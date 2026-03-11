B1 Inregistrari!
Un elev din Brăila ajunge în fața instanței pentru tentativă de omor. Ce s-a întâmplat în ziua atacului cu maceta

11 mart. 2026, 21:54
Un elev din Brăila ajunge în fața instanței pentru tentativă de omor. Ce s-a întâmplat în ziua atacului cu maceta
Cuprins
  1. De ce a fost trimis în judecată elevul din Brăila
  2. Ce măsuri au fost luate
  3. Cum a început conflictul dintre cei doi adolescenți

Un elev de la Liceul cu Program Sportiv din Brăila a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor, după un atac violent asupra unui coleg petrecut în plină stradă. Procurorii susțin că adolescentul ar fi folosit o macetă în timpul conflictului.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului Brăila, unde magistrații urmează să analizeze probele strânse de anchetatori și circumstanțele în care s-a produs incidentul.

De ce a fost trimis în judecată elevul din Brăila

Procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila a decis trimiterea în judecată a adolescentului de 14 ani pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice. Decizia vine după finalizarea anchetei privind atacul produs în luna ianuarie.

Potrivit rechizitoriului întocmit pe 11 martie, agresorul l-ar fi lovit pe colegul său (în vârstă de 15 ani) cu o macetă în zona capului. Ancheta indică faptul că atacul a avut loc după ce victima ar fi folosit un spray iritant-lacrimogen împotriva agresorului.

„Inculpatul a lovit persoana vătămată cu o macetă în zona capului, cu intenția de a-i suprima viața, provocându-i leziuni traumatice ce au necesitat 20-25 de zile de îngrijiri medicale. Prin faptele sale, inculpatul a tulburat ordinea și liniștea publică”, a declarat procurorul de caz.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului Brăila, instanța urmând să stabilească răspunderea penală a minorului în baza probelor administrate în timpul anchetei.

Ce măsuri au fost luate

Inițial, instanța dispusese plasarea adolescentului în arest la domiciliu, după primele zile ale anchetei. Procurorii au contestat însă decizia, considerând că fapta prezintă un grad ridicat de pericol, relatează Libertatea.

În urma apelului formulat de anchetatori, instanța a decis schimbarea măsurii preventive și a dispus arestarea preventivă a elevului. În prezent, acesta se află în custodia autorităților, în timp ce procesul urmează să fie judecat de Tribunalul Brăila.

Cum a început conflictul dintre cei doi adolescenți

Incidentul s-a produs pe 14 ianuarie 2026, în jurul orei 12.10, pe strada Pietății din Brăila, în apropierea unui magazin alimentar situat vizavi de Spitalul 3.

Potrivit datelor din anchetă, conflictul dintre cei doi adolescenți ar fi pornit de la un schimb tensionat de replici. În timpul altercației, victima ar fi folosit un spray lacrimogen, iar agresorul ar fi reacționat scoțând o macetă și lovindu-l în zona capului.

