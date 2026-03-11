Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află sau intenționează să ajungă în Belgia. Anunțul vine în contextul unei greve naționale programate joi, care ar putea afecta serios transportul public.

Ce transmite MAE

a transmis că în Belgia este anunțată joi o grevă la nivel național, care ar putea afecta funcționarea transportului public. Protestul este așteptat să provoace perturbări în mai multe sectoare esențiale ale infrastructurii de transport.

Potrivit instituției, impactul ar putea fi resimțit în special în transportul aerian, feroviar și rutier. Problemele sunt anticipate în principalele regiuni ale țării, inclusiv Bruxelles Capitală, Flandra și Valonia, relatează Digi24.

Ce recomandări au primit românii care călătoresc în Belgia

Autoritățile române îi sfătuiesc pe cetățenii care au planificate deplasări în să urmărească permanent informațiile actualizate publicate de operatorii de transport. Aceste date pot indica eventuale anulări, întârzieri sau modificări ale programului curselor.

MAE recomandă consultarea paginilor oficiale ale aeroporturilor și companiilor de transport belgiene pentru a verifica situația zborurilor, trenurilor sau a altor servicii de mobilitate: https://www.brusselsairport.be/en/passengers, https://www.brussels-charleroi-airport.com/en, https://www.belgiantrain.be/fr, https://www.stib-mivb.be/, https://www.delijn.be/en/, https://www.letec.be.

De asemenea, pasagerii sunt încurajați să își planifice deplasările cu mai mult timp înainte și să ia în calcul posibile întârzieri sau schimbări ale programelor de .

Cum pot solicita românii asistență consulară

Cetățenii români care întâmpină probleme în timpul șederii în Belgia pot solicita sprijin din partea Ambasadei României la Bruxelles. Aceștia au la dispoziție mai multe numere de telefon la care pot apela pentru informații și asistență consulară: +32 (0) 234 753 38, +32 (0) 234 416 58, +32 (0) 234 369 35, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Pentru situații urgente sau dificile, cetățenii români pot contacta și telefonul de permanență al Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 497 428 663.