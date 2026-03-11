B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ce măsuri s-au luat la liceul din Tulcea unde 2 elevi s-au sinucis din cauza bullying-ului: „Îi urăsc pe toţi din clasa mea, profesorii sunt oribili. Chiar m-am săturat, nu mai pot”

Ce măsuri s-au luat la liceul din Tulcea unde 2 elevi s-au sinucis din cauza bullying-ului: „Îi urăsc pe toţi din clasa mea, profesorii sunt oribili. Chiar m-am săturat, nu mai pot”

Mirela Ionela Achim
11 mart. 2026, 19:15
Ce măsuri s-au luat la liceul din Tulcea unde 2 elevi s-au sinucis din cauza bullying-ului: „Îi urăsc pe toţi din clasa mea, profesorii sunt oribili. Chiar m-am săturat, nu mai pot”
Bullying-ul a făcut două victime într-un liceu din Tulcea. Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Ce a susținut Lorand în mesajul de adio
  2. Ce a făcut liceul după ce doi elevi s-au sinucis

Doi elevi ai Liceului „Spiru Haret” din Tulcea s-au sinucis din cauza bullying-ului. Unul dintre ei și-a vărsat toată furia asupra colegilor, în mesajul de adio. Mai rău, acesta a scris că inclusiv profesorii se purtau oribil cu el. Și el n-a mai rezistat. Între timp, conducerea liceului a luat mai multe măsuri, dar în continuare adulții par să nu înțeleagă problemele cu care se confruntă unii tineri.

Ce a susținut Lorand în mesajul de adio

„Îmi pare rău şi îi urăsc pe toţi din clasa mea. Cât bullying au putut să îmi dea. Profesorii sunt oribili, absolut oribili, toţi de acolo. Nu ştiu să se comporte. Dacă mă vedeau că tremur, ziceau că mă droghez, nu că aveam eu atac de panică.
M-am săturat de viaţa asta, chiar m-am săturat, nu mai pot. Îmi pare rău, chiar îmi pare rău. Vă iubesc!”, a susținut Lorand, înainte să-și ia viața.

Băiatul de 18 ani era crescut doar de bunică, după ce un accident grav de maşină i-a lăsat mama într-un scaun cu rotile. Tatăl îl părăsise, iar la şcoală nimeni nu i-a luat suferinţa în serios.

La un an distanţă de la moatea lui Lorand, în februarie, o elevă de la acelaşi liceu s-a sinucis. Nici de data aceasta adulții nu au văzut prin ce suferință trece.

Ce a făcut liceul după ce doi elevi s-au sinucis

La liceu au apărut grupuri de lucru, psihologi şi chestionare, dar a rămas aceeaşi detaşare de problemele reale ale tinerilor şi aceleaşi glume ”inofensive” ale profesorilor, informează Observator.

„Am recurs la ajutorul unor oameni de specialitate, chemând în școală psihologi clinicieni, am prezentat copiilor anumite organisme, asociații, oameni la care să recurgă când au astfel de probleme. Am pus foarte mare accent pe întărirea relației dintre școală și părinte, să citim mai bine comportamentul copiilor”, a declarat directorul Florin Anastasiu.

În practică, adulții încă nu conștientizează gravitatea problemei.

Consilierul şcolar trebuie să se ocupe însă de 750 de elevi şi nici măcar nu ajunge să-i ştie pe toţi pe nume. În liceu a venit şi un psiholog care face gratuit grupuri de suport cu elevii, dar nu e suficient.

În România, spun statisticile oficiale, unul din doi elevi este ţinta bullying-ului. Însă ca Lorand sunt mulţi alții care suferă în tăcere pentru că ştiu că oricum nu sunt înţeleşi.

Tags:
Citește și...
Explicația poliției după ce o femeie din Satu Mare s-a plâns că mascații au descins la o adresă greșită
Eveniment
Explicația poliției după ce o femeie din Satu Mare s-a plâns că mascații au descins la o adresă greșită
Camere de supraveghere montate în toaleta fetelor, la Liceul de Artă din Focșani. Cum argumentează conducerea
Eveniment
Camere de supraveghere montate în toaleta fetelor, la Liceul de Artă din Focșani. Cum argumentează conducerea
Polițiști de la Crimă Organizată, trimiși în judecată după ce au făcut amor într-un club, în văzul clienților
Eveniment
Polițiști de la Crimă Organizată, trimiși în judecată după ce au făcut amor într-un club, în văzul clienților
Veste bună pentru tinerii care au ieșit din centrele de plasament: Vor primi peste 3.000 de lei lunar. Care sunt criteriile de eligibilitate
Eveniment
Veste bună pentru tinerii care au ieșit din centrele de plasament: Vor primi peste 3.000 de lei lunar. Care sunt criteriile de eligibilitate
Preotul care l-a amenințat cu bătaia pe profesorul Adrian Papahagi a recidivat: Scandal cu inspectorii Episcopiei Hușilor
Eveniment
Preotul care l-a amenințat cu bătaia pe profesorul Adrian Papahagi a recidivat: Scandal cu inspectorii Episcopiei Hușilor
Procurorul general nu pare bun nici de adjunct la DIICOT. Scandal la avizarea lui Alex Florența
Eveniment
Procurorul general nu pare bun nici de adjunct la DIICOT. Scandal la avizarea lui Alex Florența
Armata Română recrutează personal. Ce salarii pot primi cei care aleg o carieră în armată
Eveniment
Armata Română recrutează personal. Ce salarii pot primi cei care aleg o carieră în armată
Un bărbat a fost reținut după ce a agresat sexual două femei în Sectorul 4. Cum a fost prins
Eveniment
Un bărbat a fost reținut după ce a agresat sexual două femei în Sectorul 4. Cum a fost prins
Cei mai bogați români în 2026. Șase nume din România în topul miliardarilor Forbes
Eveniment
Cei mai bogați români în 2026. Șase nume din România în topul miliardarilor Forbes
Newsweek: Cum ne apără „străinii”, puși la zid de Călin Georgescu, în cazul unui atac iranian. Ce apărare are România
Eveniment
Newsweek: Cum ne apără „străinii”, puși la zid de Călin Georgescu, în cazul unui atac iranian. Ce apărare are România
Ultima oră
19:43 - Dominic Fritz, despre scandalul din Parlament: „Trompete care fac jocul Rusiei” (GALERIE FOTO)
19:16 - Ministerul Educației redefinește rolul directorilor de școli. Cum ar trebui să arate managerul școlar în noul sistem
19:16 - De ce nu își arată Theo Rose copilul pe internet: „Nu sunt pregătită și nu-i doresc genul ăsta de atenție”
18:35 - Daciana Sârbu a avut nevoie de psiholog să treacă peste divorțul de Victor Ponta: „Eu nu văd asta ca pe un eșec. M-am reinventat”
18:34 - Locuri de muncă plătite cu mii de euro neocupate în Europa. În ce domeniu se caută angajați în Germania și Polonia
18:33 - Explicația poliției după ce o femeie din Satu Mare s-a plâns că mascații au descins la o adresă greșită
18:04 - Camere de supraveghere montate în toaleta fetelor, la Liceul de Artă din Focșani. Cum argumentează conducerea
17:56 - S-a aflat de ce vine Zelenski în România. Anunțul oficial făcut din biroul lui Nicușor Dan (DOCUMENT)
17:51 - Participarea Iranului la Cupa Mondială din 2026, sub semnul întrebării. Cum influențează conflictul politic decizia autorităților
17:48 - Fondatorul Telegram a pierdut 61% din avere. Ce se întâmplă cu averea lui Pavel Durov