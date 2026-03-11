Liviu Vârciu reacționează cu umor după ce Lucian Mitrea, soțul , a povestit că l-a găsit pe artist dormind în același pat cu soția sa. Întâmplarea este din perioada în care cei trei împărțeau o garsonieră în București, iar artistul a oferit o explicație hazlie pentru momentele în care nu mai dormea pe jos.

Liviu Vârciu reacționează la amintirile din garsoniera în care locuia cu soții Mitrea

Artistul a povestit că melancolia l-a cuprins atunci când a auzit dezvăluirile prietenilor săi, dar nu a ratat ocazia de a-l ironiza pe Lucian Mitrea. Vârciu a glumit spunând că, de fapt, prezența lui în pat avea un alt scop.

„Să-ti pun puțin muzica mai încet, că mă luase melancolia. Dar după Lucian, că eu de fapt cu el voiam, înțelegi? Dar, din păcate, se băga Andrei între noi. Dar eu, de fapt, îl așteptam pe el să vină de la facultate”, a declarat Liviu Vârciu.

Artistul rememorează începuturile carierei lui Lucian Mitrea

a ținut să amintească faptul că el și Lucian au copilărit împreună și că l-a ajutat pe acesta să își facă un nume în industria muzicală. Cu stilul său caracteristic, prezentatorul a glumit pe seama aspectului fizic al prietenului său din tinerețe și a modului în care a ajuns să o impresarieze pe Andreea Bănică.

„Da, noi am copilărit cumva împreună. Nu știu dacă am povestit în podcast că a fost my driver. Eu am vrut să-l ajut pentru că l-am văzut așa amărât. Nu avea cine știe ce și aspira foarte mult la Andrei Bănică, care nu prea era de nasul lui, pentru că era un pic mai urățel. Era urățel, nu înțelegi? Nu era chiar chipeș. Și l-am ajutat și i-am pus numărul pe casetă, numărul de telefon ca să-l impresarieze, să fie manager. Și de acolo a izbucnit totul și a fost foarte, foarte apreciat.”, a declarat Liviu

Vedeta explică de ce se urca în pat lângă Andreea Bănică

Cea mai amuzantă parte a explicației oferite de artist se referă la motivele pentru care alegea să doarmă în patul celor doi soți, în loc să rămână pe locul improvizat de pe jos. Vârciu a subliniat că totul era, de fapt, un gest de curtoazie pentru a-l ajuta pe Lucian să facă economie la facturi.

„Noi am stat toți într-o garsonieră, adică foarte mulți în garsoniera aia, pentru că nu aveam bani. Când am venit la București, îi mulțumesc pentru că m-a ținut în garsonieră, nu mi-a luat bani, ceea ce nu prea e din caracterul lui, că el ia bani la orice. Atunci nu mi-a luat și, din respect față de el, Andreei era frig și eu mai suiam în pat și mă mai încălzeam un pic ca să nu dăm drumul la căldură, pentru că eram săraci. Făceam economie, cum s-ar spune. Îi întorceam favoruri pentru că am lăsat să dorm în garsonieră.”, a mai declarat Liviu.