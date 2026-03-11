Autoritățile locale din Sectorul 3 al Capitalei propun o măsură radicală pentru reducerea impactului social asociat jocurilor de noroc. Consiliul Local a decis să solicite Consiliului General al Municipiului București adoptarea unei hotărâri care să interzică funcționarea acestor săli în sector.

De ce vor autoritățile din Sectorul 3 să interzică sălile de jocuri de noroc

Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat miercuri, 11 martie 2026, o solicitare oficială adresată (CGMB). Prin acest demers, administrația locală cere adoptarea unei hotărâri care să oprească funcționarea sălilor de în această zonă administrativă.

Potrivit referatului de aprobare, în sector există „o prezență ridicată a locațiilor fizice” dedicate acestor activități, multe dintre ele fiind amplasate în zone intens locuite sau în apropierea unor puncte importante din oraș.

Ce probleme sociale invocă autoritățile locale

Documentele care au stat la baza deciziei indică faptul că numeroase astfel de spații sunt situate lângă unități de învățământ, zone frecventate de minori sau în apropierea unor noduri importante de transport. De asemenea, multe dintre ele funcționează în zone comerciale cu trafic pietonal intens, relatează Ziare.com.

În opinia autorităților locale, această situație creează „un impact social negativ” asupra comunității afectând atât siguranța publică, cât și calitatea vieții din rezidențiale.

Printre consecințele menționate se numără creșterea riscului de dependență, apariția unor comportamente problematice și vulnerabilizarea economică a persoanelor cu venituri reduse. În același timp, autoritățile atrag atenția asupra expunerii minorilor la astfel de activități prin simpla proximitate a acestor locații.

Ce soluție propune administrația locală

În acest context, reprezentanții administrației locale consideră că este necesară o reacție fermă din partea autorităților municipale. Inițiatorii demersului susțin că interesul comunității impune „o intervenție clară și fermă”, care să protejeze sănătatea publică și siguranța locuitorilor.

Măsura propusă ar urma să prioritizeze protecția minorilor, menținerea ordinii publice și îmbunătățirea calității vieții urbane, mai ales în zonele rezidențiale unde aceste săli funcționează în număr ridicat.