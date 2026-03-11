B1 Inregistrari!
Controalele de pe litoral scot la iveală noi nereguli grave. Ce au mai găsit inspectorii în timpul verificărilor (FOTO)

Iulia Petcu
11 mart. 2026, 23:08
Sursa foto: Profimedia
Cuprins
  1. Ce au descoperit inspectorii pe plajele din Năvodari
  2. Câte instalații au fost găsite și ce măsuri au fost luate
  3. De ce au început controalele pe litoral

Controalele desfășurate pe plajele din Năvodari scot la iveală tot mai multe nereguli legate de instalații îngropate ilegal în nisip. După descoperirea recentă a unui rezervor de gaz, autoritățile au identificat alte construcții ascunse sub plajă.

Ce au descoperit inspectorii pe plajele din Năvodari

Echipele de control formate din reprezentanți ai Apelor Române și ai ISU Dobrogea au descoperit miercuri mai multe instalații îngropate ilegal în nisip. Verificările au fost declanșate după incidentul produs la începutul săptămânii, când un rezervor de gaz a fost găsit sub plajă.

Potrivit ministrului Mediului, de această dată nu au fost identificate alte rezervoare periculoase, însă inspectorii au descoperit fose septice ascunse sub stratul de nisip. Situația a ridicat noi semne de întrebare privind modul în care unele zone de litoral au fost exploatate în ultimii ani.

Câte instalații au fost găsite și ce măsuri au fost luate

În urma verificărilor efectuate miercuri, autoritățile au identificat trei fose septice îngropate direct pe plajele din Năvodari. Alte trei instalații similare au fost descoperite pe plaja Margona, aflată în aceeași zonă a litoralului.

O parte dintre aceste instalații au fost deja scoase din nisip de echipele de intervenție, care au intervenit pentru eliminarea potențialelor riscuri. Autoritățile au anunțat că vor continua verificările pentru a stabili dacă mai există astfel de instalații îngropate în zonă.

Ministra Mediului a transmis un mesaj ferm privind situația descoperită în urma controalelor. „Pe scurt: așa arată un domeniu care a fost tratat ca vestul sălbatic. Nu vom accepta asta pe viitor. În toate cazurile operatorii economici vor suporta consecințele legale. Legea e lege pentru toți. Acțiunile de control și de verificare continuă și zilele următoare pe plaje”, susține Buzoianu, relatează stiripesurse.ro.

De ce au început controalele pe litoral

Verificările au fost intensificate după ce, luni, un rezervor de gaz îngropat în nisip a fost descoperit pe o plajă din Năvodari. Instalația a fost avariată accidental de un utilaj care pregătea zona pentru sezonul estival.

Ministrul Mediului a explicat atunci că descoperirea reprezintă un risc major pentru siguranța publică. „Politica Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor cu privire la plajele din România este toleranţă 0 pentru ilegalităţile care pun în pericol mii de români.”

