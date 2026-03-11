B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Barbu spune că nu-l va demite pe Chesnoiu de la AFIR, după ce acesta a fost condamnat cu executare în primă instanță: „E un director performant”

Traian Avarvarei
11 mart. 2026, 23:21
Florin Barbu (PSD), ministrul Agriculturii. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Barbu îl laudă pe Chesnoiu
  2. De ce a fost condamnat Chesnoiu

Florin Barbu (PSD), ministrul Agriculturii, a declarat că nu îl va demite pe Adrian Chesnoiu din funcția de director al Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) până când nu va exista o hotărâre „definitivă și irevocabilă” a justiției. Curtea Supremă l-a condamnat recent pe Chesnoiu la patru ani de închisoare cu executare, dar decizia nu e definitivă.

Barbu îl laudă pe Chesnoiu

„În primul rând, mereu noi, ca politicieni, am fost acuzați că intervenim în justiție. Eu nu vreau să intervin în justiția din România. Acum nu e o decizie definitivă și irevocabilă.

În 2025, dl Chesnoiu, pentru că gestionează foarte multe fonduri europene și vorbim de AFIR, a adus, fără precedent în România, 2,8 miliarde de euro. Eu cred că e o performanță.

Dl Chesnoiu a obținut postul de director al AFIR prin concurs. Până când nu avem o decizie definitivă și irevocabilă, nu voi lua nicio decizie în privința dlui Chesnoiu”, a declarat Florin Barbu, pentru Agro TV.

Ministrul a insistat apoi că Adrian Chesnoiu e „un director performant” deoarece „a adus 2,8 miliarde euro în România, în anul 2025, și împreună cu el dezvoltăm satul românesc”.

De ce a fost condamnat Chesnoiu

Pe 4 martie, Adrian Chesnoiu (PSD) a fost condamnat de Curtea Supremă la patru ani de închisoare cu executare într-un dosar în care a fost acuzat că a aranjat concursuri de angajare la Ministerul Agriculturii, pe vremea când era ministru.

De asemenea, instanța l-a obligat pe Chesnoiu la plata sumei de 50.995 lei, reprezentând cheltuielile salariale efectuate de Ministerul Agriculturii în perioada 1 aprilie – 28 iunie 2022, și a sumei de 13.500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Decizia instanței nu e definitivă și poate fi atacată cu apel.

Adrian Chesnoiu a demisionat din funcția de ministru în iunie 2022, când a izbucnit acest scandal de corupție.

