mărim gradul de siguranță aici cu elemente de protecție specializate, echipamente și echipe din Europa, din Statele Unite. Asta ne rămâne de făcut, nu să băgăm capul în nisip ca struțul”, a mai afirmat Cristian Tudor Popescu.