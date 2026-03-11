Doi elevi ai Liceului „Spiru Haret” din Tulcea s-au sinucis din cauza bullying-ului. Unul dintre ei și-a vărsat toată furia asupra colegilor, în mesajul de adio. Mai rău, acesta a scris că inclusiv profesorii se purtau oribil cu el. Și el n-a mai rezistat. Între timp, conducerea liceului a luat mai multe măsuri, dar în continuare adulții par să nu înțeleagă problemele cu care se confruntă unii tineri.

Ce a susținut Lorand în mesajul de adio

„Îmi pare rău şi îi urăsc pe toţi din clasa mea. Cât bullying au putut să îmi dea. Profesorii sunt oribili, absolut oribili, toţi de acolo. Nu ştiu să se comporte. Dacă mă vedeau că tremur, ziceau că mă droghez, nu că aveam eu atac de panică.

M-am săturat de viaţa asta, chiar m-am săturat, nu mai pot. Îmi pare rău, chiar îmi pare rău. Vă iubesc!”, a susținut Lorand, înainte să-și ia viața.

Băiatul de 18 ani era crescut doar de bunică, după ce un accident grav de maşină i-a lăsat mama într-un scaun cu rotile. Tatăl îl părăsise, iar la şcoală nimeni nu i-a luat suferinţa în serios.

La un an distanţă de la moatea lui Lorand, în februarie, o elevă de la acelaşi liceu s-a sinucis. Nici de data aceasta adulții nu au văzut prin ce suferință trece.

Ce a făcut liceul după ce doi elevi s-au sinucis

La liceu au apărut grupuri de lucru, psihologi şi chestionare, dar a rămas aceeaşi detaşare de problemele reale ale tinerilor şi aceleaşi glume ”inofensive” ale profesorilor, informează

„Am recurs la ajutorul unor oameni de specialitate, chemând în școală psihologi clinicieni, am prezentat copiilor anumite organisme, asociații, oameni la care să recurgă când au astfel de probleme. Am pus foarte mare accent pe întărirea relației dintre școală și părinte, să citim mai bine comportamentul copiilor”, a declarat directorul Florin Anastasiu.

În practică, adulții încă nu conștientizează gravitatea problemei.

Consilierul şcolar trebuie să se ocupe însă de 750 de elevi şi nici măcar nu ajunge să-i ştie pe toţi pe nume. În liceu a venit şi un psiholog care face gratuit grupuri de suport cu elevii, dar nu e suficient.

În România, spun statisticile oficiale, unul din doi elevi este . Însă ca Lorand sunt mulţi alții care suferă în tăcere pentru că ştiu că oricum nu sunt înţeleşi.